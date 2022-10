Les parieurs marquent les points lors de la semaine 5 de la NFL – Shaw Local

Cela ne devrait pas surprendre, mais les gens parient sur les Vikings du Minnesota (3-1) lors du match de cette semaine contre les Bears de Chicago (2-2) à Minneapolis.

Max Meyer, rédacteur de contenu éditorial pour Césars Sportsbooka publié des divisions de paris via ce tweet le vendredi. Les Vikings ont reçu la majorité des paris et de la poignée pour couvrir l’écart de 7,5 points contre les Bears.

Vendredi, 72,5% de l’argent était sur le spread Vikings. Seules six équipes différentes avaient une poignée de propagation plus élevée avant l’ardoise de la semaine 5. Un peu plus de 60% des billets sont sur les Vikings pour gagner par au moins huit également.

Il s’agit d’un écart important, car les Vikings ont tendance à toujours jouer des matchs serrés. Ils ont remporté leurs deux dernières rencontres avec les Lions de Detroit et les Saints de la Nouvelle-Orléans par sept points combinés. Mais l’action de pari aide à expliquer pourquoi l’écart est passé à 7,5 après l’ouverture à un touché.

Selon la base de données sur sportsoddshistory.com, les Bears ont une fiche de 1-2-1 contre l’écart jusqu’à présent cette saison. Les Vikings, quant à eux, ont une fiche de 1-3 contre l’écart pour commencer l’ère Kevin O’Connell.

Alors que les parieurs soutiennent les Vikings cette semaine, ce n’est pas l’action la plus déséquilibrée pour cette liste à venir. Les Titans du Tennessee, qui sont favoris à 2 points contre les Commanders de Washington, ont reçu le plus de paris avec un nombre de billets de 86,3 %.

Les Buccaneers de Tampa Bay ont reçu 93,6% de la poignée pour couvrir un écart de 10 points contre les Falcons d’Atlanta, qui sont en fait la seule équipe ATS 4-0 sur l’année.

