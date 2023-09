Les paris sportifs remportent une victoire monstre alors que les Buffaloes du Colorado ne parviennent pas à couvrir

La grande question dans le monde des cotes de la troisième semaine du football universitaire : Coach Prime et Colorado seraient-ils favoris avec plus de trois touchés ?

Ou l’État du Colorado le maintiendrait-il dans cet écart de 23 points et ralentirait-il la manne de paris des Buffaloes ?

Pas un instant personne ne s’est demandé : est-ce que ce sera un match vraiment serré ? Ou peut-être même un énorme bouleversement ? C’était presque ce dernier cas, mais le Colorado s’est ressaisi au quatrième quart et a gagné 43-35 en double prolongation.

Pourtant, avec l’État du Colorado couvrant facilement l’important spread, ce fut une victoire monstre pour les paris sportifs.

Tard samedi soir, quelques parieurs sont intervenus après avoir récupéré une somme importante que les parieurs avaient gagnée sur les Buffaloes au cours des deux premières semaines.

Tranche de tarte humble

Un retour d’interception de 80 verges de Shilo Sanders a donné au Colorado une avance de 7-0 au milieu du premier quart. Mais moins d’une minute plus tard, Colorado State a répondu sur un touché de 30 verges de Dallin Holker pour égaliser le score à 7.

Les Buffaloes n’ont repris l’avantage qu’après chacune des périodes de prolongation. Les deux équipes étaient à égalité à 14 à la mi-temps et les Rams ont pris une avance de 28-17 au début du quatrième quart. Le Colorado est revenu pour finalement égaliser à 28 sur une réception TD de 45 verges de Jimmy Horn Jr. – et la conversion suivante de deux points – avec 36 secondes à jouer.

Les Buffs ont obtenu des touchés dans chacune des périodes de prolongation et ont converti l’essai de deux points en double prolongation. Ils ont ensuite remporté le match grâce à une interception dans la zone des buts.

« Prime Time a beaucoup parlé cette saison, mais il le soutenait définitivement. TCU et Nebraska n’ont pas réussi à le faire taire. Les parieurs qui ont aimé la bravade ont été récompensés les deux premières semaines », Scott de BetMGM Nevada » dit Shelton. « Cet appel serré devrait freiner le soutien des Buffaloes en tant que favoris multi-TD.

« Cela étant dit, le Colorado a été une belle histoire et a apporté beaucoup de poids aux livres du Nevada. »

Presque équilibrer le livre

Zachary Lucas, directeur des sports de détail pour TwinSpires Sportsbook, a déclaré avant le match de samedi soir qu’une autre décision massive était imminente.

« Ce serait un bain de sang si le Colorado couvrait », a déclaré Lucas.

Au lieu de cela, TwinSpires – et certainement de nombreux autres paris sportifs à travers le pays – ont obtenu jusqu’à présent leur meilleur résultat de la saison.

« C’était un excellent samedi, l’un des meilleurs que nous ayons eu depuis longtemps. La couverture de l’État du Colorado est la cerise sur le gâteau », a déclaré Lucas. « Les parieurs du Colorado sont toujours en avance, mais nous en avons récupéré la majeure partie. »

Le directeur des paris sportifs de South Point, Chris Andrews, était parfaitement satisfait du fait que les Rams couvrent un grand nombre.

« Nous avions absolument besoin de l’État du Colorado. Le nombre de billets était de 90 % dans le Colorado », a déclaré Andrews, faisant écho aux chiffres observés dans les paris sportifs du Colorado.

J’aime les gros paris et je ne peux pas mentir

Il y avait des tas d’argent parié sur Colorado State-Colorado à Vegas et sur les paris sportifs à travers le pays. Un parieur qui est peut-être reparti le plus heureux : un client de Caesars Sports au Nevada qui a misé 100 000 $ sur Colorado State +24 (-105).

Ce parieur n’a pas eu à transpirer pour remporter la victoire à aucun moment d’un match qui s’est soldé par une double prolongation. Et pour cela, le parieur a gagné 95 238 $, pour un gain total de 195 238 $.

Patrick Everson est analyste de paris sportifs pour FOX Sports et journaliste principal pour VegasInsider.com. C’est un journaliste éminent dans le domaine national des paris sportifs. Il vit à Las Vegas, où il aime jouer au golf par une température de 110 degrés. Suivez-le sur Twitter : @PatrickE_Vegas

