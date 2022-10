Les paris de Mattress Mack World Series pourraient lui rapporter 75 millions de dollars

Mattress Mack est de retour.

Jim McIngvale, le vendeur de meubles du Texas qui couvre les paris sportifs avec des promotions de meubles, a déclaré qu’il avait placé un total de 10 millions de dollars de paris sur ses Astros de Houston bien-aimés lors des World Series de cette année. Et s’il gagne, le paiement serait de 75 millions de dollars.

“Gagner le pari est très important, mais plus important encore, gagner les paris nous permet de redonner de l’argent à tous nos clients qui ont acheté pour environ 75 millions de dollars de meubles”, a déclaré McIngvale à CNBC.

Le match 1 entre les Astros et l’outsider Phillies de Philadelphie est prévu vendredi soir. “L’excitation est réelle ici à Houston”, a-t-il déclaré.

McIngvale, 71 ans, est le propriétaire de Meubles de galerie à Houston. Dans le cadre d’une campagne de marketing, il propose régulièrement à ses clients une promotion spéciale autour d’événements sportifs clés. Cette fois, si vous dépensez 3 000 $ ou plus pour un matelas, votre achat est gratuit – si les Astros gagnent.

“Si le pari réussit, je récupérerai les 10 millions de dollars en capital que j’ai investis, donc je n’ai aucun coût dans la promotion”, a-t-il déclaré. “Et si les Phillies gagnent, alors je perds les 10 millions de dollars, donc j’ai un intérêt direct dans tout cela, mais mon véritable intérêt est de faire en sorte que les clients gagnent”, a-t-il ajouté.

“Ce serait le plus gros gain de l’histoire de n’importe quel pari sportif, n’importe quand, n’importe où”, a déclaré Ken Fuchs, responsable des paris sportifs chez Caesars. Mack a placé le plus gros de ses paris sur les World Series, 3 millions de dollars, le 13 mai avec Caesars à 10-1 sur les Astros pour gagner.

McIngvale a déclaré qu’il travaillait également avec Caesars et Sealy Mattress pour fournir de nouveaux matelas aux premiers intervenants, aux anciens combattants et aux militaires en service actif à Houston et à Philadelphie afin de célébrer son pari historique et de redonner aux communautés locales.

Ses paris sur les World Series l’ont emmené dans tout le pays, car les paris sportifs ne sont pas légaux dans son état d’origine, le Texas, a-t-il déclaré.

«Je ne pense pas que le Texas légalisera les paris sportifs ou les paris de casino de mon vivant, mais cela pourrait arriver. c’est une histoire un peu différente”, a-t-il déclaré.

En 2017, lorsque les Astros ont remporté les World Series, Mack a distribué millions de remboursements. Plus tôt cette année, il perdu plus de 9 millions de dollars lorsque les Rams de Los Angeles ont battu les Bengals de Cincinnati au Super Bowl.