Les Parisiens regorgent de café et de croissants alors que les cafés rouvrent après 6 mois d’arrêt

Pour le parisien Elie Ayache, le monde s’est senti un peu plus normal mercredi après la perturbation de la pandémie COVID-19: il était de retour à son café préféré, buvant son café du matin et mangeant un croissant. Les cafés et restaurants français ont recommencé à servir les clients, à la suite d’un arrêt de six mois mandaté par le gouvernement pour tenter de contenir la propagation du virus. «J’étais impatient de revenir à ma vie et à la personne que j’étais avant», a déclaré Ayache, assis sur la terrasse devant Les Deux Magots, un café qui était autrefois un lieu de rencontre pour Ernest Hemingway et d’autres célébrités littéraires.

Le président français Emmanuel Macron a également marqué la réouverture, rejoignant son Premier ministre, Jean Castex, pour un café dans un café près de l’Elysée.

« Nous y voilà! Terrasses, musées, cinémas, théâtres… Redécouvrons les choses qui composent l’art de vivre », écrit Macron sur son compte Twitter.

La pandémie mondiale a forcé la fermeture des établissements d’accueil à travers le monde, mais en France, pays qui a inventé la haute cuisine, la fermeture a été particulièrement ressentie.

Les Français passent plus de temps à manger ou à boire que les citoyens de tout autre pays développé, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, et les repas au restaurant sont considérés comme faisant partie du tissu social.

Ayache, qui travaille dans le secteur des marchés financiers, a déclaré qu’avant le lock-out, il venait aux Deux Magots tous les jours, y compris le week-end. Cela faisait partie de sa routine matinale et lui permettait de rassembler ses pensées.

«Je me sens chez moi parce que je connais l’endroit, je connais les gens», dit-il, son ordinateur portable ouvert sur la table devant lui.

Sa routine n’était pas complètement revenue à la normale. Son endroit préféré est à l’intérieur du café – toujours hors des limites en raison des restrictions de COVID-19 – et il a dit que la terrasse était un peu froide.

« Mais les choses vont revenir, petit à petit, et je suis très content », a-t-il déclaré.

