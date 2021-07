Les parents retirent leurs enfants de l’école tôt pour éviter Pingdemic et devoir annuler les vacances d’été

Les PARENTS retirent les enfants de l’école plus tôt pour éviter la « Pingdemic » et doivent annuler leurs vacances d’été.

Les jeunes sont maintenus à la maison par leurs parents inquiets pour éviter le risque d’être « pingé » ou de s’isoler avant les vacances d’été, a-t-on révélé.

Les enfants sont retirés de l’école pour éviter d’être « pingé » avant les vacances Crédit : PA

L’application NHS Test & Trace a ordonné à un record de 520 194 de rester à la maison en seulement une semaine, soit une augmentation de 46% par rapport aux sept jours précédents.

Malgré de nombreux mois d’isolements soudains et d’apprentissage perturbé, les parents ne sont pas disposés à annuler les vacances simplement parce que leur enfant était dans la même «bulle» qu’un autre élève qui avait été testé positif, rapporte le Mail on Sunday.

Sur les 830 000 enfants qui étaient à la maison la semaine dernière, 750 000 – près d’un dixième de tous les écoliers – s’isolaient après être entrés en contact avec un cas de Covid.

James Bowen, directeur des politiques de la National Association of Head Teachers, a déclaré: « Nous reprenons les informations selon lesquelles des parents disent qu’ils garderont leur enfant hors de l’école pour éviter qu’on ne leur demande de s’isoler pendant les vacances scolaires. »

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré qu’il était « préoccupé » par la fin prématurée du mandat de certains élèves.

Il a ajouté: « Nous ne rejetons pas la faute sur les parents, car nous comprenons l’importance des vacances après une année aussi torride.

« Mais nous encouragerions la fréquentation là où les enfants ne sont pas malades ou ne s’isolent pas. »

Une maman du Pays de Galles a déclaré qu’elle ne prenait pas le risque que ses enfants attrapent Covid en classe après que « plusieurs classes de l’école de mes enfants aient confirmé des cas ».

Une autre a déclaré qu’au fur et à mesure que les cours commençaient à « s’arrêter », elle « ne se sentait pas coupable d’avoir perdu quoi que ce soit » en gardant ses enfants à la maison.

Pas plus tard qu’hier, il a été annoncé qu’une ligne de métro avait été suspendue et deux autres affectées après la réduction des effectifs « Pingdemic ».

Les services ferroviaires sont affectés par une pénurie de personnel déclenchée lorsque les travailleurs ont été invités à s’isoler.

La ligne métropolitaine ne fonctionnait pas après que le personnel de la salle de contrôle ait été alerté hier matin.

La ligne Piccadilly and District a également été touchée.

Richard Jones, responsable des opérations du réseau du métro de Londres, a déclaré: « En raison d’une pénurie de personnel de salle de contrôle qui doit s’auto-isoler après la notification de ce matin via l’application Test and Trace, il n’y aura pas de service sur la ligne métropolitaine pour le le reste de la journée.

« Cela aura également un impact sur la ligne Piccadilly sans service entre South Harrow et Uxbridge et sans service sur la ligne District entre High Street Kensington et Edgware.

« Nous nous excusons auprès des clients pour la perturbation. Les billets pour le métro de Londres seront acceptés sur les services de bus locaux. »