Les parfums familiers libèrent des souvenirs chez les personnes souffrant de dépression. La « thérapie olfactive » pourrait-elle aider les patients ?

Étude après étude a montré que les personnes souffrant de dépression ont du mal à se souvenir de souvenirs spécifiques.

Ils pourraient entendre le mot « fête », par exemple, et penser : « Je ne suis pas souvent invité à des fêtes ». En revanche, une personne non déprimée pourrait entendre le mot « fête » et se souvenir immédiatement d’un anniversaire d’enfance ou d’une célébration récente chez un ami.

“Ce n’est pas que les patients déprimés n’ont pas de souvenirs, c’est qu’ils ont du mal à y accéder”, a déclaré Kymberly Young, professeur agrégé de psychiatrie à l’Université de Pittsburgh.

Young a peut-être trouvé une clé : une étude publié mardi dans JAMA Network Open, elle et son équipe suggèrent que des parfums familiers pourraient aider à débloquer ces souvenirs.

Dans l’étude, les personnes souffrant de dépression se souvenaient de souvenirs plus spécifiques lorsqu’elles étaient exposées à des odeurs familières – comme le café moulu ou le tabac – que lorsqu’elles entendaient des mots correspondant à ces odeurs, comme « café » ou « cigarette ».

Les résultats suggèrent que la thérapie olfactive pourrait aider les personnes souffrant de dépression à éviter de trop réfléchir, a-t-elle déclaré.

Être capable de se remémorer des souvenirs spécifiques “est associé à de meilleures compétences en résolution de problèmes et à une meilleure régulation émotionnelle”, a déclaré Young.

L’étude a inclus 32 adultes souffrant de dépression clinique. Les participants ont été invités à renifler 24 échantillons d’odeurs provenant de bocaux en verre, qui pouvaient être agréables, neutres ou désagréables. Les parfums comprenaient de l’orange, de la lavande, de l’extrait de vanille, du cumin, du whisky, du vin rouge, du ketchup, du sirop contre la toux, du désinfectant et du cirage.

Les participants ont ensuite été invités à partager un souvenir spécifique de leur vie en réponse à ces signaux. Les chercheurs ont mené le même exercice en utilisant 24 mots décrivant chaque odeur.

Environ 68 % des participants pouvaient se souvenir de souvenirs spécifiques en réponse aux odeurs, alors que seulement 52 % pouvaient se souvenir de souvenirs spécifiques après avoir entendu des mots à voix haute. Les souvenirs déclenchés par les odeurs étaient également plus vifs que les souvenirs déclenchés par les mots.

“C’était plutôt comme si vous reviviez ce souvenir” à travers une odeur, a déclaré Young.

Les odeurs produisaient également plus de souvenirs positifs que les mots, bien que le résultat ne soit pas statistiquement significatif, ce qui signifie que cela pourrait être dû au hasard. Young a déclaré que son équipe de recherche tente toujours de déterminer pourquoi il pourrait y avoir une association entre certaines odeurs et des souvenirs positifs chez les personnes souffrant de dépression.

De nombreuses études ont déjà identifié un lien entre odeur et mémoire chez les personnes en bonne santé, a déclaré Vidya Kamath, neuropsychologue à Johns Hopkins Medicine qui n’a pas participé à la nouvelle recherche.

“Cette étude a développé l’inclusion des symptômes dépressifs”, a-t-elle déclaré.

Il existe également un lien bien établi entre la perte de l’odorat et la dépression. Un odorat réduit pourrait augmenter le risque de dépressionet dépression de fin de vie en particulier. Dans un enquête sur plus de 300 personnes ayant signalé une perte d’odorat due au Covid, 43 % des participants ont déclaré se sentir déprimés.

« Nous pensons qu’une diminution de l’odorat est associée à une mauvaise qualité de vie, une mauvaise hygiène, une solitude accrue ainsi qu’une perte de poids. Toutes ces choses sont des voies par lesquelles nous pensons qu’une mauvaise odeur est liée aux symptômes dépressifs », a déclaré Kamath.

La recherche a également montré que les personnes souffrant de dépression plus susceptible d’avoir un odorat réduit (connue sous le nom de perte olfactive), et que les symptômes de la dépression ont tendance à s’aggraver à mesure que l’odorat diminue.

« Cela va dans les deux sens. Il y a des gens qui souffrent de dépression et qui ont ensuite une perte olfactive, et puis il y a des gens qui ont une perte olfactive qui ajoute au risque de dépression », a déclaré Michael Leon, professeur émérite de neurobiologie et du comportement à l’Université de Californie à Irvine, qui a été Je ne suis pas impliqué dans la nouvelle étude.

Leon a déclaré que le système olfactif – les structures du corps, y compris le nez, qui régulent l’odeur – communique directement avec le système limbique, une région du cerveau associée à l’humeur et à la mémoire. En conséquence, les odeurs sont plus fortement liées à la façon dont les gens traitent leurs émotions ou se souviennent d’événements passés que d’autres sens comme la vue ou l’ouïe.

“Le système olfactif est le seul système sensoriel qui a un accès direct et autoroute aux centres de mémoire du cerveau et aux centres émotionnels du cerveau. Tous les autres sens doivent emprunter les rues secondaires pour y arriver”, a déclaré Leon.

La thérapie olfactive est déjà étudiée comme moyen de traiter la dépression, a-t-il ajouté. UN bilan 2017 a découvert que l’aromathérapie – exposer les gens à des huiles essentielles parfumées – pourrait aider à soulager les symptômes de la dépression. Il est probable que les gens sentent régulièrement plusieurs odeurs a le même effeta déclaré Leon, bien que le traitement n’ait pas encore été administré aux patients en dehors d’un cadre de recherche.

L’étude de Young propose une approche légèrement différente : à l’avenir, a-t-elle déclaré, les odeurs pourraient devenir un outil de formation pour aider les personnes souffrant de dépression à mieux se souvenir des événements positifs de la vie et à exploiter les émotions positives. Par exemple, quelqu’un pourrait sentir du vin rouge et se souvenir d’un moment amusant lors d’une fête.

Cependant, Leon s’est demandé si cette approche serait plus bénéfique que celles déjà envisagées.

“Les gens ont déjà amélioré leur dépression sans écouter cette chanson et danser en se souvenant d’une odeur lors d’une fête”, a-t-il déclaré. “Cela ne vous donne aucun avantage.”