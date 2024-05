Les parents sont avertis de la coqueluche dans les écoles de Minnetonka

Un message envoyé aux familles et au personnel du district indique que les élèves de Minnetonka HS, de la West Middle School et de deux écoles primaires ont reçu un diagnostic de coqueluche.

MINNETONKA, Minn — Les écoles publiques de Minnetonka avertissent les parents des cas de coqueluche – également connus sous le nom de coqueluche – diagnostiqués dans plusieurs bâtiments du district.

Dans une lettre adressée aux familles et au personnel, la directrice des services de santé du district, Annie Lumbar Bendson, a déclaré que plusieurs élèves avaient eu la coqueluche au lycée Minnetonka et au collège West ces derniers jours, ajoutant que des cas « isolés » avaient été diagnostiqués à Excelsior et Clear. Élémentaire de printemps.

Le district n’a pas précisé combien d’élèves ont été diagnostiqués.

« Nous avons envoyé des notifications aux familles des écoles touchées, mais nous voulions être sûrs de transmettre un message à la communauté scolaire dans son ensemble afin que vous puissiez être au courant des signes et symptômes de la coqueluche », a écrit Bendson. « Il est important de noter que la plupart de ces cas ont été diagnostiqués chez des étudiants entièrement vaccinés. Même si les vaccinations systématiques aident à protéger contre la coqueluche, elles ne sont pas infaillibles. Elles peuvent cependant réduire la gravité et la durée de la maladie. »

La coqueluche se transmet par la toux ou les éternuements. La politique du district est que les élèves restent en dehors de l’école pendant cinq jours jusqu’à ce que les antibiotiques puissent éliminer l’infection bactérienne.

Le ministère de la Santé du Minnesota (MDH) affirme que la coqueluche est très contagieuse et peut se transformer en une maladie bactérienne grave. Cela commence par un nez qui coule, des éternuements, une légère toux et une fièvre potentiellement légère. Après 1 ou 2 semaines, la toux peut s’aggraver et commencer à se manifester par poussées soudaines et incontrôlables.

Ces crises de toux peuvent se terminer par des vomissements et produire un bruit de coqueluche aigu, d’où le nom couramment utilisé pour désigner la coqueluche. MDH dit que la toux peut durer jusqu’à trois mois.

Il y a eu 73 cas de coqueluche dans tout l’État au 23 mai, selon le MDH, y compris une épidémie le mois dernier au lycée de Minnetonka.

Danielle Ryan, responsable de l’information publique pour MDH, affirme que le département travaille avec le personnel infirmier des écoles et les agents de santé publique locaux pour aider à prévenir la propagation.

« Toute personne ayant été directement exposée à une personne atteinte de coqueluche et présentant des symptômes semblables à ceux de la coqueluche devrait rester à la maison, loin de ses activités et de l’école, jusqu’à ce qu’elle ait subi un test de dépistage de la coqueluche et suivi au moins 5 jours d’antibiothérapie appropriée », a déclaré Ryan. « Les gens doivent s’assurer qu’ils sont à jour dans leurs vaccinations, car ils peuvent atténuer les symptômes. Les tests sont conseillés aux personnes souffrant de toux depuis plus de 7 jours et à toute toux si elles ont été directement exposées à un cas. »

