L’année 2 de l’ère Justin Fields devrait commencer en un jour lorsque les Bears de Chicago accueilleront les 49ers de San Francisco dimanche à Soldier Field. Les fans des Bears sont impatients de voir ce que leur jeune quart-arrière prometteur a en réserve tout en jouant dans une nouvelle attaque.

Mais les parieurs ne sont pas aussi optimistes, du moins lors de la semaine 1.

Selon cette histoire par Max Meyer de Caesars Sportsbook, l’accessoire de joueur le plus populaire en termes de billets est inférieur à 34,5 verges au sol pour Fields. Les paris sous le total ont reçu 73,2 % des billets et 69,9 % de la poignée vendredi soir.

Alors que les parieurs parient contre Fields faisant beaucoup avec ses jambes, il convient de mentionner que le prix n’a pas beaucoup changé. Vendredi, le plus était au prix de -125 et le moins était en fait coté à -109.

Fields aurait effacé ce total lors du match de l’an dernier contre les 49ers le 31 octobre. Fields a couru pour 103 verges et un touché en 10 courses. Son score est sans doute le meilleur jeu du match, quand il a fait quelque chose à partir de rien lors d’une quatrième conversion.

Pour la saison, Fields a terminé avec 420 verges au sol en 72 tentatives en une douzaine de matchs en tant que recrue. Fields a eu six matchs différents de finition avec au moins 35 verges au sol, bien qu’il n’ait jamais eu plus de 10 tentatives dans un concours. Deux des six sorties que Fields n’a pas réussi à enregistrer au moins 35 verges au sol étaient des matchs dans lesquels il n’a pas commencé.

Bien sûr, la mise en garde évidente à tout cela est que les Bears mettront en place une nouvelle infraction cette année. Luke Getsy, qui est venu des Packers de Green Bay, est maintenant le coordinateur offensif et nous ne savons pas avec certitude quel est son plan pour Fields.

Mais il y a certainement un argument selon lequel la ruée vers les passes des 49ers submergera la ligne offensive des Bears, et obligera ainsi Fields à se démener un peu. Cela pourrait amener les parieurs à viser le pari sur l’accessoire précipité de Fields, en supposant que le nombre a fini par tomber au coup d’envoi.

Accessoires de métrage précipités pour Bears-49ers

Quatre joueurs sont répertoriés dans le cadre du marché des accessoires de parcage au Caesars Sportsbook.

• Elijah Mitchell — Plus/Moins de 62,5 verges

• David Montgomery — Plus/Moins de 55,5 verges

• Trey Lance – Plus/Moins de 38,5 mètres

• Justin Fields – Plus/Moins de 34,5 mètres