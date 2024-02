Les parfums pourraient aider les personnes déprimées, selon une nouvelle étude

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Crédit : Unsplash/CC0 Domaine public

Crédit : Unsplash/CC0 Domaine public



Sentir une odeur familière peut aider les personnes déprimées à se remémorer des souvenirs autobiographiques spécifiques et potentiellement contribuer à leur rétablissement, ont découvert une équipe de chercheurs de la Faculté de médecine de l’Université de Pittsburgh et de travailleurs sociaux de l’UPMC dans une étude publiée dans Réseau JAMA ouvert.

L’étude a montré que les parfums sont plus efficaces que les mots pour ramener le souvenir d’un événement spécifique et pourraient même être utilisés en milieu clinique pour aider les personnes déprimées à sortir des cycles de pensée négatifs et à recâbler leurs schémas de pensée, favorisant ainsi une guérison plus rapide et plus douce.

Au début de sa carrière, la Dre Kymberly Young, chercheuse en neurosciences qui étudie les souvenirs autobiographiques, s’est rendu compte que l’engagement de l’amygdale, le cerveau reptilien qui contrôle non seulement les réactions de « combat ou de fuite », mais qui dirige également l’attention et la concentration sur des événements importants, aide à rappel de mémoire.

Elle connaissait également de nombreuses preuves selon lesquelles les personnes souffrant de dépression ont du mal à se souvenir de souvenirs autobiographiques spécifiques et que, chez les individus en bonne santé, les odeurs déclenchent des souvenirs qui semblent vifs et « réels », probablement parce qu’elles engagent directement l’amygdale via les connexions nerveuses du bulbe olfactif. .

“Cela m’a surpris que personne n’ait pensé auparavant à examiner la mémoire des personnes déprimées à l’aide d’indices olfactifs”, a déclaré Young, auteur principal de l’étude et professeur agrégé de psychiatrie à Pitt.

Elle a donc décidé de tester si l’engagement de l’amygdale pouvait aider les personnes déprimées à accéder plus efficacement à leurs souvenirs. Et plutôt que de recourir à des tests de scanner cérébral coûteux et souvent inaccessibles, elle a décidé d’opter pour une technologie beaucoup plus low-tech.

Dans cette étude, Young a présenté aux participants une série de flacons en verre opaque contenant de puissants parfums familiers, allant des oranges au café moulu en passant par le cirage et même le Vicks VapoRub.

Après avoir demandé aux participants de sentir le flacon, Young leur a demandé de se remémorer un souvenir spécifique, bon ou mauvais.

Young a été surpris de découvrir que la mémoire était plus forte chez les personnes déprimées qui recevaient des signaux olfactifs plutôt que des signaux verbaux. Ceux qui ont reçu des signaux olfactifs étaient plus susceptibles de se souvenir d’un souvenir d’un événement spécifique (par exemple, qu’ils étaient allés dans un café vendredi dernier) que de souvenirs généraux (qu’ils étaient déjà allés dans des cafés auparavant).

Les souvenirs suscités par les odeurs étaient également beaucoup plus vifs et semblaient plus immersifs et réels. De manière passionnante, Young a déclaré que même si elle n’a pas demandé aux participants de se souvenir spécifiquement de souvenirs positifs, ses résultats soulignent que les participants étaient plus susceptibles de se souvenir d’événements positifs.

Young se prépare à lancer des études technologiquement plus avancées utilisant un scanner cérébral pour prouver que les parfums aident à engager l’amygdale des personnes déprimées plus efficacement que les signaux verbaux, mais en attendant, elle est enthousiasmée par les progrès déjà réalisés.

“Si nous améliorons la mémoire, nous pouvons améliorer la résolution de problèmes, la régulation des émotions et d’autres problèmes fonctionnels que rencontrent souvent les personnes déprimées”, a déclaré Young.