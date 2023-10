Les paris sportifs sont faciles et populaires dans l’Ohio, mais ils peuvent coûter cher

CLEVELAND – La saison de football bat son plein. Début 2023, l’État de l’Ohio a légalisé les paris sportifs sur ces jeux. Pas même un an plus tard, les paris sportifs sont populaires dans le nord-est de l’Ohio.

Parier sur les Browns ou les Buckeyes est facile et légal, le tout depuis votre salon pendant que vous regardez le match.

« C’est à portée de main, et il est si facile d’appuyer sur ce bouton encore et encore que les gens peuvent perdre la trace de la durée ou du montant qu’ils parient et vous récupérez ensuite combien vous avez perdu, ou combien vous devez », a déclaré Michael Buzzelli, du Problem Gambling Network of Ohio.

L’Ohio for Responsible Gambling a déclaré qu’il y avait eu une augmentation de 70 % des appels à l’aide concernant le jeu problématique en 2023 par rapport à 2022.

« Cleveland, ou le comté de Cuyahoga, a le plus d’appels à la ligne d’assistance téléphonique pour les joueurs problématiques que n’importe quel comté de l’État. Parfois le double, voire le triple, d’autres grands comtés comme Franklin, Hamilton, Lucas, où se trouvent les autres casinos », a déclaré Buzzelli.

La majorité des paris sont effectués sur téléphone ou en ligne, « 97 % des paris placés dans l’Ohio sont mobiles, et moins de 3 % sont effectués sur les sites de paris sportifs, dans les bars, etc. », a déclaré Buzzelli.

Paul Estep a commencé à jouer il y a des années dans les casinos pour le plaisir. « J’ai fini par dépenser l’argent de mon loyer et j’ai perdu ma famille de cette façon. J’ai fini par perdre mon véhicule, mon permis de conduire, mon emploi », a déclaré Paul Estep de Tolède.

Aujourd’hui, la vie de Paul est différente : « J’ai beaucoup d’amis qui font partie de Gambler’s Anonymous, vous savez, et j’ai donc de bonnes amitiés et j’ai d’autres personnes qui me soutiennent », a déclaré Estep.

Il a demandé de l’aide : « Je vais à deux réunions par semaine. Je vais en traitement toutes les deux semaines et j’ai retrouvé ma vie », a déclaré Estep.

Compte tenu de la facilité des paris sportifs cette saison de football, le Problem Gambling Network of Ohio suggère de fixer des limites sur le temps et l’argent dépensés sur les applications. Si votre proche ou ami ressent un changement d’humeur, il est peut-être temps d’avoir une conversation.

« La dépendance au jeu a le taux de tentatives de suicide le plus élevé de toutes les dépendances, et je pense qu’il y a un certain nombre de raisons à cela, mais je pense que les creux, ou les pièges, peuvent survenir si rapidement parce que vous pouvez perdre tellement d’argent, si vite. » a déclaré Buzzelli.

Estep sait qu’il peut être facile de se tromper : « Je commence à regarder le football maintenant, mais je ne vais pas parier », a déclaré Estep.

Mais cette fois, il est reconnaissant d’avoir trop à perdre. Estep a déclaré : « Je Je vivais dans la honte de qui j’étais et de ma faiblesse, et aujourd’hui, je n’ai plus honte de moi. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide, appelez le 1-800-GAMBLER, cette hotline est disponible 24h/24 et 7j/7.