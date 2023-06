Les PUNTERS ont claqué les prix « voleurs » dans un bar du festival de Glastonbury.

Des milliers de campeurs descendront sur le festival de renommée mondiale à Pilton, Somerset, aujourd’hui alors qu’il ouvre ses portes pour la 51e année.

Les festivaliers arrivent au festival de Glastonbury à Pilton, Somerset Crédit : AFP

Un utilisateur de Twitter a publié une liste de prix pour l’alcool dans un bar de Glastonbury Crédit : Twitter

Mais les festivaliers connaîtront une flambée des prix des boissons, selon une liste de prix alléchante partagée sur Twitter.

Un utilisateur avec la poignée @TheGlastoThingy a affiché une liste de prix pour l’alcool dans un bar appelé The Bread & Roses à Glastonbury.

L’image a révélé que les prix d’une pinte commencent à 6,00 £, tandis que les mélangeurs simples feront reculer les fêtards de 7,50 £ ou 12,00 £ pour un double.

Une canette de boisson énergisante Red Bull coûtera 4,50 £ et la bouteille de vin la moins chère semble être de 29 £.

Les prix des boissons sont à peu près les mêmes que le coût moyen d’une pinte à Londres.

Et les festivaliers dégoûtés n’ont pas tardé à se tourner vers les réseaux sociaux pour exprimer leur choc face à la flambée des prix des boissons.

L’un d’eux a tweeté: « Glastonbury est le monstre corporatif du circuit des festivals. Prenez le vôtre si vous ne voulez pas être rincé. »

Un autre a dit: « F *** moi ces prix des spiritueux. »

Un troisième a plaisanté: « Je suis content d’avoir emballé beaucoup de rhum. Peut-être soutenu par l’étrange pinte effrontée du bus à cidre. »

D’autres ne pensaient pas que les prix étaient trop mauvais avec une personne disant: « 6 £ pour un cidre, pas trop minable. »

Cette année, des stars de la musique de classe mondiale joueront sur le festival de 900 acres, qui se déroulera jusqu’à dimanche, ainsi que des discours de politiciens, des projections de films, des représentations de théâtre et de cirque et plus encore.

Le Sun a contacté les organisateurs du festival de Glastonbury pour commentaires.