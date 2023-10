“La stratégie urbaine doit se concentrer sur ces microquartiers, ou villages de trois minutes, comme j’aime les appeler”, estime M. Bernard, qui estime que Paris pourrait abriter 150 de ces villages urbains en fonction de sa population et de sa géographie. « La convivialité est une richesse qui dort. Lorsque nous éveillons le sentiment d’appartenance et de communauté, les citoyens et le tissu urbain sont transformés.

Le projet parisien, dont la devise est de transformer les voisins qui interagissent cinq fois par jour en ceux qui le font 50 fois par jour, est à l’avant-garde de ce que les urbanistes considèrent comme un mouvement en pleine expansion visant à se réapproprier les villes de fond en comble et à refondre l’urbanisme. vivre à travers un prisme hyperlocal d’interaction étroite, de soutien mutuel et de sentiment de bon voisinage.

Nos quartiers immédiats, soutiennent les partisans, sont les plateformes les plus efficaces grâce auxquelles les gens peuvent créer une résilience et potentiellement atténuer le nombre croissant de crises auxquelles les populations urbaines sont confrontées, notamment la solitude, l’insécurité alimentaire, la chaleur extrême et les troubles sociaux liés aux inégalités – comme en témoigne l’exemple ci-dessous. les émeutes qui ont secoué Paris et d’autres villes françaises cet été. En d’autres termes, disent-ils, les villes du futur doivent être des villes de villages, d’espaces publics et de quartiers.

A Paris, où les habitants issus de minorités se disent souvent marginalisés, socialement et géographiquement, M. Bernard a déclaré que son intention était de ne laisser personne de côté. Il y a des membres noirs, musulmans et est-asiatiques des Super Neighbours. La participation est gratuite. Autrefois, les voisins se regroupaient pour payer le loyer d’un réfugié malien qui les rejoignait.

“La communauté doit être au centre du développement urbain”, a déclaré Ramon Marrades, directeur de Création de lieux en Europe, un réseau d’organisations européennes visant à revitaliser les espaces publics. « Une politique bien inclusive permet aux habitants d’être acteurs de la communauté, d’avoir un sentiment d’ancrage et de s’investir émotionnellement. »