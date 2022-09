Les paris de Poutine mènent au chaos et au risque d’escalade

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. “La Russie est probablement le premier et le seul pays au monde“, tweeté le dissident et oligarque russe exilé Mikhail Khodorkovsky, “où les gens fuient non pas parce que quelqu’un a envahi leur pays, mais parce qu’ils ont envahi un autre pays.”

Ce n’est pas tout à fait vrai, bien sûr. Quelque 40 000 dissidents américains tentant d’éviter d’être enrôlés dans la guerre du Vietnam ont traversé la frontière canadienne il y a un demi-siècle. Mais leur vol s’est déroulé sur une période d’une décennie. Ce qui s’est passé en Russie en moins d’une semaine depuis que le président Vladimir Poutine a ordonné une mobilisation partielle pour soutenir un effort de guerre en berne en Ukraine est d’une ampleur incomparable.

Lorsque la mobilisation a été annoncée la semaine dernière, le Kremlin espérait rassembler 300 000 réservistes supplémentaires. Maintenant, peut-être autant que ce nombre d’hommes russes en âge de combattre ont quitté le pays dans le but d’éviter de s’enrôler. Ils ont entassé des vols vers la Turquie, nagé au-dessus de rivières et se sont assis pendant des jours à des passages frontaliers encombrés de trafic. Le Kazakhstan compte à lui seul 98 000 arrivées russes depuis le 21 septembre. Les responsables géorgiens affirment que quelque 10 000 Russes traversent la frontière chaque jour. Des milliers aussi arrivent en Mongolie.

Les médias sociaux prolifèrent avec des vidéos qui témoignent d’un chaos et d’une confusion généralisés en Russie. Il y a des scènes de protestation, en particulier dans les régions pauvres des minorités ethniques, où les habitants se retournent contre les recruteurs militaires. Et il y a des scènes de désespoir et d’incompétence : dans une vidéo, un officier plus âgé conseille les nouvelles recrues mobilisées pour récupérer leurs propres garrots et sacs de couchage et pour stocker des tampons comme bandages improvisés. Dans un autre, un homme russe est vu casser délibérément la jambe d’un ami pour l’aider à rester à l’écart de la guerre.

Près de la frontière avec la Géorgie, la file de voitures et de camions essayant de quitter la Russie s’étendait sur des kilomètres après l’ordre de mobilisation partielle du président Vladimir Poutine, montrent des images satellite.https://t.co/RWVDHeIxSJ – Le Washington Post (@washingtonpost) 27 septembre 2022

Ce qui est clair, c’est que la mobilisation a été manipulé au hasard et de manière inégale. Les gouvernements locaux ont émis des avis d’enrôlement aux hommes qui ne répondaient pas aux critères énoncés par le Kremlin, y compris les personnes âgées, les personnes médicalement inaptes et beaucoup sans la moindre formation militaire. Dans son dernier bulletin sur le conflit russo-ukrainien, l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion de Washington, a documenté des manifestations contre les convocations dans au moins 35 colonies en Russie dimanche et dans au moins 10 colonies lundi. Plus de 2 300 Russes ont été arrêtés depuis mercredi en raison de ces manifestations.

La vitesse et l’ampleur de l’exode ont conduit à des informations selon lesquelles la Russie pourrait fermer ses frontières pour arrêter les départs de ces hommes, ce qui a naturellement incité davantage de personnes à tout laisser tomber et à essayer de partir.

“Il y a déjà tellement d’exemples d’hommes et d’étudiants âgés et inaptes qui reçoivent des convocations”, a déclaré un Russe du nom d’Alexei, 36 ans, à mes collègues par téléphone dimanche depuis le Kazakhstan. « Ce n’est pas que je suis un lâche ou quoi que ce soit, mais personne n’attaque ma patrie. Au contraire, ma patrie est un agresseur et je ne veux pas faire partie de cette agression et évidemment, je ne veux pas mourir.

Les autorités des pays voisins entretenant des relations cordiales, bien que complexes, avec Moscou gèrent la situation avec tout le soin qu’elles peuvent. “La plupart de [the Russians] ont été contraints de partir en raison d’une situation désespérée qui s’est créée », a déclaré le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. « Nous devons nous soucier d’eux et assurer leur sécurité. C’est une question politique et humanitaire.

Alors que Poutine cherche à précipiter des renforts sur les lignes de front ukrainiennes, il essaie également de changer les faits politiques sur le terrain. Il semble que le Kremlin pourrait bientôt déclarer l’annexion de quatre “républiques” dans les zones d’Ukraine contrôlées par la Russie qui ont organisé des référendums fictifs ces derniers jours pour joindre leurs territoires à la Russie. Les critiques de Poutine considèrent à la fois la mobilisation et les plans d’annexion comme le pari d’un dirigeant désespéré de renverser le cours d’une bataille qu’il était en train de perdre.

“Il savait que dès qu’il aurait ordonné la mobilisation, il y aurait des bouleversements dans le pays, et nous en voyons les images et les scènes en ce moment”, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, sur “Meet the Press” de NBC. pendant le weekend. Il a également ajouté que les référendums en Ukraine sont “un signe qu’il se débat très mal en Ukraine”.

Leonid Bershidsky de Bloomberg Opinion a écrit : “Ayant lancé l’invasion de l’Ukraine pour des raisons émotionnelles et subi des échecs prévisibles, Poutine est obligé de prendre des risques de plus en plus grands.”

L’annexion des enclaves sous contrôle russe en Ukraine pourrait conduire la Russie à interpréter toute frappe sur ces territoires comme des attaques contre la Russie elle-même, élargissant la portée du conflit et faisant planer la menace d’une grave escalade. L’Ukraine et ses alliés, bien sûr, rejettent cette interprétation et considèrent les référendums comme des exercices illégaux menés sous la menace des armes par des séparatistes armés par la Russie.

“Les gens comprennent que tout a été décidé”, a déclaré une femme vivant dans la ville de Louhansk, s’adressant à mes collègues sous couvert d’anonymat pour sa sécurité au sujet du “référendum” en cours dans la région. « Ils pensent que cela mettra fin à quelque chose parce qu’une « république » est facile à frapper avec tout le soutien de l’OTAN. Mais les gens pensent que ce sera différent si c’est la Russie. J’entends des gens dire que l’Ukraine n’a pas d’armes nucléaires, et l’Ukraine ne bombardera plus ici si nous faisons partie d’un pays qui en a une.

Les responsables russes eux-mêmes ont parlé sans ambages du maniement d’armes nucléaires. “Je dois vous le rappeler à nouveau – pour les sourds qui n’entendent qu’eux-mêmes. La Russie a le droit d’utiliser des armes nucléaires si nécessaire », a écrit l’ancien président Dmitri Medvedev sur sa chaîne Telegram.

“Nous devrions croire Poutine que ‘ce n’est pas un bluff'”, a expliqué Joseph Cirincione, un vétéran expert en contrôle des armements, dans un éditorial pour le Washington Post. « La première utilisation d’armes nucléaires dans un conflit fait partie intégrante de la doctrine militaire russe, comme elle l’est dans les plans de guerre américains. Contrairement aux États-Unis, la Russie pratique régulièrement l’utilisation d’armes nucléaires et les intègre dans ses exercices militaires conventionnels, le plus récemment juste avant l’invasion de Poutine.

Dans les coulisses, des diplomates occidentaux ont émis des avertissements privés à leurs homologues russes sur les coûts d’une éventuelle frappe nucléaire sur l’Ukraine. À Kyiv, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses alliés soutiennent que les dangers du moment ne font que souligner le besoin urgent de soutenir son pays alors qu’il cherche à tirer parti de son avantage et à repousser l’invasion russe par la force conventionnelle.

“La prévention est la base d’une paix durable – une mesure pour couper court à toute agression, une mesure pour sauver beaucoup plus de vies qu’en réagissant à quelque chose qui s’est déjà produit, et cela assurera une paix durable”, a déclaré Zelensky lors d’un discours virtuel à Harvard. La Kennedy School of Government de l’université mardi.