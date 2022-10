Les parents veulent des élections car ils «payent le prix» de l’effondrement de l’économie, dit Starmer

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les parents veulent des élections générales maintenant parce qu’ils « payent le prix » de l’écrasement de l’économie par le gouvernement, dit Keir Starmer.

Lors d’une visite dans l’Essex, le dirigeant travailliste a réitéré son appel à Rishi Sunak pour qu’il laisse les électeurs s’exprimer plutôt que de laisser le gouvernement conservateur chanceler – sous un troisième chef en trois ans.

“Ce n’est pas seulement moi qui veut des élections générales”, a déclaré Sir Keir, s’exprimant depuis une école de la circonscription tenue par les conservateurs à Thurrock.

“J’ai parlé à des parents ici à Thurrock ce matin et ils ont dit qu’ils voulaient des élections générales, car ils paient le prix du fait que le gouvernement a fait chuter l’économie.”

Les commentaires de Sir Keir sont venus alors que le nombre de signatures sur L’indépendantLa pétition de appelant à des élections anticipées a atteint 450 000.

Les écoles sont en ligne pour de nouvelles coupes – après une décennie de fortes réductions budgétaires – alors que le Trésor recherche un ensemble de 50 milliards de livres sterling d’économies et de hausses d’impôts, pour le budget de facto fixé pour le 17 novembre.

Mais Sir Keir a déclaré: “Nous ne parlions même pas de coupes il y a un mois – toute la discussion sur les coupes est devenue un problème uniquement parce que le gouvernement a fait chuter l’économie.”

Il a ajouté: “Ce que je veux faire, c’est construire l’économie, faire croître l’économie et reconnaître que ce sont les travailleurs qui la font croître – pas parler de coupes parce que ce gouvernement a fait s’effondrer l’économie.”

Le leader libéral démocrate Ed Davey et Nicola Sturgeon, le premier ministre écossais, exigent également que le peuple ait la possibilité de changer de gouvernement.

La pression fait suite à la survie de Liz Truss moins de deux mois dans le n ° 10, se consignant dans les livres d’histoire en tant que Premier ministre le plus court du pays.

Sa démission a déclenché la deuxième course à la direction du Parti conservateur en six semaines, avec Rishi Sunak nommé nouveau Premier ministre – après avoir reçu le soutien de 202 députés conservateurs seulement.

Le nom de l’ancien chancelier était le seul sur le bulletin de vote après que Penny Mordaunt se soit retirée de la course à la direction des conservateurs quelques minutes avant la date limite de 14 heures lundi.

Mais M. Sunak a immédiatement exclu une élection, car il a admis que son parti faisait face à “une menace existentielle” pour son avenir, à moins qu’il ne puisse regagner la confiance du public.

