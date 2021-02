Les parents aux prises avec l’enseignement à domicile pendant la pandémie pourraient bien connaître le passage du temps à un rythme différent de ceux qui n’ont pas d’enfants.

Une nouvelle recherche a révélé que les parents sont beaucoup plus susceptibles de dire que le temps est passé «vite» ou «très vite» par rapport aux adultes sans enfants, lorsqu’on leur demande de revenir sur la dernière décennie.

Des chercheurs allemands et suisses affirment que l’adage séculaire qui avertit les parents de « chérir chaque instant » car « les enfants grandissent si vite » peut être fondé sur des faits scientifiques et pourrait être dû au fait que les enfants changent plus que les adultes.

Le chercheur principal, le Dr Marc Wittmann, de l’Institut des domaines frontaliers de psychologie et de santé mentale de Fribourg, en Allemagne, a déclaré: « En dix ans, les enfants subissent des changements dramatiques non seulement dans leur apparence physique, mais aussi dans leurs capacités cognitives et leur statut. .

«Faire l’expérience de changements aussi remarquables chez une personne avec laquelle nous vivons, alors que les adultes changent de façon minimale, pourrait conduire à la perception d’un temps accéléré.

Il est également possible que les parents vivent les étapes «magiques et nouvelles» d’un enfant comme des «intervalles de temps évoluant lentement».

Mais à mesure que la routine prend le dessus à mesure que l’enfant grandit, cela pourrait entraîner un « effet accélérateur de la vie subjective », ont ajouté les scientifiques, bien qu’une étude plus approfondie soit nécessaire.

Une autre explication vient du fait que les parents consacrent une grande partie de leur temps à leurs enfants, en laissant moins pour eux-mêmes et leurs propres passe-temps.

Ce sentiment peut donner aux parents le sentiment que le temps passe, même si les scientifiques n’ont trouvé aucune différence dans les pressions de temps enregistrées par les parents par rapport aux non-parents dans l’étude.

Le Dr Wittman a ajouté: « Enfin, avoir des enfants est considéré par beaucoup comme une étape importante dans la vie, et réfléchir au fait d’avoir franchi ce seuil dans sa vie pourrait avoir une influence sur la mémoire autobiographique. »

Pour l’étude, l’équipe a demandé à 431 personnes âgées de 20 à 59 ans de remplir un questionnaire subjectif, afin de mesurer leur perception du temps.

On leur a demandé: «À quelle vitesse les dix dernières années ont-elles passé pour vous? Répondre «très lentement» a obtenu -2; «lentement» était égal à -1; «ni rapide ni lent» a donné 0; «rapide» était 1 et «très rapide» a été noté 2. Plus ils sentaient que le temps s’était écoulé rapidement, plus le score était élevé.

Les non-parents avaient un score moyen de 0,76 – bien en dessous de «rapide», comparé aux parents qui avaient en moyenne 1,22 – beaucoup plus rapide que «rapide».

L’étude, publiée dans la revue Timing & Time Perception, n’a trouvé aucune différence entre les groupes lorsqu’on lui a demandé à quelle vitesse la dernière année, mois et semaine s’étaient écoulés.