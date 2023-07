Les Bears apparaissent comme l’une des équipes chéries aux yeux des parieurs sportifs.

Depuis l’ouverture des cotes sur le Super Bowl LVIII, les Bears sont passés de 100-1 à 50-1 pour remporter le Super Bowl. Selon Adam Pullen, directeur adjoint du trading de Caesars Sportsbook, les parieurs ont vu très tôt beaucoup de valeur dans les Bears.

« Ils sont l’un de nos plus gros passifs du Super Bowl à ce stade », a déclaré Pullen. « [Bettors are] très pro-Bears comme nous sommes en ce moment.

Ces vibrations pro-Bears ont été fortes avec les ajouts que le directeur général Ryan Poles a apportés à l’équipe pendant l’intersaison. L’excitation de la saison 2022 de Justin Fields fait que les gens prêtent attention aux Bears.

Avec un total de victoires en saison régulière fixé à plus / moins de 7,5, Caesars voit beaucoup d’action sur le dessus. Il en va de même si les Bears se qualifient ou non pour les séries éliminatoires.

« Parfois, vous obtenez une de ces équipes pendant l’intersaison pour laquelle les gens sont très enthousiastes et les Bears font l’affaire cette intersaison », a déclaré Pullen.

C’est une période étrange dans le NFC Nord. Les Lions de Detroit sont actuellement les favoris des paris pour remporter la division à +120, en grande partie grâce à leur 8-2 à la saison 2022. Les Vikings sont à +300, les Bears à +400 et les Packers à +420 chez Caesars, à partir de jeudi.

Avec le départ de l’ancien quart-arrière de Green Bay Aaron Rodgers dans un échange avec les Jets de New York, il semble que le NFC North soit grand ouvert. Personne ne sait à quoi s’attendre du quart-arrière des Packers Jordan Love, qui entrera dans le rôle de départ pour la première fois depuis que les Packers l’ont sélectionné avec un choix de première ronde en 2020.

« Si vous avez été absent pendant un certain temps, vous verrez que les Packers sont l’équipe avec les meilleures chances de gagner la division », a déclaré Pullen. « Vous pourriez faire une double prise. Vous voyez les Lions comme favoris. C’est définitivement étrange.

Au cours de chacune des deux dernières saisons, une équipe est apparemment sortie de nulle part pour atteindre le Super Bowl. Il y a deux ans, c’était Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati. La saison dernière, c’était Jalen Hurts et les Eagles.

Malgré la popularité auprès des parieurs, les Bears ne connaîtront probablement pas un revirement aussi important. Le plus grand revirement d’un an pour un champion du Super Bowl a été les Rams de 1999, qui n’ont remporté que quatre matchs l’année précédente. C’est cependant l’exception et non la règle.

Fields est actuellement +2500 à Caesars dans la cote MVP, à égalité avec Dak Prescott pour le 10e au total. Les noms attendus – Patrick Mahomes, Joe Burrow et Josh Allen – sont les favoris.

Pullen a déclaré que Fields est l’un des plus gros passifs de Caesars dans les paris MVP, tout comme les Bears le sont pour le Super Bowl. Les parieurs semblent aimer le retour sur investissement potentiel si Fields a un saut de type Jalen Hurts cette saison.

« Cela reflète la façon dont l’équipe fait », a déclaré Pullen. « Si Justin Fields amène les Bears aux séries éliminatoires, cela augmentera certainement ses chances de remporter le titre de MVP. Évidemment, il doit mettre les chiffres en place, mais c’est lié au succès de l’équipe.

Dans le même temps, Pullen a déclaré que Caesars voyait plus d’action sous le total avec les verges au sol totales de Fields pour la saison (actuellement à plus / moins de 875,5 verges) et les moins sur le total des touchés par la passe (actuellement à plus / moins de 18,5 touchés), mais ces accessoires reçoivent généralement beaucoup moins d’action que MVP. L’accessoire de verges au sol de Fields s’est ouvert à plus / moins de 927 verges, il a donc considérablement chuté. Cela pourrait être une indication que les requins et les parieurs plus sophistiqués zigzaguent lorsque le grand public zags en ce qui concerne Fields.

Certes, les Bears ont moins parlé de courir Fields que la saison dernière, alors qu’il totalisait 1 143 verges au sol. Il a terminé la saison 2022 avec 17 passes de touché et 2 242 verges par la passe.

Pullen a déclaré qu’il s’attend à ce que les paris sur la NFL augmentent de la part du grand public alors que les camps d’entraînement ouvriront plus tard ce mois-ci. La saison commence le 7 septembre avec un match aux heures de grande écoute entre les Lions et les Chiefs.