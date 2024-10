Les parents sont invités à rattraper leur retard en matière de vaccination

Les parents et les tuteurs de jeunes enfants sont invités à profiter de la pause de mi-session pour rattraper leur retard dans leurs vaccinations contre la grippe.

Les familles peuvent également s’assurer que leurs enfants sont à jour dans leurs vaccinations contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR).

Si les parents ont manqué les vaccinations à l’école, elles peuvent être réservées auprès des cabinets de médecins généralistes ou des pharmacies, en utilisant le Site Web du NHS.

Kate Langford, médecin-chef du NHS Kent et Medway, a déclaré : « La grippe peut être une maladie très désagréable chez les enfants, provoquant de la fièvre, un nez bouché, une toux sèche, des maux de gorge, des douleurs musculaires et articulaires et une fatigue extrême.

« Il est important que les parents veillent à ce que leurs enfants soient protégés, car ils peuvent facilement propager la maladie parmi leurs amis et leur famille. »

Les familles du Sussex peuvent découvrir quels vaccins sont disponibles pour les enfants d’âge scolaire ici.

Les parents et tuteurs du Surrey peuvent en savoir plus ici.

En septembre, les responsables de la santé du Kent ont averti les enfants non vaccinés étaient en danger, après une augmentation du nombre de cas de rougeole.

