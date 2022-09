SEATTLE (AP) – Meeka DiLorenzo a un fils dans un lycée de Seattle et soutient les enseignants qui font grève pour le salaire et le soutien en classe, mais elle s’inquiète du bilan des élèves dont le premier jour a été retardé.

Le début de l’année scolaire a encore été retardé car les écoles publiques de Seattle ont annoncé lundi en fin d’après-midi qu’il n’y aurait pas de cours mardi. Ce sera le cinquième jour d’école manqué par les élèves depuis le début de la grève le 7 septembre, qui devait être le premier jour pour environ 49 000 élèves du district.

Les enseignants en grève disent que leur principale préoccupation est l’aide éducative et émotionnelle aux élèves, en particulier ceux qui ont des besoins spéciaux ou des difficultés d’apprentissage.

Le fils de DiLorenzo, âgé de 15 ans, est en deuxième année au lycée Ingraham de Seattle. Elle a été déçue des propositions avancées par arrondissement.

“C’est peut-être à cause de COVID – les parents ont une nouvelle appréciation de ce que vivent les enseignants”, a déclaré DiLorenzo, qui est violoncelliste au Seattle Symphony.

Parce que son fils est assez vieux pour rester seul à la maison, DiLorenzo n’a pas eu à se démener pour faire garder ses enfants comme les parents de jeunes enfants. Elle et son fils ont parfois rejoint les enseignants pour marcher sur les lignes de piquetage.

“J’aimerais que le district écoute les éducateurs sur ce dont ils ont besoin en classe – j’aimerais voir des soutiens en santé mentale en place, sous la forme de conseillers, de travailleurs sociaux, d’infirmières”, a-t-elle déclaré.

Les problèmes auxquels les écoles étaient confrontées avant la pandémie de COVID se sont exacerbés lorsque les élèves sont revenus après les fermetures liées à la pandémie l’année dernière, a-t-elle déclaré. Son fils a remarqué la différence le premier jour d’école à l’automne 2021.

“C’était beaucoup d’instabilité et de chaos”, a-t-elle déclaré.

Cette année, il n’a pas vraiment hâte de retourner à l’école, mais DiLorenzo s’inquiète des implications du report de l’ouverture des écoles.

“Pour moi, les implications sur la santé mentale de la fermeture des écoles ont un impact spécifique sur les adolescents”, a-t-elle déclaré.

À Seattle, le district scolaire avait proposé des augmentations de salaire de 1% supplémentaires au-dessus de l’augmentation de 5,5% du coût de la vie fixée par les législateurs de l’État – bien moins que ce que le syndicat dit vouloir – plus des primes uniques pour certains enseignants, dont 2 000 $ pour les enseignants de troisième année de Seattle qui obtiennent une mention en anglais ou en double langue.

Les enseignants de la ville ont connu de saines augmentations depuis leur dernière grève en 2015, beaucoup gagnant plus de 100 000 $, en grande partie grâce à un nouveau modèle de financement public de l’éducation. Le syndicat a déclaré qu’il se concentrait principalement sur l’obtention d’augmentations pour ses membres les moins bien rémunérés, y compris les assistants pédagogiques et le personnel de la réception. Les paraéducateurs des écoles publiques de Seattle commencent à 19 $ de l’heure, ce qui est loin d’être suffisant pour se permettre de vivre dans la ville, selon beaucoup.

Le syndicat dit qu’il s’oppose aux efforts du district visant à éliminer les ratios de dotation en personnel pour les élèves de l’éducation spéciale.

Les responsables du district disent qu’ils négocient de bonne foi et ont offert des options de rémunération et d’incitation concurrentielles. Un problème pour les écoles publiques de Seattle est la baisse des inscriptions. Les projections montrent que le plus grand district scolaire de l’État de Washington perdra plusieurs milliers d’élèves au cours des prochaines années, ce qui, selon les responsables, se traduira par d’importants déficits budgétaires.

Les districts du pays ont été confrontés à des problèmes de main-d’œuvre car la pandémie a exercé une pression extraordinaire sur les enseignants et les étudiants.

Les enseignants de Minneapolis, Chicago et Sacramento sont sortis plus tôt cette année avant d’obtenir de nouveaux contrats.

Heather Larson vit à Snoqualmie, Washington, mais son enfant de 16 ans fréquente le lycée interagences du district de Seattle car c’est le seul de la région pour les mineurs en convalescence.

“Il est crucial de les ramener à l’école”, a déclaré Larson à propos de son enfant. “L’une des choses les plus difficiles pour les enfants souffrant de troubles liés à la toxicomanie est la nécessité de rester cohérent.”

Elle a un travail flexible, où elle peut travailler à domicile certains jours, mais d’autres jours, son enfant doit aller travailler avec elle et s’asseoir dans son bureau.

“Je suis tout à fait pour les enseignants qui se battent pour ce dont ils ont besoin”, a déclaré Larson.

___

Boone a rapporté de Boise, Idaho.

Rebecca Boone et Gene Johnson, l’Associated Press