A un an des Jeux Olympiques, les Parisiens s’apprêtent déjà à quitter la ville et à louer leurs appartements sur Airbnb alors que les prix pour la période montent en flèche.

Gabriel D. a deux types d’amis parisiens : ceux qui redoutent l’été des mois de 2024, en pensant aux nombreux touristes attendus pour les Jeux Olympiques et à ceux qui les préparent à retraite dans la campagne française tout en louant leurs appartements sur Airbnb.

Gabriel est particulièrement ému. Il espère gagner environ 30 000 € dans Des bénéfices Airbnb pour le presque trois semaines période des Jeux.

« Je suis content de pouvoir profiter du système, grâce à Airbnb, et de gagner de l’argent grâce aux touristes », dit-il.

Ses 90 mètres carrés, deux chambres L’appartement se situe au coeur de Paris, dans le quartier animé de Châtelet. Gabriel envisage de le louer pour 1€,200 € la nuit pendant les Jeux Olympiques, une augmentation palpable par rapport aux 400 €–500 € qu’il s’attendrait habituellement à gagner.

Selon un étude de Deloitte commandée par Airbnb et publiés en avril, les tarifs de l’Île-de-France (Paris) la région augmentera de 85 pour cent pendant les Jeux. Et les touristes sont prêts à en payer le prix.

La californienne Christine Bird a déjà sécurisé un appartement T2 proche du Louvre. Elle paiera environ 1 000 $ (894 €) par nuit. Bird a décidé de réserver maintenant, craignant que les prix montent en flèche ou que les hôtes annulent à la recherche d’une offre plus lucrative. Le premier Airbnb qu’elle a réservé a été annulé sans explication.

Kayla Lehmann Shelley de l’Ohio prépare également son voyage aux Jeux olympiques. «Nous préparons ce voyage depuis les Jeux olympiques de 2020,” elle dit. Son budget global « plutôt sain » pour une famille de quatre personnes est de 20 000 $.–30 000 $ (18 000 €-€27 000) pour une semaine. Shelley et sa famille font partie des 11,3 millions de touristes attendus en France pour les Jeux Olympiques, selon l’Office du tourisme de Paris.

« Plus d’un demi-million de visiteurs devraient séjourner à un Airbnb pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques », dit Emmanuel Marill, directeur d’Airbnb France.

Selon DeloiSelon l’étude de tte, l’impact économique total d’Airbnb sur la France pendant les Jeux olympiques est attenduc’est fini 1 milliard d’euros, y compris les revenus des hôtes, les bénéfices de l’industrie hôtelière et des entreprises locales, ainsi que les revenus indirects. effets sur différents secteurs de l’économie.

En outre, 70 millions d’euros de recettes fiscales devraient être reversés aux municipalités et aux autorités fiscales.

Cependant, grand Des villes françaises comme Marseille, Bordeaux et surtout Paris accusent souvent les plateformes telles qu’Airbnb d’exacerber la pénurie de logements et d’augmenter les coûts des locations pour les locaux.

«De nos jours, de nombreuses villes imposent des réglementations parce que les habitants ont de plus en plus de mal à trouver un logement et sont obligés de déménager plus loin», explique Laetitia Caron, directeur de l’agence de location française Particulier à Particulier.

La France a déjà imposé une limite de 120 jours par an pour court terme propriétés locatives. Mais certaines municipalités choisissent de réglementer davantage. Saint-Malo en Bretagne, par exemple, champion de France 2019 de la location courte durée, a imposé des quotas de quartier stricts.

🇺🇸🏆 Sur Internet, les fans américains des JO s’unissent à l’approche des Jeux de Paris 2024. 💸 Pourtant, les préparatifs pour les Jeux de l’année prochaine s’annoncent coûteux : les prix sur Airbnb devraient augmenter jusqu’à 85 % pendant l’événement.@GadevaElitsa a le reportage de FRANCE 24 ⤵️ pic.twitter.com/KgJOoGV0bl – FRANCE 24 Anglais (@France24_en) 25 juillet 2023



En juin, le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé que son ministère travaillait sur éliminer les niches fiscales qui profitent aux sociétés de location à court terme comme Airbnb.

“J’ai du mal à comprendre le traitement fiscal très favorable accordé à Airbnb. Nous allons réformer les règles fiscales et je ferai des propositions”, a déclaré Le Maire. dit sur BFM TV.

Le ministère ne sait pas encore si la réforme sera inscrite au budget 2024 – un changement qui aurait probablement un impact sur Airbnb économique perspectives pour les Jeux olympiques.

Malgré prévoyant d’en bénéficier du système, même Gabriel pense que les réglementations se font attendre depuis longtemps.

“Le gouvernement s’est fait arnaquer par les locataires d’Airbnb,” il dit.

Pour lui et les autres Parisiens, loueurs leur appartements volonté offrir un revenu supplémentaire et un répit après la flambée de l’inflation – même si c’est le cas un luxe réservé à ceux qui ont une deuxième adresse et peuvent faire un mois de travail à distance.