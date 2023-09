Les paris sportifs en Floride toujours suspendus malgré une décision de justice

Une cour d’appel basée à Washington a refusé jeudi de suspendre une décision confirmant un accord de 30 ans donnant à la tribu Seminole de Floride le contrôle des paris sportifs dans tout l’État.

Mais alors que les contestations judiciaires se multiplient devant les tribunaux étatiques et fédéraux, les joueurs de Floride ne devraient pas envisager de placer des paris sportifs depuis leur téléphone de si tôt.

On ne sait pas si les Séminoles envisagent de relancer une application de paris sportifs avant que tous les litiges ne soient résolus, bien que la décision de la cour d’appel de jeudi ait donné un coup de pouce à la tribu.

« C’est un autre développement positif, mais cela n’aura aucun effet immédiat sur les plans de la tribu Seminole », a déclaré Gary Bitner, porte-parole de la tribu, au News Service of Florida dans un communiqué.

La décision de jeudi a ouvert la voie à un éventuel examen par la Cour suprême des États-Unis dans le cadre d’une contestation par deux sociétés de pari mutuel de l’accord de 2021, connu sous le nom de pacte. Le gouverneur Ron DeSantis et le président de la tribu Seminole de Floride, Marcellus Osceola Jr., ont signé l’accord, qui a été ratifié par l’Assemblée législative de Floride.

La décision est intervenue deux jours après que les sociétés West Flagler Associates et Bonita-Fort Myers Corp. ont également demandé à la Cour suprême de Floride d’annuler la partie de l’accord relative aux paris sportifs.

Le plan « hub-and-spoke » en question permettrait aux joueurs de placer des paris sportifs mobiles n’importe où dans l’État, les paris étant gérés par des serveurs informatiques situés sur des propriétés tribales. L’accord stipule que les paris « utilisant une application mobile ou un autre appareil électronique seront considérés comme étant exclusivement menés par la tribu ».

Les sociétés de pari mutuel ont intenté une action en justice au niveau fédéral, arguant que l’accord violait la loi fédérale sur la réglementation des jeux indiens, ou IGRA, car il autorisait les jeux de hasard sur les terres tribales.

En novembre 2021, le juge de district américain Dabney Friedrich s’est prononcé contre le pacte, qualifiant le plan de paris sportifs de « fiction » et invalidant d’autres parties de l’accord. Un panel de la Cour d’appel du district de Columbia a annulé la décision, et la cour d’appel plénière a refusé ce mois-ci de réexaminer la contestation.

Les sociétés de pari mutuel ont alors demandé que la décision du panel soit suspendue et ont annoncé leur intention de demander à la Cour suprême des États-Unis de se prononcer sur la question.

En 2021, les Seminoles ont brièvement déployé l’application mobile Hard Rock SportsBook au milieu de querelles juridiques, mais ont cessé d’accepter les paris et les dépôts sur l’application après la décision de Friedrich.

West Flagler détient trois licences jai alai, tandis que Bonita-Fort Myers Corp. exerce ses activités sous le nom de Bonita Springs Poker Room dans le sud-ouest de la Floride.

Indépendamment de la bataille devant la Cour fédérale, les sociétés et leur propriétaire, Isadore Havenick, ont déposé une plainte mardi directement auprès de la Cour suprême de Floride, alléguant que la composante paris sportifs de l’accord viole un amendement constitutionnel de 2018 interdisant l’expansion des jeux de hasard de type casino sans l’approbation des électeurs à l’échelle de l’État. On ne sait pas si la Cour suprême de l’État acceptera de se saisir de l’affaire.

Le procès a fait valoir que les décisions des appels fédéraux ont abouti à une situation « urgente » nécessitant un examen par la Cour suprême de l’État.

« À moins que la Cour (suprême de Floride) n’accepte cette requête, les jeux de casino dans tout l’État sous la forme de paris sportifs en personne et sur mobile hors réservation prendront effet sans l’approbation des électeurs de Floride, comme l’exige explicitement le texte de la loi. Article X, section 30 de la Constitution de Floride. … De plus, étant donné que l’état actuel de l’affaire est que le pacte de 2021 est valide en vertu de la loi fédérale, un examen de la légalité des paris sportifs hors réserve en vertu de la loi de l’État est urgent », indique le procès.

Le procès contestait uniquement les dispositions sur les paris sportifs de l’accord de 2021, qui permettait également à la tribu de proposer du craps et de la roulette dans ses casinos. De plus, l’accord permettrait aux Séminoles d’ajouter trois casinos sur une propriété tribale dans le comté de Broward.

En échange, la tribu s’est engagée à verser à l’État un minimum de 2,5 milliards de dollars au cours des cinq premières années et éventuellement des milliards de dollars supplémentaires tout au long des trois décennies du pacte.

Pendant ce temps, les régulateurs des jeux de hasard des États ont récemment commencé à sévir contre les sociétés de sports fantastiques, accusant trois opérateurs de proposer des jeux de paris mobiles potentiellement illégaux et menaçant de poursuites judiciaires si les sites ne cessent pas immédiatement leurs activités en Floride.

Le directeur exécutif de la Florida Gaming Control Commission, Lou Trombetta, a envoyé la semaine dernière des lettres avertissant les trois sociétés qu’elles « pourraient proposer ou accepter des paris illégaux » de la part des Floridiens et « pourraient promouvoir et organiser une loterie illégale ».

Le comportement présumé est « strictement interdit en Floride et constitue une activité criminelle », a écrit Trombetta le 19 septembre.

Les lettres ciblaient Underdog Sports, LLC, basée à Brooklyn, New York ; SidePrize LLC, également connue sous le nom de Performance Predictions LLC, faisant affaire sous le nom de PrizePicks, basée à Atlanta ; et Betr Holdings, Inc., basée à Miami.

John Lockwood, un avocat engagé par plusieurs opérateurs, a averti que d’autres entreprises pourraient être entraînées dans la répression.

«Le personnel de la commission m’a confirmé que le libellé de la lettre s’applique largement à toutes les compétitions de sports fantastiques payants, et ils ne connaissent aucune entreprise de sports fantastiques rémunérée opérant légalement en Floride. Nous ne sommes pas d’accord sur le fond et nous travaillerons avec la commission et potentiellement avec la législature afin de garantir que les fans de sport de Floride puissent continuer à jouer », a déclaré Lockwood au News Service.