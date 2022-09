Les paris NFL ont une doublure argentée pour les perdants de jeu

Plus tôt ce mois-ci, j’ai mis le feu à 85 $.

Je n’ai pas utilisé de briquet ni d’allumette. Au contraire, j’ai rejoint puis immédiatement bombardé un groupe de survivants de la NFL. Ces concours exigent que chaque participant choisisse une équipe de la NFL à gagner chaque semaine, sans choisir deux fois la même équipe. Si votre équipe gagne, vous survivez encore une semaine. Perdez, et vous avez terminé pour l’année.

Après deux semaines folles d’action dans la NFL, des joueurs encore plus sérieux ressentent la brûlure : sur les 6 133 participants qui ont payé les frais d’inscription de 1 000 $ pour participer au pool de survivants offert par le Circa Sportsbook à Las Vegas, il ne reste plus que 2 033.

Pouvez-vous nous blâmer cependant? Le prix pour gagner la piscine de Circa est au nord de 6 millions de dollars. Le pot de ma piscine plus modeste vaut plus de 40 000 $. Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce genre d’argent.

En tant qu’écrivain financier, je suis ici pour vous dire : Premièrement, vous paieriez des impôts dessus.

“Chaque CPA vous dira que vous devez déclarer les revenus de n’importe quelle source”, déclare Ray Kondler, expert-comptable certifié chez Kondler & Associates à Las Vegas. “Si vous gagnez 100 $ dans votre pool de bureaux, en théorie, vous devriez le signaler.”

Cela vaut pour les gains des casinos et des paris sportifs légaux ainsi que pour les paiements des pools non officiels comme celui dans lequel je ne suis plus.

Si vous obtenez un score modeste, disons quelques centaines de dollars, c’est à vous de déclarer vos gains à l’IRS – ni un casino ni Bob des comptes créditeurs ne le feront pour vous.

Si vous êtes un grand gagnant dans un casino (généralement si vos gains sont d’au moins 600 $ et d’au moins 300 fois le montant de votre mise), vous recevrez un formulaire IRS W-2G. Le gagnant de mon pool ne recevra pas de tels documents, mais il serait sage de suivre la loi, dit Kondler.

“Ils peuvent prendre les 40 000 dollars et les mettre sur leur compte bancaire”, dit-il. Mais “s’ils sont audités, ils auront du mal à expliquer ce que c’est”.

Quant à nous, les perdants, il y a une doublure argentée : l’IRS permet aux joueurs de déduire leurs pertes – avec quelques mises en garde importantes.

Tout d’abord, si vous êtes un joueur amateur, vous devrez détailler pour bénéficier de la déduction. De nos jours, étant donné que la déduction standard pour les déclarants célibataires est de 12 950 $, la plupart des gens ne détaillent pas, ce qui signifie que vous devrez probablement supporter la perte sur le menton.

Les joueurs professionnels l’ont un peu mieux. Si vous êtes un professionnel, vous pouvez déduire vos pertes comme dépenses d’entreprise sur Annexe C sans avoir à détailler.

Que vous soyez un pro ou non, vous ne pouvez déduire les pertes que dans la mesure où elles compensent vos gains. Si vous avez 500 $ de gains (qui seraient imposés comme un revenu) et 1 000 $ de pertes, vous ne pouvez déduire que 500 $ de paris perdants.

Si vous envisagez de faire des calculs de jeu sur votre déclaration de revenus, il est judicieux de conserver un journal de vos gains et de vos pertes séparément tout au long de l’année, dit Kondler. “Dans un scénario parfait, vous pourrez montrer tous vos revenus et déduire toutes vos pertes”, dit-il. “Si vous jouez à différents événements, essayez de garder une trace des choses que vous entrez et perdez.”

Si vous avez la chance de remporter une énorme victoire comme mon prix de pool de survivants, le fait d’avoir des pertes à déclarer pourrait aider à réduire une facture fiscale autrement importante. Mais assurez-vous qu’ils sont, en fait, vos pertes.

La dernière fois que j’étais à un paris sportifs à Vegas, un monsieur errait dans la salle pour demander des billets perdants avant que des parieurs frustrés ne les déchirent ou ne les saccagent – ​​il a même proposé d’échanger des coupons de boisson gratuits contre mes glissades perdantes.

Il s’est avéré qu’il avait atteint un pari de 100 000 $ au début de l’année et prévoyait d’utiliser cette collection de paris perdants pour compenser ses gains. Vous n’avez pas besoin d’être comptable pour savoir que cette stratégie pourrait vous mettre dans une eau extrêmement chaude avec l’IRS.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Si vous produisez des impôts dans ces 17 États, vous pourriez recevoir un chèque d’allègement de l’inflation du gouvernement – voici qui est admissible