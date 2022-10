Les parents stupéfaits après la fermeture soudaine de The Baby’s Room

Vanessa et David Correa sont à une semaine de la date d’accouchement de leur premier enfant.

« Elle doit accoucher le 19 octobre », a déclaré David Correa à CTV News Toronto. “Alors, à venir.”

C’est pourquoi ils ont été si choqués de découvrir que le magasin dans lequel ils ont acheté des meubles pour bébés est maintenant fermé.

“Je me sens violé”, a déclaré David Correa, qui a dépensé près de 2 000 dollars pour un berceau, une commode et une barrière pour tout-petits.

“Je ne me suis jamais fait prendre de l’argent de cette façon.”

Les Correas ont déclaré avoir commandé les articles à The Baby’s Room, un magasin basé en Ontario avec trois emplacements à Newmarket, Pickering et Kitchener. Tous les trois sont désormais fermés et le couple n’a pas pu joindre les propriétaires, Simon et Peter Landsman.

La Baby’s Room a fonctionné pendant plus de 35 ans mais a soudainement fermé.

Selon son site Web, The Baby’s Room a fonctionné pendant plus de 35 ans “fournissant des meubles de chambre de bébé de qualité moyenne à haut de gamme, y compris des berceaux, des commodes, des fauteuils roulants, des poussettes, des sièges d’auto et plus encore aux familles grandissantes de l’Ontario”.

Ce site Web n’est plus en ligne.

Le couple a commandé les meubles en mai et a été cité 16 à 18 semaines pour la livraison. Début septembre, ils ont fait un suivi avec le magasin.

“J’ai reçu un appel de Simon”, a déclaré Vanessa Correa. “Mentionnant que le berceau et la commode ne seraient plus fabriqués d’ici la mi-septembre et l’auraient d’ici la mi-octobre.”

Après que les appels ultérieurs soient restés sans réponse, le couple a déclaré à CTV News Toronto qu’ils s’étaient rendus à Newmarket la semaine dernière.

“Ils faisaient leurs valises”, a déclaré David Correa. “C’était des déménageurs, c’est ce qu’on nous a dit.”

Les propriétaires des trois emplacements ont confirmé à CTV News Toronto que le magasin avait fermé en septembre.

“Je ne pouvais tout simplement pas y croire”, a déclaré Vanessa Correa.

Le propriétaire des emplacements de Newmarket et de Kitchener a confirmé qu’au 30 septembre, les deux avaient été fermés.

“Nous ne savions pas au préalable qu’ils fermeraient ces magasins et nous n’avons eu aucune communication avec les propriétaires récemment, avant ou depuis la fermeture des magasins”, a déclaré Wendy Burridge, directrice immobilière principale chez Tricap Properties.

“Nous ne commenterons pas publiquement le statut de locataire de The Baby’s Room ou sa situation financière, et nous n’avons pas d’autres informations sur cette situation.”

Sur la porte de l’emplacement de Newmarket, il y avait une note indiquant au propriétaire : « Résilie par la présente votre location des locaux au motif que votre ou vos loyers et/ou loyers supplémentaires restent impayés pendant plus de 15 jours à compter de la date à laquelle ils étaient dus.

CTV News Toronto a tenté à plusieurs reprises de parler aux propriétaires de magasins.

Peter Landsman a envoyé vendredi à CTV News Toronto un e-mail disant qu’il nous parlerait lundi, ajoutant qu’il “n’a pas été actif dans l’entreprise depuis plus de quatre semaines en raison d’un état de santé”.

S’adressant brièvement à CTV News Toronto, il a déclaré qu’il “n’avait rien à cacher” mais qu’il ne se sentait pas bien. Il a refusé une entrevue à ce moment-là et n’a pas répondu à d’autres demandes d’entrevue.

L’autre propriétaire, Simon Landsman, n’a pas répondu aux multiples demandes par e-mail.

Un représentant du fabricant, Natart Furniture, a déclaré à CTV News Toronto avoir reçu des appels de près d’une douzaine de futurs parents demandant des informations sur leurs commandes.

Le fabricant n’a pas non plus été en mesure d’entrer en contact avec les propriétaires des magasins, affirmant que cela fait des semaines que les appels et les e-mails sont restés sans réponse. Le représentant a déclaré qu’ils faisaient face à une “perte substantielle”.

Le fabricant maintient toutefois les commandes des clients. Ils exhortent les clients à contacter leurs sociétés de cartes de crédit pour expliquer la situation, puis à repasser la commande auprès d’un autre magasin que Natart approvisionne.

Pour les Correa, ce n’est pas possible car ils ont payé intégralement en espèces à The Baby’s Room.

Ne voulant pas attendre plus longtemps, David Correa a déclaré avoir acheté un modèle de sol dans un autre magasin afin que la chambre de leur fille soit prête pour son arrivée.

“Au total, nous avons perdu un peu moins de 4 000 $”, a-t-il déclaré. “Un peu moins de deux pour la première (commande) et un peu moins de deux pour la seconde.”

Il a dit qu’ils iraient bien, mais l’argent aurait pu être utile.

“Cela aurait été beaucoup d’argent que nous aurions pu utiliser pour d’autres choses, peut-être une étagère, (ou) peut-être des vêtements de bébé”, a-t-il déclaré.

Les Correas ont déclaré qu’ils voulaient s’assurer que les autres clients sont au courant que The Baby’s Room est fermé afin qu’ils aient le temps de s’organiser et puissent éviter une bousculade de dernière minute.

“Je suis en colère”, a déclaré David. “Ils ont eu toutes les occasions de nous faire du bien, mais ils ont choisi une voie différente.