Les parieurs de l’Illinois peuvent jouer à notre pari boosté pour Bears at Vikings lors de la semaine 5 de la NFL – Shaw Local

Nos amis de Césars Sportsbook sont de retour avec un autre parlay boosté pour le match de cette semaine entre les Bears de Chicago et les Vikings du Minnesota. Et celui-ci offre une chance d’obtenir un paiement solide.

Obtenez +700 cotes sur ce pari à trois pour le match de dimanche :

• Propagation des ours

• Justin Fields 175+ verges par la passe

• Justin Jefferson pour marquer un TD

À +700 pour ce pari, un pari de 10 $ rapporterait un paiement de 70 $. Assurez-vous simplement de jouer ce boost avant le coup d’envoi. Il vous suffit de vous connecter à votre Application Caesars Sportsbook et localisez ce jeu sous l’onglet boosts.

Si vous n’avez pas de compte, ne vous inquiétez pas, S’inscrire avec notre partenaire de cotes officiel aujourd’hui pour profiter de leur offre pour les nouveaux utilisateurs avant de jouer à ce boost.

Les ours se sont propagés

Avec l’écart maintenant jusqu’à 7,5, les parieurs de ce coup de pouce ont juste besoin que les Bears restent à un touché contre leur rival de division dimanche. C’est certainement faisable, et j’ai expliqué pourquoi dans ma ventilation de ce jeu plus tôt dans la semaine.

Les Vikings ont tendance à jouer des matchs serrés et ont remporté leurs deux derniers matchs avec les Lions et les Saints par sept points combinés. De retour de Londres, les Vikings pourraient être un peu lents en raison d’un horaire de voyage brutal.

Les Bears ont une fiche de 2-2 contre l’écart jusqu’à présent cette saison, et j’aime prendre les points dans ce match entre les ennemis de NFC North.

Justin Fields terminera avec plus de 175 verges par la passe

Les Bears ont en fait montré des progrès dans le jeu des passes lors de la défaite 20-12 de la semaine dernière contre les Giants de New York. Fields a terminé avec 174 verges par la passe, ce qui a fini par être 53 verges de plus que ce qu’il avait lors du premier match de la saison contre les 49ers.

Fields a terminé avec un sommet de la saison pour les réussites (11) et les tentatives (22), dépassant les meilleures notes de la saison précédente de huit et 17, respectivement. Cela pourrait être un signe que le quart-arrière de deuxième année gagne plus de responsabilités dans un nouveau système offensif.

Si l’écart est une indication, les Bears joueront par derrière et cela offre une opportunité pour plus de tentatives de dépassement. Je m’attendrais à ce que Fields réalise sa meilleure performance de passe à ce jour dimanche.

Atterrissage de Justin Jefferson

Qui n’a pas envie de parier sur le meilleur joueur pour marquer un touchdown ?

Le receveur des Vikings, Justin Jefferson, n’a pas marqué depuis le premier match, mais il menace toujours de le faire lorsqu’il reçoit la pierre. Jefferson a terminé avec neuf attrapés pour 184 verges et deux touchés contre les Packers lors de la semaine 1, et cherchera à afficher une ligne de statistiques similaire contre un jeune Bears secondaire.

Les fans de Chicago ne voudront peut-être pas encourager un joueur adverse, mais Jefferson est l’un des joueurs les plus amusants à regarder dans le sport en ce moment.