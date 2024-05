Les parents séropositifs peuvent désormais allaiter si leur charge virale est indétectable, selon un groupe de pédiatrie

Après avoir recommandé pendant des décennies aux parents séropositifs d’éviter d’allaiter, une association de pédiatres de premier plan a déclaré que les personnes séropositives pouvaient allaiter leur bébé à condition de prendre des médicaments qui rendent leur charge virale indétectable.

L’Académie américaine de pédiatrie (AAP) a publié un rapport lundi dernier, qui reconnaît officiellement que le risque de transmission du VIH par l’allaitement maternel est « très faible », soit inférieur à 1 % si le parent reçoit un traitement antirétroviral (TAR). Le rapport indique que « les pédiatres devraient être prêts à proposer une approche de réduction des méfaits, centrée sur la famille et sans jugement » pour soutenir les parents qui vivent avec un VIH indétectable. Si les parents adoptent cette approche, ils doivent allaiter exclusivement pendant les six premiers mois de la vie de leur nourrisson, car on pense que le passage du lait maternel au lait maternisé ou à d’autres aliments est associé à un risque accru d’infection par le VIH en perturbant l’intestin, selon le Presse associée.

L’auteur principal de l’étude, le Dr Lisa Abuogi, spécialiste pédiatrique du VIH à l’Université du Colorado, a déclaré à l’AP : « Les médicaments sont si efficaces maintenant et leurs avantages pour [parent] et bébé sont si importants que nous sommes à un point où il est important de participer à une prise de décision partagée.

L’AAP recommande de ne pas allaiter les parents séropositifs depuis le début de l’épidémie de sida en 1985. Alors que l’allaitement était auparavant responsable de 30 % des infections à VIH transmises d’un parent à l’enfant, selon l’AP, la disponibilité généralisée du TAR a radicalement changé. réduit ce risque. Aujourd’hui, moins de 30 infections surviennent chaque année chez les nourrissons américains, selon l’AP.

L’allaitement maternel est connu pour présenter de nombreux avantages tant pour le parent que pour l’enfant. En plus du moindre coût de l’allaitement, le lait maternel partage les anticorps du parent avec le bébé, peut réduire le risque de cancer du sein et des ovaires, diabète de type 2 et hypertension artérielleet offrent de nombreux avantages pour la santé mentale.

