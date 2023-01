Les Parisiens votent l’interdiction des scooters électriques

Les Parisiens seront invités à voter sur l’opportunité d’autoriser les services de location de scooters électriques à continuer de fonctionner dans la capitale française alors que les autorités réfléchissent à l’interdiction des véhicules de location controversés, a déclaré le maire de la ville. La question est “extrêmement controversée”, a déclaré Anne Hidalgo à l’édition du week-end du journal Le Parisien, les critiques affirmant que les coureurs ne montrent qu’un respect superficiel du code de la route. ‘Jungle’ piétonne: la dispute à Paris sur les e-scooters loués Lire la suite Ils défient souvent les interdictions de rouler sur les trottoirs ou se garent sans considération, tandis que certains abandonnent les scooters dans les parcs ou même les jettent dans la Seine. Les fans, quant à eux, louent les flottes rapides – totalisant 15 000 scooters exploités par les sociétés de location Lime, Dott et Tier – comme une alternative rapide et non polluante aux voitures ou aux transports en commun bondés. Hidalgo a déclaré que les Parisiens se verraient poser “une question très simple” lors du référendum prévu le 2 avril : “Continuons-nous ou non les scooters de location en free-floating ?” La maire a déclaré qu’elle penchait elle-même pour une interdiction mais qu’elle respecterait le vote des Parisiens. Une interdiction ferait de Paris une exception parmi les grandes villes. En septembre, la capitale avait déjà menacé les trois opérateurs de non-renouvellement de leurs licences, qui expirent en mars, s’ils ne parvenaient pas à limiter les conduites imprudentes et autres “abus”. En novembre, les opérateurs ont proposé un certain nombre d’améliorations suggérées, notamment l’équipement des scooters avec des plaques d’immatriculation qui permettraient de suivre plus facilement les conducteurs qui brûlent un feu rouge ou de voyager par paires sur les véhicules pour une personne – deux violations courantes. Inscrivez-vous pour C’est l’Europe Newsletter hebdomadaire gratuite Les histoires et les débats les plus cruciaux pour les Européens – de l’identité à l’économie en passant par l’environnement

David Belliard, l’adjoint d’Hidalgo en charge des transports urbains, a tout de même affirmé qu’une analyse coûts-bénéfices n’a pas favorisé les formules de location. “Ils gênent et ils sont dangereux”, a-t-il dit à l’AFP, se disant favorable à une interdiction pour “pacifier nos rues et nos trottoirs”.

Il y a eu “trop ​​de commentaires négatifs” des citoyens sur les scooters, a-t-il déclaré.

Hidalgo a déclaré au Parisien, quant à lui, que les scooters privés, également très populaires dans la capitale, n’étaient pas visés par le référendum. Ils ne sont “pas un problème”, a-t-elle déclaré.