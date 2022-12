Les parkings deviennent aussi importants que les voitures dans les efforts de lutte contre le changement climatique

Il n’y a pas que les voitures qui vont connaître la transition énergétique dans les années à venir. Les parkings où les véhicules électriques se rechargent font l’objet d’efforts de construction croissants liés au changement climatique et à la réduction des émissions de carbone.

Une loi approuvée en France le mois dernier exige que les parkings de 80 places ou plus soient couverts de panneaux solaires dans les cinq prochaines années. Pour les plus grands parkings, ceux de plus de 400 places, trois ans ont été accordés pour avoir au moins la moitié de la surface du parking couverte par le solaire.

Des idées similaires de conception d’énergie renouvelable devraient gagner plus de parts de marché aux États-Unis, si ce n’est nécessairement par le biais d’un mandat fédéral.

“Vous verrez beaucoup des mêmes choses que vous voyez en France et dans d’autres pays, mais cela ne se jouera probablement pas nécessairement de la même manière, en termes d’action fédérale par rapport à l’action de l’État”, a déclaré Bill Abolt, vice-président président et responsable des activités énergétiques pour la société de conseil en infrastructure AECOM.

Alors que les gouvernements locaux et étatiques créent des mandats pour le déploiement des énergies renouvelables et que le gouvernement fédéral adopte une approche incitative pour encourager la technologie climatique par le biais de mesures telles que la loi sur la réduction de l’inflation, les grandes entreprises prennent leurs propres engagements envers l’énergie solaire.

Target, Home Depot, Walmart et les énergies renouvelables

Target a réorganisé l’un de ses magasins californiens avec des carports à panneaux solaires ce printemps. Home Depot s’efforce de faire en sorte que tous ses magasins n’utilisent que des énergies renouvelables d’ici 2030, tandis que Walmart espère y parvenir d’ici 2040. Ces efforts ne proviendront pas uniquement de la production d’énergie renouvelable sur place – de l’approvisionnement en énergie renouvelable à partir de l’échelle des services publics. projets font partie des options stratégiques pour atteindre ces objectifs, mais investir dans l’énergie solaire pour les emplacements des magasins deviendra plus courant.

“Vous avez beaucoup d’entreprises importantes qui ont intensifié et pris des engagements envers les énergies renouvelables et des choses similaires avec les gouvernements et les institutions locales. Il ne fait donc aucun doute que ce niveau d’investissement a accéléré le développement de la technologie, le déploiement de solutions plus rentables solaire », a déclaré Abolt.

Le coût d’installation de l’énergie solaire a chuté de plus de 60 % au cours de la dernière décennie, selon la Solar Energy Industries Association.

“Il ne fait aucun doute que la courbe des coûts de l’énergie solaire s’améliore tout le temps et continuera de le faire. Les entreprises privées ont fait beaucoup, et nous voyons encore plus d’investissements privés susceptibles de se produire en conséquence”, a déclaré Abolt. .

La société mondiale d’immobilier commercial CBRE s’associe à la société d’énergie renouvelable Altus Power pour travailler avec des clients, dont de nombreuses entreprises du Fortune 500, sur des projets solaires.

« Les sujets qui préoccupent actuellement ces sociétés sont la décarbonisation, l’efficacité énergétique et la résilience énergétique », a déclaré Lars Norell, cofondateur et co-PDG d’Altus Power. “La réponse n ° 1 est l’énergie propre du bâtiment”, a-t-il déclaré.