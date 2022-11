Les parieurs américains soutiennent l’USMNT comme un long coup pour remporter la Coupe du monde

L’équipe nationale masculine des États-Unis est loin de remporter la Coupe du monde au Qatar.

Les États-Unis sont aussi longs 250-1, dans la même fourchette que la Pologne, dans les paris sportifs à l’étranger. Aux États-Unis, où les paris patriotiques sont en vigueur, les États-Unis sont répertoriés à 100-1 au Caesars Sportsbook, où le Brésil est le favori à 15-4, suivi de l’Argentine à 5-1 et de la France à 13-2.

Les cotes longues n’ont pas dissuadé les fans des rouges, blancs et bleus de débourser plus de quelques dollars sur l’USMNT. Au Caesars, on a misé plus d’argent sur les États-Unis pour remporter la Coupe du monde que sur la France, championne en titre.

Le plus gros pari sur les États-Unis rapporté par Caesars est venu la semaine dernière d’un parieur à New York, qui a risqué 5 000 $ sur les Américains à 100-1. L’USMNT a attiré le troisième plus grand nombre d’argent parié au total sur les chances de DraftKings de remporter la Coupe du monde, derrière seulement l’Argentine et le Brésil.

“Les États-Unis obtiendront toujours la part du lion de l’action”, a déclaré Adam Pullen, directeur adjoint du trading pour Caesars Sportsbook. “Mais je ne m’attends pas à ce qu’ils gagnent.”

La plus grande action est sur les favoris, le Brésil et l’Argentine.

L’Argentine a attiré le plus d’argent misé sur les cotes de Caesars pour gagner le tournoi, tandis que le Brésil a attiré le plus de paris. BetMGM a rapporté avoir pris 150 000 $ sur le Brésil pour remporter le tournoi avec une cote de 4-1.

L’Anglais Harry Kane est le favori, à 8-1, pour remporter le Soulier d’or, l’honneur accordé au meilleur buteur du tournoi. Le Français Kylian Mbappe est le suivant à 9-1, suivi de son coéquipier Karim Benzema (11-1). Le Brésilien Neymar et l’Argentin Lionel Messi ont chacun une fiche de 12-1 tandis que Christian Pulisic, à 125-1, a les meilleures cotes du Golden Boot de tous les Américains.

Les États-Unis ouvrent lundi un match du Groupe B contre le Pays de Galles avant d’affronter l’Angleterre et l’Iran. Les États-Unis sont répertoriés comme un léger -120 favori pour progresser dans le jeu de groupe et atteindre la phase à élimination directe.

“J’ai le mauvais pressentiment qu’ils ne passent pas par ce groupe”, a déclaré Eric Biggio, trader pour Caesars Sportsbook, dans un communiqué de la société.

Environ 20,5 millions d’adultes américains devraient parier un total de 1,88 milliard de dollars sur la Coupe du monde, selon les résultats d’une enquête publiés mardi par l’American Gaming Association.