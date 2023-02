Les parents terrifiés alors qu’un “maniaque” de la cagoule traque les écoliers et tente de les faucher en voiture

Les PARENTS craignent qu’un maniaque «tueur» portant un masque de cagoule ne traque des écoliers dans une ville endormie du Suffolk.

Il a sauté d’une voiture et a frappé trois enfants qui se rendaient à l’école SET, une école secondaire gérée par le Seckford Education Trust pour 600 élèves âgés de 11 à 16 ans à Beccles.

L’horreur s’est produite à Beccles

La police a déclaré qu’il ne s’agissait “pas d’une attaque au hasard” et qu’elle l’associe à un autre incident quatre jours plus tôt lorsqu’une voiture a conduit un élève traversant la route près de l’école, dans le but apparent de le renverser, ce qui aurait pu le tuer.

Alors qu’ils intensifient leur chasse à l’homme aujourd’hui, les parents ont peur pour la sécurité de leurs enfants.

Une maman a dit “C’est comme si ce maniaque ciblait délibérément les élèves de l’école.

“J’ai un enfant là-bas et c’est terrifiant de penser qu’il y a quelqu’un qui rôde là-bas, attendant de faire du mal à nos enfants.