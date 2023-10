Les paris sportifs gagnent gros lors de l’effondrement « colossal » du Colorado contre Stanford

Patrick Everson Analyste des paris sportifs FOX

Pour tous ceux qui ont parié sur Coach Prime et Colorado Plus de 3,5 Sur le total des victoires en saison régulière, c’est une bonne chose que les Buffaloes y soient arrivés la semaine dernière avec leur quatrième victoire.

Parce qu’après l’effondrement épique de vendredi soir contre Stanford, et avec un calendrier difficile à respecter, le Colorado pourrait avoir du mal à remporter une autre victoire cette saison.

Le chef de l’équipe commerciale de BetMGM, Seamus Magee, et l’expert en paris sur le football universitaire, Paul Stone, ont pesé sur le résultat choquant de vendredi.

D’une éruption à l’autre

Avant le coup d’envoi, le Colorado s’est classé favori à domicile avec 13,5 points contre Stanford. Les Buffs menaient 29-0 à la mi-temps. Mais Stanford a marqué les 26 points suivants, a finalement égalisé le match à 36, puis a gagné 46-43 en double prolongation.

BetMGM a noté qu’avant le match, le Colorado avait pris 80 % des billets à points et 83 % de l’argent à points. Les parieurs fixaient même le gros prix moneyline du Colorado – dans la fourchette -500 – avec 57 % des paris moneyline/83 % des dollars moneyline sur les Buffaloes.

En d’autres termes, l’effondrement du Colorado vendredi a été une saine victoire pour les paris sportifs.

« Juste un résultat colossal hier soir », a déclaré Magee samedi matin. « Le handle était en baisse par rapport aux semaines précédentes du Colorado, mais cela n’a pas empêché le public de parier sur les Buffs. »

Et le public semblait certain d’être récompensé. Les Buffs ont pris une avance de 14-0 au premier quart, renforcés par le retour de Travis Hunter, qui a marqué le deuxième touché sur une passe de 24 verges de Shedeur Sanders.

À ce stade, la ligne d’argent en direct de BetMGM donnait au Colorado un énorme -10 000 et à Stanford +1450. Ce qui signifie qu’il aurait fallu un pari de 100 $ sur les Buffs pour gagner seulement 1 $ (101 $ de paiement total), tandis que ces mêmes 100 $ sur Stanford auraient gagné 1 450 $ (1 550 $ de paiement total).

Faire des heures supplémentaires

À la mi-temps, le Colorado menait 29-0. Stanford était apparemment enterré. Jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas. Le Cardinal a dominé le Colorado 36-7 en seconde période, égalisant le match à 36 sur un panier de 46 verges à la fin du temps imparti.

Après que le Colorado ait obtenu un touché lors de la première prolongation pour remonter 43-36, Elic Ayomanor de Stanford a réussi un rattrapage de cirque sur Hunter – dans son double rôle de demi défensif – pour égaliser le match à 43. Puis, dans la deuxième prolongation, Sanders a lancé une interception dans la zone des buts au troisième et but sur la ligne des 2 verges de Stanford.

Le Cardinal a ensuite lancé le ballon trois jeux consécutifs sur sa double possession, déplaçant le ballon du 25 au 13. Et Joshua Karty a lancé un panier de 31 verges pour décrocher la victoire 46-43, le plus grand retour de l’histoire de Stanford. .

Tueur de saison ?

Le Colorado a un congé la semaine prochaine, il en a sûrement besoin après cette implosion. Et cela pourrait s’avérer être une implosion qui tuerait la saison. À 4-2 avant le match de Stanford, les Buffs semblaient presque certains d’atteindre 5-2.

Cela signifiait qu’ils seraient à une victoire de l’éligibilité au bol – une victoire qui, dans le pire des cas, pourrait avoir lieu à domicile le 11 novembre contre l’Arizona. Mais maintenant, le Colorado a besoin de deux victoires, et quatre de ses cinq derniers matchs se déroulent contre des équipes actuellement classées dans le top 20 : au n°18 de l’UCLA, contre le n°15 de l’Oregon State, au n°19 de l’État de Washington et au n°16. Utah.

Le Cardinal de Stanford remporte une victoire contre les Buffaloes du Colorado

De plus, l’Arizona non classé n’est pas un jeu d’enfant. Les Wildcats ont presque battu l’USC en prolongation et ont également offert un bon match à Washington. Ces deux équipes sont classées dans le top 10.

Stone, un parieur professionnel qui se concentre sur le football universitaire, s’attend à ce que le Colorado soit un outsider contre tous, sauf l’Arizona.

« Il est fort probable que le Colorado continuera à bénéficier de l’amour du public parieur », a déclaré Stone. « Mais je vois les Buffs à court d’énergie émotionnelle à mesure que la saison avance. »

Le réservoir pourrait bien être vide vendredi soir. Obtenir six victoires et un match de bowling sera une corvée difficile pour l’entraîneur Deion Sanders et ses Buffs.

Patrick Everson est analyste de paris sportifs pour FOX Sports et journaliste principal pour VegasInsider.com. C’est un journaliste éminent dans le domaine national des paris sportifs. Il vit à Las Vegas, où il aime jouer au golf par une température de 110 degrés. Suivez-le sur Twitter : @PatrickE_Vegas.

