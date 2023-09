Les parents restent dans l’ignorance quant à la crise concrète alors que les élèves retournent à l’école malgré « des milliers de bâtiments supplémentaires en danger »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les parents sont toujours dans le flou alors que des millions d’élèves retournent à l’école cette semaine, malgré les craintes que des « milliers » de bâtiments supplémentaires risquent de s’effondrer à cause de l’effondrement du béton.

Le chancelier Jeremy Hunt a refusé dimanche de préciser le nombre de bâtiments touchés, rejetant les accusations selon lesquelles les coupes budgétaires du gouvernement étaient à blâmer.

Il a insisté sur le fait que le gouvernement avait pris des mesures pour fermer plus de 100 écoles connues pour avoir du béton cellulaire armé autoclavé (RAAC) potentiellement dangereux dès qu’ils avaient été alertés – mais les ministres ne sont pas près de révéler la liste complète, malgré les appels répétés à le faire. .

Cela survient alors que le parti travailliste a lancé une attaque cinglante contre le Premier ministre en relançant ses publicités d’attaque controversées pour affirmer cette fois que le scandale montrait que Rishi Sunak ne voulait pas que les écoles soient sûres.

Interrogé sur une estimation selon laquelle jusqu’à 7 000 écoles pourraient être touchées, M. Hunt a déclaré à la BBC qu’il ne voulait pas « spéculer sur ces chiffres » afin d’éviter des commentaires qui « pourraient effrayer inutilement les gens ».

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, devrait faire une déclaration d’urgence aux députés lorsque la Chambre des Communes reviendra de ses vacances d’été lundi – tandis que le Parti travailliste devrait forcer un vote qui obligerait les ministres à révéler la liste complète des lieux.

La secrétaire fantôme de l’opposition à l’Éducation, Bridget Phillipson, a imputé les problèmes aux coupes budgétaires des conservateurs remontant à 2010, et a déclaré que « les poules reviennent maintenant se percher ».

Mais elle a refusé de promettre davantage d’argent pour résoudre le problème si les travaillistes arrivaient au pouvoir aux prochaines élections, invoquant la situation économique.

Les travaillistes souhaitent que le gouvernement divulgue ce qu’il sait sur l’ampleur du problème, les parents ne sachant toujours pas si l’école de leur enfant est affectée.

Les enseignants évacuent les salles de classe après que 104 écoles en Angleterre ont été fermées à cause du béton (SWNS)

Une mère de deux enfants d’Ilford a déclaré L’indépendant il était « préoccupant » que les écoles de ses enfants n’aient pas communiqué avec elle à ce sujet.

« J’aurais pensé qu’ils enverraient quelque chose », a-t-elle déclaré. Plutôt que d’apaiser ses craintes concernant l’effondrement du bâtiment, la mère doit s’appuyer sur sa connaissance approfondie de l’histoire de la construction de l’école pour évaluer à quel point elle devrait être inquiète.

« L’école est un bâtiment relativement récent mais il reste encore des parties très anciennes. Je ne suis pas sûr, c’est vraiment inquiétant. »

« Le gouvernement et les conseils doivent faire davantage pour rassurer les parents. » Elle a ajouté : « S’il y a des fermetures d’écoles, cela crée encore plus de perturbations. Les enfants ont déjà pris du retard après Covid. »

D’un autre côté, Niyla Akhtar, une mère rassurée de l’Est de Londres, a déclaré : « Je me sens bien à l’idée que mon fils y retourne car l’école a été inspectée et est considérée comme sûre pour y retourner. Mais si elle devait fermer, je m’attendrais à ce que le gouvernement de fournir un site alternatif pour l’éducation.

La dernière attaque travailliste contre est une reprise d’une attaque antérieure qui avait suscité de nombreuses critiques en avril. (Le parti travailliste)

Dans l’espoir de capitaliser sur les inquiétudes suscitées par ces problèmes, les travaillistes ont relancé dimanche une publicité d’attaque controversée ciblant Rishi Sunak – affirmant qu’il ne voulait pas que les écoles soient sûres.

L’image publiée sur les réseaux sociaux et diffusée auprès des électeurs sur les chaînes du parti est une reprise d’une publicité antérieure qui avait fait sensation en avril lorsque l’opposition affirmait que M. Sunak ne pensait pas que les délinquants sexuels devraient aller en prison.

Attribuant le mauvais état du domaine scolaire aux coupes d’austérité du gouvernement, Mme Phillipson a déclaré : « Cette crise découle de la décision des conservateurs de supprimer le programme travailliste de construction d’écoles pour l’avenir et des raids répétés sur les budgets d’investissement dans l’éducation – les poules reviennent maintenant se percher. .

« Utiliser l’argent déjà alloué pour simplement sécuriser les bâtiments scolaires avec le RAAC revient à détourner l’argent d’autres travaux nécessaires pour moderniser les écoles et éliminer l’amiante dangereuse, accumulant ainsi des problèmes pour l’avenir.

« Les conservateurs doivent publier tout ce qu’ils savent sur ce béton dangereux et la liste des écoles touchées afin que ce gâchis puisse commencer à être réparé. »

L’un des premiers actes du gouvernement de David Cameron en 2010 a été d’annuler le programme Building Schools for the Future de Gordon Brown, qui visait à rénover les bâtiments scolaires.

Un expert en construction explique ce qu’est le béton RAAC après des rapports faisant état d’écoles dangereuses

Lorsqu’on lui a demandé s’il acceptait que les décisions de réduction des investissements publics soient à blâmer, le chancelier M. Hunt a répondu à la BBC : « Non », tout en affirmant que le dernier gouvernement était « à court d’argent » et avait laissé la nouvelle administration avec des « décisions difficiles ».

« Dès que nous avons découvert qu’il y avait des problèmes, nous avons agi en conséquence », a-t-il déclaré, insistant sur le fait que le gouvernement « dépenserait ce qu’il fallait » pour rendre les écoles plus sûres.

Dimanche, un lanceur d’alerte du ministère de l’Éducation (DfT) qui travaillait dans le cabinet privé de Nadhim Zahawi, alors secrétaire à l’Éducation, a affirmé que des alertes régulières traversaient les bureaux des ministres.

Ils ont dit au Observateur que les ministres et conseillers spéciaux « essayaient de dépenser le moins possible » et qu’ils avaient vu au moins quatre avertissements détaillés concernant le « béton cellulaire autoclavé armé » en l’espace de quelques mois début 2022.

Pendant ce temps, le je Le journal a rapporté que le DfT avait été averti il ​​y a quatre ans par des ingénieurs en structure que les écoles construites à partir du RAAC pourraient s’effondrer sans avertissement.

Certains parents ne savent toujours pas si leur école est concernée (PENNSYLVANIE)

Un porte-parole du DfT a déclaré : « Nous avons été clairs depuis jeudi sur le nombre d’écoles immédiatement touchées par le RAAC. Il est essentiel que les écoles aient le temps d’informer les parents et d’envisager les prochaines étapes, avec le soutien de nos assistants sociaux, avant que la liste des écoles concernées ne soit publiée. Le secrétaire à l’Éducation informera le Parlement la semaine prochaine du plan visant à tenir les parents et le public informés de la question.

« 52 des 156 cas RAAC identifiés ont déjà des mesures d’atténuation en place, et même si certains des projets restants seront plus complexes, beaucoup iront d’un simple bâtiment sur un domaine plus vaste jusqu’à une seule salle de classe.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les dirigeants des écoles et des collèges pour leur travail à nos côtés afin de garantir que là où les enfants sont touchés, les perturbations sont réduites au minimum, et dans les cas encore plus rares où l’apprentissage à distance est requis, c’est une question d’importance. des jours et non des semaines.