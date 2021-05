Les parents sont à la fois enthousiastes et indécis à propos du vaccin Pfizer pour enfants

Kim Hagood, 50 ans, était ravie d’apprendre que la Food and Drug Administration dans les prochains jours autoriserait probablement le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 pour les adolescents entre 12 et 15 ans.

Bien que son fils de 10 ans, Blake, ne soit pas encore admissible, la société a déclaré mardi lors d’un appel aux résultats trimestriels.demandera une autorisation pour les enfants âgés de 2 à 11 ans d’ici septembre, selon le New York Times.

«S’il peut obtenir ce vaccin d’ici la fin de l’année, je serais ravi», a déclaré Hagood, qui a reçu le vaccin Johnson & Johnson en avril à Birmingham, en Alabama. «Je ne veux pas prendre le risque que mon enfant soit le seul malade (du COVID-19) et finisse à l’hôpital.»

Cependant, tous les parents ne ressentent pas cela.

Selon un rapport de ParentsTogether, une organisation nationale de parents qui fournit une éducation et des ressources aux familles, seuls 58% des parents ou des tuteurs ont déclaré dans une enquête de mars qu’ils vaccineraient leurs enfants contre le COVID-19, alors que 71% ont déclaré qu’ils se vaccineraient eux-mêmes.

Une enquête plus récente publiée dans l’édition d’avril du Vaccine Monitor de la Kaiser Family Foundation a révélé que 32% des parents ont déclaré qu’ils attendraient un certain temps pour voir comment le vaccin fonctionne avant de faire vacciner leur enfant, et 19% ont déclaré qu’ils ne le seraient certainement pas. leur enfant vacciné.

Les gens sont naturellement plus prudents avec leurs propres enfants, a déclaré le Dr Mary Carol Burkhardt, pédiatre de soins primaires et directrice associée de la division des soins primaires de l’hôpital pour enfants de Cincinnati.

«Nous voyons certainement les deux côtés de la médaille», a-t-elle déclaré. «Certains parents veulent être les premiers et veulent protéger leurs enfants… de l’autre côté, nous avons beaucoup de familles qui n’hésitent pas, mais qui ne veulent pas être les premières.

Dans l’enquête ParentsTogether de mars, les parents se sont dits préoccupés par les effets secondaires à court terme, les effets secondaires inconnus à long terme, la rapidité du développement du vaccin et le manque de possibilités d’études à long terme.

L’étude a également révélé que les parents noirs étaient particulièrement hésitants, 26% des répondants affirmant qu’ils ne vaccineraient «probablement pas» ou «certainement pas» leurs enfants par rapport aux parents blancs (15%) ou aux parents hispaniques (13%).

L’hésitation des parents semble résulter de l’incertitude plutôt que d’une opposition pure et simple, selon les experts de la santé, ce qui est encourageant car cela laisse la place aux pédiatres d’impliquer les parents avec plus d’informations et d’éducation.

«Il faudra du temps pour que tous les parents se sentent à l’aise avec le vaccin, mais ce que j’espère que les gens comprennent… c’est que cela fait partie d’un moyen de protéger nos enfants et notre communauté», a déclaré Bethany Robertson, cofondatrice et codirectrice de ParentsTogether auteur du rapport d’hésitation à la vaccination.

L’un des moyens d’encourager la vaccination est de changer la conversation concernant l’hésitation à la vaccination, a déclaré la Dre Clarissa Dudley, pédiatre à l’Hôpital national pour enfants de DC Au lieu de classer un parent comme «hésitant à la vaccination», elle recommande de les qualifier de «réfléchi». pour éviter les sentiments de honte et de blâme envers les parents.

«Ils ont beaucoup réfléchi à ces décisions», a-t-elle déclaré. «Certains parents se sentent blâmés de ne pas avoir pris la décision que quelqu’un leur dit de prendre.»

Les experts en santé affirment également qu’une éducation ciblée par des messagers de confiance, tels que des dirigeants communautaires ou le pédiatre d’un enfant, est essentielle pour dissiper la désinformation.

Il est important d’impliquer les enfants dans les conversations sur les vaccins, en particulier les enfants plus âgés entre 12 et 17 ans, a déclaré Dudley.

«Il faut impliquer l’enfant dès le début, à partir du moment où il est capable de communiquer pour comprendre son propre corps», dit-elle. «Si vous comprenez votre corps, vous êtes plus capable de faire des choix sains.»

Beaucoup de ces adolescents auront 18 ans dans les prochaines années et pourront décider eux-mêmes s’ils veulent se faire vacciner, a-t-elle ajouté. Il est important qu’ils aient les bons outils et la bonne éducation pour prendre cette décision le moment venu.

Comme d’autres vaccins pour enfants, les écoles peuvent également jouer un rôle important dans la vaccination contre le COVID-19 dans les bras. Les écoles n’obligent actuellement pas les enfants à se faire vacciner car les vaccins contre le coronavirus ne sont actuellement autorisés par la FDA que pour une utilisation d’urgence.

Cependant, Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont soumis vendredi une demande à la FDA pour l’approbation complète de leur vaccin COVID-19. Bien qu’il ne soit pas clair combien de temps la FDA prendra pour examiner les données que les entreprises soumettront au cours des prochaines semaines, l’approbation complète peut encourager les écoles à imposer des vaccinations.

Suite:Pfizer-BioNTech demande l’approbation complète de la FDA pour le vaccin COVID-19

Suite:L’équité vaccinale reste insaisissable car les taux de vaccination des personnes de couleur sont toujours à la traîne

«Je ne sais pas si les écoles savent à quel point elles sont puissantes», a déclaré Dudley. «L’une des plus grandes choses qui nous aident, pédiatres, ce sont les écoles… J’espère que les écoles agiront très rapidement pour dire qu’un vaccin est nécessaire pour que nous ayons le soutien.»

De nombreux parents veulent désespérément ramener leurs enfants à l’école parce qu’ils sont préoccupés par la santé mentale et développementale de leur enfant.

Le manque d’interaction sociale que les enfants vivent tous les jours à l’école peut avoir un impact sur les jalons du développement d’un enfant, qui peuvent se manifester par des explosions et d’autres signaux comportementaux, a déclaré Dudley.

«La plupart des parents reconnaissent maintenant que le risque de garder leur enfant à la maison et isolé l’emporte sur le risque d’avoir des effets indésirables du vaccin et ils veulent vraiment que leurs enfants retournent à l’école en toute sécurité», a-t-elle déclaré.

Les hôpitaux ont commencé à pré-enregistrer les adolescents pour le vaccin Pfizer COVID-19 en prévision de son autorisation et de nombreux parents sautent sur l’occasion.

Depuis l’ouverture de la préinscription le 5 mai, plus de 4 100 adolescents âgés de 12 à 15 ans se sont inscrits pour se faire vacciner à l’hôpital national des enfants de DC à compter de vendredi matin.

«Les pédiatres sont particulièrement privilégiés d’avoir l’honneur de s’occuper de la possession la plus précieuse (des parents), donc dès le début, nous devons développer cette relation de confiance», a déclaré Dudley. «Nous voulons travailler en étroite collaboration avec eux pour les amener dans un espace où ils ont le plus d’informations et faire des choix sains pour eux et leurs enfants.»

Suivez Adrianna Rodriguez sur Twitter: @AdriannaUSAT.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.