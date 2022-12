Les parents se bousculent alors que la pénurie de personnel ferme les unités de naissance partout en Ontario

Il est minuit passé et une Kendra Duval en retard est assise sur le bord de sa baignoire après deux jours de travail précoce, ses eaux enfin rompues et des contractions intenses en cours.

Elle s’est préparée pour un accouchement à l’hôpital, mais il n’y en a pas pour elle. Son mari est au téléphone avec une infirmière d’un hôpital de la petite ville de Winchester, en Ontario, essayant de déterminer où conduire.

Ils devraient déjà se diriger vers Winchester, mais son unité de naissance a été fermée du jour au lendemain en raison d’un manque de personnel.

Duval sait que le bébé arrive. Elle ne peut pas arrêter les contractions de son corps ni les ralentir. “C’était définitivement le moment le plus effrayant de toute ma vie”, a-t-elle déclaré.

Après la bousculade qui s’est produite ensuite, le couple veut que les gens sachent que les soins de santé dans la province doivent être réparés de toute urgence et que les problèmes de personnel s’étendent au-delà de certaines salles d’urgence des hôpitaux.

“Je devrais être ici pour me détendre et me remettre de la naissance et juste profiter de mon bébé. Mais je suis tellement en colère que cela m’arrive, et je suis tellement bouleversée que cela puisse arriver à quelqu’un d’autre, que je me sens obligée de dire quelque chose à ce sujet », a-t-elle déclaré.

Un court cordon ombilical qui ne pouvait pas être déplacé à la main était enroulé autour du cou de Kayce Duval à sa naissance et a dû être coupé. Ses parents se demandent ce qui se serait passé s’ils avaient conduit à l’époque. (Jean Delisle/Radio-Canada)

Jusqu’à une semaine avant sa date d’accouchement du 20 novembre, Duval n’avait aucune idée que l’unité d’obstétrique de son hôpital pouvait simplement s’arrêter de fonctionner.

Elle l’a découvert au hasard, lors d’un examen de routine avec son OBGYN.

Duval, son mari et sa fille de quatre ans vivent dans la petite communauté de Russell, dans l’est de l’Ontario, à une demi-heure de route au sud-est du centre-ville d’Ottawa. Le couple a choisi d’avoir leur deuxième enfant au Winchester District Memorial Hospital, également à une demi-heure de route, en raison de sa grande réputation en obstétrique.

Le personnel de son bureau d’OBGYN a déclaré qu’il était en retard; le médecin devait aider les femmes qui avaient besoin d’une induction et qui ne pouvaient pas se rendre à l’hôpital ce soir-là parce que l’unité de naissance n’avait pas assez de personnel pour rester ouverte.

Maintenant, j’ai l’impression que tout est à nouveau en danger parce que nous n’aurons peut-être pas d’aide sur le moment, le moment venu. -Kendra Duval

Duval, “aveuglée” par ce qu’elle a entendu, a demandé ce qui lui arriverait dans cette situation. On lui a dit que les hôpitaux communiquaient régulièrement entre eux, qu’un autre hôpital la prendrait si le besoin s’en faisait sentir, et qu’il ne fallait pas s’inquiéter.

Mais elle s’inquiétait. Elle avait récemment fait une fausse couche et était donc étroitement surveillée. Et cette fois, le COVID-19 et d’autres virus l’ont laissée malade à plusieurs reprises.

“J’ai dit à mon mari, j’ai passé neuf, dix mois à faire tout mon possible pour protéger ce bébé et m’assurer qu’il est en sécurité. Et maintenant, j’ai l’impression que tout est à nouveau en danger parce que nous n’aurons peut-être pas d’aide dans le moment, chaque fois que le moment viendra. »

Le Winchester District Memorial Hospital à Winchester, en Ontario, a déclaré que la fermeture de son unité de naissance «est l’option la plus sûre» pour les patients et les employés lorsqu’il n’y a pas suffisamment de personnel disponible. (Jean Delisle/Radio-Canada)

Le moment venu – la nuit du 22 novembre, après deux jours de travail précoce – l’unité de naissance de Winchester allait être fermée de 23 heures à 7 heures du matin en raison d’un manque de personnel.

“Ces fermetures à court terme se produisent généralement quelques fois par an, mais avec les problèmes de dotation affectant tous les soins de santé, cela s’est produit plus souvent au début de cette année et tout au long de l’été”, a déclaré la porte-parole de l’hôpital, Jane Adams, à CBC News dans un e-mail.

“En novembre, l’unité a été fermée six fois, entre huit et 12 heures, à chaque fois en raison d’un manque de personnel.”

Dans toute la province cette année, 25 hôpitaux ont temporairement fermé leurs unités de naissance au moins une fois depuis le 6 juillet (lorsque Santé Ontario a commencé à suivre le problème) en raison d’un manque de personnel.

Santé Ontario ne fournirait pas de liste des hôpitaux ayant fermé des unités de naissance.

Un autre hôpital pourrait les prendre, mais ne pourrait pas

Duval était juste avant le seuil d’admission lorsqu’elle est arrivée à l’hôpital de Winchester avant la fermeture de l’unité de naissance. L’infirmière qui avait vérifié ses progrès au cours des deux derniers jours lui a dit de revenir le matin pour lui faire perdre les eaux si cela ne se produisait pas tout seul.

“J’ai éclaté en sanglots. J’ai dit:” J’ai vraiment peur que ça arrive, que quelque chose se passe dans la nuit et que tu sois fermé “”, se souvient Duval.

L’infirmière a donc organisé les formalités administratives pour que Duval se rende à l’hôpital Montfort d’Ottawa si le travail progressait, a déclaré Duval.

Environ 45 minutes après son retour à la maison, ses eaux ont éclaté. Son mari a appelé Montfort pour dire qu’ils étaient en route, mais Montfort a dit qu’il n’y avait plus de place et d’appeler plutôt le campus général de L’Hôpital d’Ottawa.

L’hôpital Montfort d’Ottawa a déclaré qu’il connaissait des pénuries d’infirmières comme d’autres hôpitaux de l’Ontario, et que la fermeture des unités de naissance dans les hôpitaux voisins “nous affecte également”. (Jonathan Dupaul/Radio Canada)

Le partenaire de Duval a appelé l’infirmière de Winchester. Le général n’avait pas de place non plus, rapporta-t-elle, mais l’hôpital Queensway Carleton d’Ottawa en avait.

C’était à une heure de route.

“Elle pouvait m’entendre crier en arrière-plan, et elle a donc fini par dire à mon mari, reviens à Winchester, je vais te réévaluer. Et si besoin est, nous pouvons peut-être demander à une ambulance de t’emmener”, a déclaré Duval.

Ils sont arrivés aux urgences pour se réinscrire. Il était trop tard pour aller ailleurs.

“J’étais complètement paniqué. J’étais erratique. … Tout se passait si vite. Je n’arrêtais pas de leur dire … Je ne peux pas faire ça, je vais mourir, je ne me sentais tout simplement pas en sécurité”, rappelle Duval.

L’infirmière l’a accompagnée, avec une autre infirmière empruntée et un médecin des urgences, jusqu’à ce qu’un OBGYN se présente 40 minutes plus tard, juste à temps pour accoucher.

Je ne pense pas que quiconque mérite d’être mis dans cette situation; pas moi en tant que mère, mais pas elle en tant que personne essayant simplement de faire son travail. -Kendra Duval

Un court cordon ombilical était enroulé autour de son cou – trop court pour être déplacé à la main. Il a dû être coupé pendant que l’accouchement était encore en cours, puis le personnel a travaillé sur lui pendant 15 minutes pour s’assurer qu’il allait bien.

Duval a déclaré que le personnel était “incroyable” – elle et son mari ne sont pas du tout mécontents de l’hôpital – mais que la situation était injuste pour chacun d’eux.

“[The nurse] m’a renvoyée chez elle aussi en sécurité qu’elle le pouvait sur le moment, pour me retrouver là-bas… complètement erratique, en plein travail, sans temps à perdre. Je ne pense pas que quiconque mérite d’être mis dans cette situation; pas moi en tant que mère, mais pas elle en tant que personne essayant simplement de faire son travail”, a-t-elle déclaré.

“Ils sont allés au-delà pour nous, mais nous pensons que le système nous a globalement échoué, et les a également échoués”, a ajouté Ken Duval.

Kayce Duval, six jours, est détenu par sa mère à leur domicile de Russell, en Ontario, le 29 novembre. (Jean Delisle/Radio-Canada)

“Nous méritons mieux que ça”

La semaine dernière, les cinq plus grands syndicats de la santé de l’Ontario ont annoncé que le roulement du personnel atteignait près de 15 % et que les hôpitaux devaient embaucher 47 000 personnes pour régler le problème et répondre aux besoins d’une population vieillissante et croissante. Ils ont également réprimandé la province pour avoir tenté de plafonner les augmentations de salaire à un pour cent.

La province a annoncé jeudi qu’un nombre record d’infirmières – près de 14 000 – s’étaient inscrites en Ontario jusqu’à présent en 2022, et qu’elle investissait 14 millions de dollars pour en inscrire davantage.

Duval a déclaré que le personnel de santé méritait plus d’argent et d’appréciation pour attirer les travailleurs.

“Sans ces gens, où en sommes-nous ? Ils méritent plus de respect que cela, et en tant que personnes ordinaires essayant simplement d’élever une famille, nous méritons aussi mieux que cela. Quelque chose doit changer et cela doit changer maintenant”, a-t-elle déclaré.

“J’ai juste peur. J’ai peur que les soins de santé me fassent encore défaut, échouent [my son].”

Les nouveaux parents disent que le système de santé les a laissés tomber Kendra et Ken Duval ont déclaré que le personnel de l’hôpital “avait fait de son mieux avec ce qu’il avait” pour aider le couple à accoucher après la fermeture d’une maternité qui avait bouleversé leur plan de naissance.

La fermeture de l’unité “l’option la plus sûre”, selon l’hôpital

Dans un communiqué, le ministère de la Santé de l’Ontario a déclaré qu’il s’attend à ce que les hôpitaux “veillent à ce que tous les impacts soient pris en compte lorsqu’ils s’efforcent d’offrir la gamme et la qualité les plus appropriées de services et de programmes de soins de santé aux patients et aux résidents, dans la limite des ressources disponibles”.

Les familles sont encouragées à parler avec leurs fournisseurs de soins de santé “et à travailler ensemble pour développer une approche qui garantit que les patients reçoivent les bons soins en cas de besoin”.

Aucun des hôpitaux impliqués ne commenterait directement la situation de Duval, invoquant la confidentialité des patients.

L’hôpital de Winchester a déclaré qu’il “fait tout son possible” pour trouver un autre hôpital pour les patients lorsque l’unité de naissance ferme, et que la fermeture “est l’option la plus sûre” lorsqu’il n’y a pas assez de personnel disponible. Il espère que son effectif “presque complet” réduira les fermetures.

L’Hôpital Montfort a déclaré qu’il peut généralement accueillir tous les patients dans son centre de naissance, mais lorsque de nombreuses personnes sont déjà admises, “nous ne pourrons peut-être pas fournir le niveau de soins dont elles ont toutes besoin”.

“Comme d’autres hôpitaux de la province, Montfort connaît une pénurie d’infirmières. Les fermetures de maternités dans les hôpitaux voisins nous affectent également”, indique son communiqué.