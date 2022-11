Les parents sur Instagram font danser leurs enfants, voici pourquoi

Les mamans d’Instagram sont très créatives, partageant des extraits de la vie de maman et d’adorables vidéos de leurs enfants et des bouffonneries qu’elles font. Aujourd’hui, une tendance saine capture les réactions naturelles des enfants lorsqu’ils regardent leurs parents s’amuser. L’idée est que les parents fassent quelque chose et demandent aux enfants de les enregistrer, mais la caméra est en fait tournée vers les enfants eux-mêmes plutôt que vers les parents. C’est un petit truc mais les résultats sont étonnamment sains.

Essentiellement, les enfants pensent qu’ils enregistrent leurs parents en train de danser ou de s’amuser, mais ce qu’ils finissent par filmer, c’est leur propre joie. Les résultats de la tendance montrent ensuite les effets d’une parentalité douce et joyeuse sur les enfants. Cela souligne l’importance pour les parents de montrer de l’amour non seulement à leurs enfants, mais aussi les uns envers les autres et, surtout, envers eux-mêmes.

Dans une vidéo, une mère a demandé à son enfant de prendre sa vidéo pendant qu’elle dansait. Sa réaction a été capturée à la place.

Ce couple a demandé à leur fils de prendre une vidéo d’eux s’amusant ensemble. “L’amour pur dans ses yeux… qu’avons-nous fait pour le mériter !”

Cette maman a demandé à son fils de l’enregistrer en train de danser pour un clip vidéo. Il a même dit “Allez maman!” à un moment donné.

“Le regard dans ses adorables petits yeux me donne envie de pleurer… Voir les deux personnes qu’il aime plus que quiconque au monde s’aimer lui apporte tant de joie et de paix”, a écrit une maman.

Les moments vécus dans la petite enfance ont des effets à long terme. Ces moments joyeux de l’enfance servent plus tard à montrer aux gens que la joie est non seulement possible dans le monde mais aussi accessible.

