Les parents sont encouragés à garder les enfants à la maison s’ils sont malades avec des bogues gastro-intestinaux

Le rapport, publié dans la revue Pédiatrie était basé sur une analyse par des chercheurs du CDC et leurs collègues de plus de 4 600 épidémies de gastro-entérite aiguë – ce que beaucoup de gens appellent une «grippe intestinale» – entre 2009 et 2020.

Elle a également encouragé les pédiatres à renforcer bonnes habitudes d’hygiène avec les parents, notamment en s’assurant que les enfants restent à la maison s’ils sont malades et qu’ils se laver les mains avec de l’eau tiède et du savon, car la plupart des désinfectants pour les mains ne sont pas efficaces contre les germes les plus souvent liés aux épidémies gastro-intestinales chez les enfants.

La plupart des épidémies se sont produites dans les écoles entre octobre et mars et impliquaient généralement des infections virales. Environ 86% de toutes les épidémies de l’étude étaient liées à un contact de personne à personne. Environ les deux tiers de toutes les éclosions au cours de la période d’étude impliquaient des souches de norovirus ou de l’espèce bactérienne shigella.

Les symptômes de l’infection à norovirus comprennent la diarrhée, les vomissements et les douleurs à l’estomac, selon le CDC. Shigellosel’infection causée par shigelle, peut provoquer des selles sanglantes et de la diarrhée, une forte fièvre, des crampes et une sensibilité abdominales sévères et une déshydratation.

Les écoles et les garderies ont enregistré en moyenne 457 éclosions et 15 779 cas par an au cours de la période d’étude. (Le nombre d’épidémies a chuté pendant la pandémie de COVID-19, car les enfants sont restés à la maison pendant les fermetures, selon les chercheurs.)

Alors que les éclosions dans les écoles étaient beaucoup plus importantes que celles dans les garderies, la maladie dans les garderies durait plus longtemps. Les éclosions dans les écoles ont duré 9 jours en moyenne, tandis que les éclosions dans les garderies ont duré en moyenne 15 jours. Environ 98% des épidémies étaient à l’origine d’au moins une visite aux urgences, rapportent les chercheurs.