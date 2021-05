Les parents sacrifient le bien-être financier pour soutenir les enfants adultes

Ce n’était pas seulement un changement radical non plus. Ceux dont le revenu annuel du ménage était inférieur à 40 000 $ ont donné en moyenne 1 403 $, tandis que ceux dont le revenu du ménage était de 40 000 $ à 80 000 $ ont donné en moyenne 2 170 $. Les parents dont le revenu annuel du ménage était supérieur à 80 000 $ ont donné à leurs enfants 8 530 $ en moyenne.

La plupart de l’argent que les parents donnaient à leurs enfants était utilisé pour la nourriture et le logement, et comprenait également un téléphone cellulaire ou un forfait sans fil, une voiture, le remboursement de la dette et des divertissements.

Il est tout à fait naturel que les parents veuillent aider leurs enfants, en particulier pendant une pandémie, a déclaré le planificateur financier agréé Lawrence Sprung, président de Mitlin Financial, basé à Hauppauge, à New York. Cependant, ils doivent faire attention à ne pas créer un précédent, en particulier avec vos jeunes enfants adultes.

«Nous voulons en fin de compte aider nos enfants à devenir des membres autonomes de la société et ne pas compter sur maman et papa chaque fois qu’ils font un faux pas», a déclaré Sprung.

En savoir plus sur Invest in You:

Cooperman: 3 choses que les riches ne devraient pas faire et 1 chose qu’ils devraient

8 livres qui changeront votre façon de penser l’argent et la vie

Pour obtenir un taux hypothécaire bas, votre pointage de crédit est important. Voici comment le booster

Il suggère d’avoir un accord, en particulier avec les enfants plus âgés, sur la façon dont l’aide sera remboursée. Incluez également des conseils pédagogiques afin que vos enfants puissent se préparer pour l’avenir et éviter de se retrouver dans une situation similaire, a-t-il déclaré.

Cependant, un prêt n’est peut-être pas toujours l’idée la plus sage, a déclaré Rossman. Il suggère d’en faire un cadeau, si vous pouvez vous le permettre, pour éviter d’endommager votre relation à l’avenir.

UNE Enquête sur les taux bancaires 2019 a constaté que sur les 60% d’Américains qui ont prêté de l’argent à un être cher, 46% ont perdu de l’argent et / ou ont vu leur relation avec l’emprunteur lésée.