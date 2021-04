Les parents sont «  dégoûtés  » alors que l’école renvoie les élèves à la maison après que les voyageurs ont installé un camp sur une cour de récréation et suspendu le linge aux portes

Les parents ont été laissés «dégoûtés» car une école a renvoyé des élèves à la maison aujourd’hui après que des voyageurs aient installé un camp sur la cour de récréation.

Le lycée Rhyl, dans le nord du Pays de Galles, a décidé de garder les enfants à la maison après qu’un convoi de caravanes ait été vu en train de s’arrêter sur le terrain de jeu la nuit dernière.

Crédit: fpnw.co.uk © 2021

Crédit: fpnw.co.uk © 2021

Crédit: fpnw.co.uk © 2021

Crédit: fpnw.co.uk © 2021

La police a déclaré que l’école devrait rouvrir mardi après le jour férié.

Six caravanes et un camping-car étaient aujourd’hui garés sur les terrains de jeux – avec du linge accroché aux grilles de l’école.

Des bacs et des portaloos devaient également être livrés au cours du week-end.

Maman Alex Scarlett, 41 ans, dont le fils de 15 ans va à l’école, a déclaré: «C’est dégoûtant.

«Ils n’ont pas le droit d’être ici. Le conseil et la police devraient les rejeter car c’est une école.

«Mon fils a ses GCSE à venir et il a manqué tellement de scolarité à cause de Covid.

« Maintenant ça. C’est scandaleux qu’ils soient autorisés à rester. »

‘RÉPUGNANT’

Son compatriote Richard Thomas, 44 ans, a déclaré: «C’est scandaleux qu’ils viennent de se rendre sur le terrain de rugby et de décoller.

«Mais je suis plus dégoûté que la police et le conseil ne les aient pas écartés.

«Ils ne font rien pour défendre l’éducation des enfants. C’est une école qui devrait donc être prioritaire.

« Ma fille ne devrait pas avoir un autre jour d’enseignement à domicile à cause de cela. »

Grand-mère Gillian Morris, 72 ans, a déclaré: « Ils devraient être expulsés, pas autorisés à remettre leur linge sur les grilles de l’école. Cela me fait bouillir le sang. »

Le conseil local aurait demandé à expulser les voyageurs qui devraient être déplacés par la police le lundi jour férié.

L’inspecteur Jason Davies de la police du nord du Pays de Galles a déclaré: «Nous apprécions que cela ait causé des perturbations considérables dans la communauté locale.

« Nous soutenons actuellement les autorités locales et travaillons avec elles pour nous assurer que le site est libre pour l’école de rouvrir pour les affaires normales mardi. »

Un e-mail urgent a été envoyé aux parents la nuit dernière, disant que c’était une précaution de «santé et sécurité».

Le Daily Post rapporte qu’il a déclaré: «Nous avons été informés que des voyageurs sont entrés dans notre cour d’école.

« Nous avons suivi les conseils du conseil du comté de Denbighshire et par mesure de précaution en matière de santé et de sécurité, alors que nous risquons d’évaluer la situation, pour le vendredi 30 avril, nous passerons les années 7 à 10 à l’apprentissage à distance à domicile.

« La 11e année doit se rendre sur le site comme d’habitude. Nous vous tiendrons au courant. »

Un député a demandé aujourd’hui le retrait du camp après que les élèves aient été invités à rester à la maison.

Le Dr James Davies, député de Vale of Clwyd, a écrit au conseil: «Compte tenu des nouvelles perturbations dans l’éducation des élèves que cela entraînera, au cours de ce qui a déjà été une très mauvaise année pour l’éducation, je souhaiterais l’action la plus forte. à prendre comme il est possible. »

Une déclaration du Denbighshire County Council a déclaré: «Nous travaillons en étroite collaboration avec la police du nord du Pays de Galles en ce qui concerne le campement non autorisé au lycée de Rhyl.

«Nous espérons que le site sera prêt pour le retour des élèves à l’école après le week-end et que l’école tiendra les parents informés»

L’école a refusé de commenter davantage lorsqu’elle a été approchée par le Sun Online

Crédit: fpnw.co.uk © 2021

Crédit: fpnw.co.uk © 2021