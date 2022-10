Les paris sportifs sont plus faciles que jamais et les experts en dépendance au jeu sont inquiets

Manteau Blanc Art Noir26:30Dépendance aux paris sportifs

De nos jours, il est difficile d’éviter les publicités de paris sportifs, avec Wayne Gretzky et Auston Matthews qui passent sur votre écran de télévision, ou les panneaux d’affichage et les publicités de bus qui se précipitent sur vous pendant le trajet.

Cela inquiète les experts en toxicomanie que les lois sur les paris sportifs récemment assouplies et les publicités qui les accompagnent pourraient créer des défis pour les joueurs problématiques actuels et créer de nouveaux joueurs problématiques dès leur plus jeune âge.

Noah Vineberg, 48 ans, dit que cela n’a certainement pas été facile pour lui. Il se qualifie lui-même de joueur compulsif en rétablissement, célébrant maintenant quatre ans d’abstinence. Et il dit qu’il est reconnaissant de ne pas avoir eu à faire face à l’afflux et à la facilité des paris sportifs avant d’arrêter.

“Vous ne pouvez pas vous asseoir pour regarder quoi que ce soit à la télévision et passer une heure sans regarder plusieurs publicités sur les jeux d’argent”, a déclaré le père de quatre enfants dans une interview avec Manteau Blanc, Art Noir hôte Dr Brian Goldman.

Vineberg, qui vit à Ottawa, a commencé à jouer à l’école secondaire, par le biais d’une forme de pari appelé Pro Line, qui consiste à prédire correctement au moins trois événements différents pour recevoir le paiement.

Mais maintenant, il y a beaucoup plus d’options.

Noah Vineberg, un joueur compulsif en rétablissement qui vit à Ottawa, dit qu’il a parié environ 1 million de dollars. (Brian Goldman/CBC)

Modifications des lois sur les paris sportifs

En 2021, le gouvernement fédéral a rendu légal le pari sur des événements sportifs individuels donnant aux provinces la possibilité de la réglementer elles-mêmes.

Auparavant, six provinces autorisaient les paris parlay. Le projet de loi 2021 autorisait les paris sur un seul match, comme le résultat du Super Bowl.

L’Ontario est devenue la première province à créer un programme de paris sportifs réglementés , qui a été lancé en avril, et avec lui est venu l’assaut des publicités. Même si vous changez de chaîne pendant les publicités, les diffuseurs sportifs en parlent pendant les matchs, ce qui, pour les fans de sport, le rend presque impossible à éviter.

Et les experts disent que la façon dont le jeu sportif a évolué est également dangereuse.

David Hodgins, professeur de psychologie clinique à l’Université de Calgary et coordonnateur de l’Alberta Gaming Research Institute, affirme que les machines à sous et les jeux de casino sont parmi les formes de jeu les plus risquées, car ils fournissent des résultats instantanés.

Les personnes aux prises avec le jeu compulsif présentent le risque le plus élevé de suicide, [more] que toute autre dépendance​​​​​. – Amanda Laprade, conseillère en jeu

Le jeu sportif a évolué pour devenir un peu comme les machines à sous, a-t-il déclaré. Les gens peuvent désormais parier sur des détails infimes d’un jeu, pas seulement sur ses résultats, offrant aux gens la même source constante de jeu que lorsqu’ils jouent aux machines à sous.

“Vous pouvez parier en ligne, 24 heures sur 24, sur plusieurs types de sports différents”, a déclaré Hodgins.

“Cela ressemble plus à des paris sur les machines à sous en termes de rythme très rapide. Il est donc à craindre que cela ne soit problématique pour certaines personnes.”

Il dit qu’il y a aussi le sentiment que les gens peuvent devenir bons et améliorer leur capacité à faire des paris.

REGARDER | Pourquoi les experts s’inquiètent des publicités sur les paris sportifs :

Les experts s’inquiètent de l’influence des annonces de paris sportifs en Ontario Les publicités sur les paris sportifs apparaissent partout en Ontario, ce qui laisse certains experts inquiets de pouvoir atteindre des publics à l’extérieur de la province et les inciter à jouer sur des sites de jeu non réglementés.

Les dégâts

Vineberg a déclaré qu’il avait honte d’admettre ce qu’il avait fait pour s’assurer qu’il avait de l’argent pour le prochain pari, mais a déclaré qu’en parler faisait partie de son rétablissement. Il a emprunté de l’argent à sa famille qu’il n’a jamais remboursé, commis une fraude à la carte de crédit et à l’assurance, et même volé, a-t-il déclaré.

“J’ai commis des vols qui n’impliquaient pas de blesser des gens, mais c’était la logique dans votre tête. À l’époque, personne n’était blessé, mais au bout du compte, quelqu’un se blessait toujours”, a déclaré Vineberg.

“Je pourrais rationaliser n’importe quoi pour me rendre capable de jouer.”

Vineberg le compare à vivre une double vie. Il appelait malade du travail en tant que chauffeur de bus juste pour pouvoir se concentrer sur les paris; il avait même un compte bancaire séparé et y injecterait une partie de son salaire.

“Une fois, j’ai arrêté le bus avec des gens à bord et je suis entré dans un bar pour voir le dernier coup d’un match pour lequel j’attendais d’avoir un gros résultat”, a déclaré Vineberg.

Parfois, il gagnait, mais cet argent partait tout aussi rapidement. Il pense qu’il a perdu environ 1 million de dollars à cause de sa dépendance au jeu.

“J’ai gagné des sommes énormes, puis je me suis retourné et j’ai tout gâché, en jouant au blackjack vidéo sur les toilettes et c’est tout simplement absurde”, a-t-il déclaré.

Avalanche d’annonces

L’inondation de publicités inquiète Amanda Laprade. Elle est conseillère en jeu problématique au Rideauwood Addiction and Family Services à Ottawa. Ses clients qui ont une dépendance au jeu sportif lui disent que les publicités sont devenues plus agressives qu’elles ne l’ont jamais vue auparavant.

Et elle dit qu’avec la légende du hockey Gretzky et l’acteur Jamie Fox apparaissant dans ces publicités de paris sportifs, elle s’inquiète également de savoir qui pourrait être affecté.

“Je crains que cela ne s’adresse aux générations de plus en plus jeunes. Et puis je finirai par voir ces gens plus tard sur la route”, a déclaré Laprade.

Amanda Laprade, conseillère en jeu problématique chez Rideauwood Addiction and Family Services à Ottawa, affirme qu’il doit y avoir plus de réglementation concernant les publicités sur les paris sportifs. (Brian Goldman/CBC)

“Quand on voit ces célébrités qui ont l’air de tout avoir, c’est comme, ‘eh bien, si elles peuvent le faire, alors je peux le faire.’ Je pense que c’est vraiment trompeur et dangereux”, a déclaré Laprade.

Laprade a déclaré que la dopamine que le cerveau reçoit pendant que quelqu’un attend le résultat d’un pari, comme un joueur frappant un tir ou un gardien effectuant un arrêt, est tout aussi puissante que lorsque le résultat se produit réellement. C’est ce qui le rend si addictif.

Mais Vineberg a déclaré que son esprit ne s’attarderait pas sur le succès dans ces moments-là. Au lieu de cela, il penserait au prochain pari.

“J’ai déjà dans ma tête … 100 autres paris que je veux jouer avec le montant d’argent qui sortira si cela passe réellement par le trou”, a déclaré Vineberg.

Temps pour le changement

Laprade pense que les annonces de paris sportifs devraient être réglementées. Elle prend comme exemple le Royaume-Uni, qui a connu une recrudescence des addictions suite à la légalisation des paris sportifs. Là, le gouvernement a décidé de interdire les annonces de paris sportifs avant 21h

Laprade a déclaré que cela avait entraîné une réduction du nombre de jeunes dépendants des paris sportifs.

“Je pense que le Canada doit être un peu plus progressiste de cette façon et en quelque sorte changer la façon dont nous soutenons les personnes aux prises avec le jeu problématique”, a déclaré Laprade.

Elle suggère également des campagnes publicitaires éducatives, similaires à celles de Mothers Against Drunk Driving, pour montrer les dangers des paris sportifs et des jeux de hasard.

Selon données recueillies par Statistique Canada en 2018 près des deux tiers des Canadiens âgés de 15 ans et plus ont déclaré avoir joué au cours de la dernière année, et 1,6 % des joueurs étaient considérés comme présentant un risque modéré à grave de problèmes liés au jeu.

Une machine à sous est représentée sur cette photo d’archive. Le professeur David Hodgins dit que les paris sportifs sont devenus similaires aux machines à sous au casino, avec la possibilité de parier constamment pendant un match. (Doyen Gariepy/CBC)

Mais Laprade dit que ces risques sont toujours très importants à prendre en compte.

“Les personnes aux prises avec le jeu problématique sont les plus à risque de suicide, [more] que toute autre dépendance », a déclaré Laprade.

Elle dit que c’est à cause de la dévastation et des pertes qui peuvent survenir, même sans que les familles des gens le sachent.

“Cela peut être débilitant, et dans l’esprit d’une personne qui joue, comment ils savent comment sortir du trou dans lequel ils se trouvent, ‘eh bien, je vais continuer à jouer pour essayer de reconquérir ma vie .'”

Vineberg a déclaré qu’il envisageait de se suicider, à un moment où il devait 75 000 $. Mais il a pu récupérer grâce à un programme à l’Hôtel-Dieu Grace Healthcare à Windsor, en Ontario. C’est pourquoi il dit que les changements sont importants, afin que davantage de personnes ne se retrouvent pas confrontées à une crise similaire.

Il ne pense pas que le jeu devrait être aboli, “mais les programmes doivent être là et vous ne pouvez pas inonder tout le monde [with ads] sans une sorte de filet de sécurité », a-t-il dit.« Je veux dire, ce que cela va être dans cinq à 10 ans est effrayant – ça l’est vraiment.