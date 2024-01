Les Parisiens sont favorables à ce que les SUV paient davantage pour se garer

Une majorité de Parisiens sont favorables à ce qu’il soit plus coûteux de garer les SUV dans le centre, selon un nouveau sondage, avant le vote de la capitale sur l’opportunité d’introduire un tel système.

Le sondage OpinionWay, pour le compte de l’association Respire (association de lutte contre la pollution de l’air), révèle que 61 % des Parisiens sont favorables à ce que les plus gros 4×4 paient davantage le stationnement. Un pourcentage similaire de 55 % étaient favorables à ce que tous les SUV soient mieux payés.

Les SUV (véhicules utilitaires sport) sont des véhicules familiaux de plus en plus populaires, mais ils sont impopulaires parmi les éco-militants, qui les jugent trop consommateurs de carburant, trop polluants et lourds, trop dangereux pour les piétons et les autres usagers de la route, et prennent trop de place. beaucoup d’espace.

Un habitant de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) déclare : « Si c’est à cause de la pollution, cela ne m’étonne pas vraiment, et j’y suis favorable. Je ne prends jamais ma voiture pour venir à Paris. Il est trop difficile de se déplacer en voiture, trop difficile de trouver une place de stationnement et trop cher même si l’on peut trouver une place de stationnement.

Paris votera le mois prochain sur le stationnement des SUV

Paris est susceptible de rejoindre Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes) et Bordeaux (Gironde, Nouvelle-Aquitaine) pour faire payer davantage les conducteurs de SUV et de 4×4 pour se garer, et il y a un vote du maire sur l’émission prévue le 4 février.

Si le projet se concrétise, les propriétaires de véhicules pesant plus de 1,6 tonne devraient payer trois fois plus pour se garer que les propriétaires de véhicules plus petits.

“Au cours des 20 dernières années, le poids moyen des véhicules a augmenté de 200 kg, et nous savons que plus ils sont lourds et gros, plus ils consomment de carburant, plus ils émettent de CO2 et plus ils utilisent d’espace”, a déclaré Christophe Najdovski, adjoint au maire de Paris. “Ces véhicules ne sont pas adaptés aux villes.”

Ventes plus élevées

Les chiffres de l’Agence de l’environnement montrent que les émissions de CO2 des voitures neuves ont diminué en France depuis 16 ans, mais depuis 2017, elles augmentent, en raison du « succès » croissant des ventes de SUV.

Entre 2010 et 2022, les ventes de véhicules « crossover » neufs en France ont grimpé de 12 % à 44 %, a indiqué Greenpeace, dans un rapport sur les véhicules. Les SUV sont parfois qualifiés de « crossover » car ils constituent « un pont » entre les berlines ou berlines classiques et les 4×4 plus grands. Cependant, ils sont généralement à deux roues motrices au lieu de quatre.

Le rapport révèle également que l’impact climatique des SUV « annule complètement » les gains climatiques des voitures électriques.

Après son sondage, l’association Respire a appelé les constructeurs automobiles à « inverser complètement leurs tendances d’investissement, [and invest] dans des véhicules électriques plus légers, plutôt que dans des SUV ».

Commentant le prochain vote de Paris, Tony Renucci, directeur exécutif de Respire, a déclaré : « Mettre en place un tarif spécifique pour les voitures lourdes et polluantes serait une victoire. »

«Attaque injuste des minorités anti-automobile»

Cependant, l’association de conducteurs 40 Millions d’automobilistes s’oppose à ce projet et a lancé une pétition contre ce qu’elle appelle la « surtaxation » des SUV.

« Ces véhicules sont particulièrement appréciés des familles et des personnes âgées pour leur sécurité, leur praticité et leur confort », a déclaré le directeur de l’association, Pierre Chasseray. « Si nous ne bloquons pas ces mesures, cette attaque injuste menée par des minorités ultra-urbaines anti-automobile se propagera comme une gangrène à toutes les autres villes. [in France],” il a dit.

Les SUV représentaient 47 % des immatriculations de voitures neuves en France en 2022, selon les chiffres, devant pour la première fois les berlines et les berlines classiques (qui représentaient 45 %).

Cependant, si les projets à Paris se concrétisent, les augmentations de prix ne s’appliqueraient pas :

Conducteurs de SUV lors du stationnement dans leur espace de stationnement résidentiel

Taxis dans des stations de taxis dédiées

Les professionnels – y compris les personnels de santé – qui paient le ‘tarif pro‘

Personnes handicapées avec une carte de stationnement officielle

Toute personne conduisant une voiture thermique de moins de 1,6 tonne, ou une voiture électrique de moins de deux tonnes.

Autres plans de ville

Lyon s’apprête déjà à introduire des tarifs plus élevés pour les véhicules plus lourds (ceux de plus de 1,5 tonne) à partir de juin de cette année. Bordeaux devrait également emboîter le pas.

L’adjoint au maire de Lyon, Valentin Lugenstrass, a déploré la popularité croissante des SUV.

Il a déclaré : « Les constructeurs font beaucoup de publicité pour ces voitures parce qu’elles font la plus grande marge, et malheureusement nous avons assisté à cette transition dans la ville, des petites voitures citadines vers ces véhicules plus lourds, qui émettent plus de dioxyde de carbone et de particules fines. »

Cependant, malgré ses tarifs plus élevés pour les SUV, Lyon s’apprête à introduire un abonnement de stationnement « famille et accompagnement » – à moindre coût – pour les conducteurs aux revenus modestes et les familles nombreuses. L’objectif est de garantir que les familles nombreuses qui n’ont d’autre choix que d’utiliser des véhicules plus gros ne soient pas pénalisées.

L’adjoint au maire de Bordeaux chargé du calme des quartiers, Didier Jeanjean, a déclaré que certains 4×4 sont si grands que dans les rues les plus étroites de la ville, les automobilistes sont obligés de monter sur les trottoirs.

« Dans les plus petites rues du centre-ville, très étroites, même [parents with] les poussettes ne peuvent pas passer [at the same time as a 4×4],” il a dit. “Instaurer ces tarifs plus élevés est donc aussi une manière d’inviter les conducteurs à se garer dans des parkings souterrains plutôt que sur les routes.”

