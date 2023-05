Les parents se révoltent contre le projet de loger les migrants dans les écoles

Vingt gymnases d’écoles publiques à New York sont évalués comme refuges alors que le gouvernement local a du mal à héberger les nouveaux arrivants

Les parents des écoles de la ville de New York s’indignent contre les projets de la ville d’héberger des centaines de migrants dans les gymnases des cinq arrondissements après que le maire Eric Adams a annoncé mardi que le programme avait étendu ses sites de six à 20 gymnases.

« Nous les accueillons, mais pas dans notre école« , a déclaré le parent Aramis Rosa à Eyewitness News, expliquant que les parents qui manifestaient devant le PS 172 étaient inquiets »sur la sécurité de nos enfants.” Rosa a déclaré que les parents n’avaient même pas été consultés au préalable, tandis que les migrants étaient amenés sous le couvert de l’obscurité.

Les responsables de l’école ont promis que « individus et familles« seraient conservés dans les bâtiments de gymnase autonomes à l’étude, insistant sur le fait que »cela ne devrait pas avoir d’incidence sur le fonctionnement de l’école, et les familles n’auront accès à aucune autre partie de l’école où les élèves et le personnel sont.”

En savoir plus Des hôtels de New York expulsent des vétérans pour loger des migrants – médias

Cependant, le gymnase de l’école pour enfants de Rosa dans le quartier de Sunset Park à Brooklyn est situé à côté de la cour d’école où les enfants jouent. La fréquentation du PS 172 aurait baissé de 25% mardi, les parents ayant choisi de garder leurs enfants à la maison en masse.

« Mettez-les dans les gens qui sont élus qui les mettent en place, mettez-les dans leurs arrière-cours parce que vous nous avez largué assez longtemps», a déclaré un autre parent au média. Les six écoles qui ont été définitivement sélectionnées pour le logement des migrants sont toutes situées à Brooklyn, tandis que 14 autres sont encore en cours d’évaluation pour leur adéquation.

La New York School Safety Coalition a exhorté la ville à trouver une autre solution, exprimant son inquiétude quant à la sécurité des élèves des écoles concernées. La ville n’a pas révélé combien de temps elle prévoyait d’héberger les migrants – presque exclusivement des hommes adultes – dans les gymnases.

« Je ne me sens pas en sécurité d’avoir des hommes adultes sans vérification des antécédents criminels ou examens de santé vivant à l’école de nos enfants», a déclaré Richard Cabo, père d’un élève de sixième au MS 577, au New York Post alors qu’un autre groupe de parents protestait en transformant la salle de sport de leurs enfants en refuge pour migrants.

Le bureau d’Adams a rappelé aux parents que plus de 4 200 immigrants illégaux étaient arrivés la semaine précédente et que des centaines d’autres se présentaient chaque jour. « Nous manquons d’espace« , ont-ils écrit dans un communiqué, avertissant »rien n’est sur la table alors que nous travaillons pour remplir notre mandat moral» et que le «crise« on pourrait s’attendre à »affectent tous les services de la ville.”

La ville réquisitionne des hôtels pour les migrants depuis des mois, tandis que les efforts pour transporter des centaines d’autres dans le nord de l’État se sont heurtés à l’hostilité ouverte des gouvernements locaux. Les comtés d’Orange et de Rockland ont récemment publié des décrets interdisant aux hôtels locaux d’accepter les migrants d’Adams.