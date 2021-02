Les parents trouvent 5000 pilules de drogue synthétique farcies à l’intérieur d’un jouet acheté pour un enfant

Un couple en Arizona a eu une surprise de leur vie vendredi quand ils ont découvert que le jouet qu’ils avaient acheté dans un magasin d’aubaines pour leur fille était rempli de pilules de fentanyl. Les parents de North Phoenix avaient acheté le jouet Glo Worm dans un magasin d’aubaines à El Mirage la semaine dernière, déclare la police de Phoenix. Les parents ont décidé de laver le jouet avant de le donner à leur fille car il appartenait auparavant. Il est conçu pour s’allumer, joue de la musique lorsqu’il est pressé et peut être ouvert pour retirer l’électronique avant le lavage. Lors du nettoyage du jouet, lorsqu’ils ont ouvert le dos, les deux hommes ont découvert un sac à sandwich rempli de plus de 5000 comprimés de fentanyl, un opioïde synthétique, déclare le Sgt. Mercedes Fortune, porte-parole de la police de Phoenix.

Les parents alarmés ont appelé la police pour signaler l’incident pour saisir la drogue. La police de Phoenix s’est tournée vers les réseaux sociaux pour alerter les autres afin qu’ils inspectent et vérifient les articles usagés. Partageant une photo du jouet sur Twitter, les agents ont écrit: «Excellent travail, parents! Rappelles toi; veuillez inspecter tous les articles ouverts et utilisés pour la sécurité de votre famille. »

Les parents ont acheté un ver luisant dans un magasin d’aubaines à El Mirage pour leur fille et ont trouvé un sac à sandwich contenant plus de 5000 comprimés supposés contenir du fentanyl. Ils ont appelé #phoenixpolice et a donné les drogues dangereuses aux officiers. N’oubliez pas d’inspecter tous les articles ouverts et utilisés. pic.twitter.com/hRLEuZpXfS– Police de Phoenix (@PhoenixPolice) 21 février 2021

L’incident a choqué les habitants tandis que d’autres ont exprimé le soulagement que ces parents aient inspecté le jouet avant de le remettre à leur fille. Un utilisateur a exprimé son soulagement que l’enfant n’ait pas été blessé.

Dieu merci, cette merde est maintenant hors des rues Et cet enfant n’a pas été blessé… ou est mort! – Rob🎙🇺🇸 (KI4NGE) (@ KI4NGE) 21 février 2021

Excellent travail aux parents pour regarder ce ver luisant! On ne sait plus ce qui est sûr. – Denis Firth McCorkle, II (@denis_mccorkle) 21 février 2021

Heureux qu’ils l’aient inspecté avant de le lui donner, effrayant🙏 – Veterans United March (@VetsUnitedMarch) 21 février 2021

Yikes! Bonne tête aux gens! Wow… .— Wendellmom..CDN.Liberal sacrément fier! Maman humaine / chat. (@wendellmom) 24 février 2021

Dieu merci, c’est arrivé aux bonnes personnes. L’épidémie d’opioïdes est si élevée en ce moment que ceux-ci auraient pu finir très rapidement par tomber entre de mauvaises mains. – Psaratt (@Sunshineonetwo) 23 février 2021

Selon le Center for Disease Control and Prevention, le fentanyl est étiqueté comme «la drogue la plus dangereuse en Amérique». Le médicament synthétique est principalement prescrit par les médecins utilisés pour traiter les douleurs sévères comme chez les patients cancéreux avancés. On pense que le médicament est 100 fois plus puissant que la morphine. Au cours des dernières années, des milliers d’Américains ont été dépendants de la drogue après avoir été initialement prescrits pour des maux mineurs.

Le médicament a été un contributeur majeur à «l’épidémie optoïde» américaine – avec l’OxyContin et la Vicodin – qui est considérée comme la crise sanitaire actuelle la plus grave du pays.

Il a entraîné plus de 40000 décès américains par surdose d’opioïdes en 2016 et plus de la moitié d’entre eux étaient dus au fentanyl.