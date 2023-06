Les Parisiens doivent coexister avec les rats – maire

On estime qu’environ six millions de rongeurs vivent dans la ville lumière

La maire de Paris, Anne Hidalgo, prévoit de former un comité pour déterminer si les citoyens de la capitale française devraient apprendre à vivre aux côtés des rats dans une coexistence pacifique plutôt que de tenter d’exterminer la vermine, a déclaré un responsable de la ville la semaine dernière.

« Avec les conseils du maire, nous avons décidé de former une commission sur la question de la cohabitation », Anne Souyris, adjointe au maire de Paris chargée de la santé publique, a déclaré jeudi lors d’une réunion du Conseil de Paris.

La politique récemment annoncée représente un changement significatif par rapport aux mesures précédentes mises en œuvre à Paris pour lutter contre les quelque six millions de rats de la ville. Le plan anti-rats de 2017 de la capitale a consacré 1,8 million de dollars de ses fonds à une série de politiques anti-rongeurs, telles que l’installation de poubelles hermétiques et l’utilisation à grande échelle de raticides sur des milliers de sites à travers la ville.

On pense que le problème des rats a été exacerbé par les récentes manifestations contre la réforme des retraites à Paris, qui ont vu des déchets non collectés dans les rues de la ville pendant des semaines.

Et avec la population de rats de Paris qui dépasse toujours en nombre ses homologues humains dans un rapport d’environ 3: 1, de nouvelles mesures sont envisagées – Souyris déclarant que le comité établira « le plus efficace » façon de cohabiter Parisiens et rats qui sont « pas insupportable » pour les personnes qui vivent en ville.

Les critiques, cependant, disent que le plan revient simplement à jeter l’éponge sur la question des rongeurs. « L’équipe d’Anne Hidalgo ne déçoit jamais » a tweeté le politicien Geoffroy Boulard, qui a souvent souligné le « prolifération de rats ». Il a ajouté que « Paris mérite mieux.

Certains groupes de défense des animaux sont plus favorables aux nouveaux plans. Les méthodes de contrôle précédentes étaient « inefficace et cruel » dit Paris Animal Zoopolis. « De nouvelles méthodes [are] essentiel. »

Paris entretient depuis longtemps une relation tumultueuse avec la vermine. Les rats étaient en grande partie responsables de la propagation de la peste bubonique, qui a tué la moitié de la population de la ville au 14ème siècle. Cependant, les animaux ont également aidé les citoyens à éviter la famine lors du siège de Paris de 1870-1871 lors de la guerre franco-prussienne.

Paris n’est pas le seul à tenter de concevoir de nouvelles méthodes pour résoudre des problèmes séculaires comme les infestations de rats. New York a nommé son premier soi-disant « tsar des rats » en avril pour faire face à ses propres problèmes de rongeurs, tandis que la ville française de Toulouse a eu recours à l’utilisation de furets pour aider à maîtriser la population de rats.