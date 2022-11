Les parents refusent de laisser le bébé se faire opérer si le sang est donné par une personne vaccinée – il serait « entaché »

Les parents disent qu’ils ne permettront pas au bébé de subir une chirurgie cardiaque nécessaire si du sang vacciné est utilisé.

L’agence de santé néo-zélandaise poursuit les parents en justice pour autoriser l’opération.

“Nous ne voulons pas de sang contaminé par [Covid-19] vaccination », a déclaré le père.

Des parents néo-zélandais refusent que leur bébé de quatre mois subisse une chirurgie cardiaque si le sang d’un donneur vacciné contre le Covid-19 est utilisé pendant l’intervention.

Dans une interview vidéo avec un militant anti-vaccin, les parents ont déclaré que leur enfant avait reçu un diagnostic de “sténose valvulaire pulmonaire sévère” et avait besoin d’une intervention chirurgicale “presque immédiatement”. Le Gardien a rapporté.

Mais ils ont dit qu’ils craignaient que le sang d’une personne vaccinée contre Covid-19 ne soit utilisé dans la procédure.

“Nous ne voulons pas de sang contaminé par la vaccination. C’est la fin de l’accord – nous sommes d’accord avec tout ce que ces médecins veulent faire.” a déclaré le père, selon le Guardian.

Health New Zealand, qui gère les services de santé et les hôpitaux du pays, a maintenant poursuivi les parents en justice, demandant la tutelle de l’enfant à transférer aux tribunaux afin que le bébé puisse être opéré, le NZ Herald a rapporté.

Les parents et l’agence se sont rencontrés au tribunal mercredi, où Paul White, un avocat de l’agence, a déclaré que l’affaire était urgente car un enfant dans le même état aurait normalement été traité il y a des semaines, selon le héraut.

Un groupe de 100 partisans anti-vaccination s’est rassemblé devant le bâtiment, selon le média.

Service du sang néo-zélandais a déclaré qu’il ne sépare pas le sang en fonction du fait que les personnes qui en ont fait don étaient vaccinées ou non, et qu’il n’y avait aucune preuve que le sang des personnes vaccinées créait des risques pour la santé.

Sue Grey, l’avocate des parents, a déclaré qu’ils recherchaient de meilleurs soins pour leur enfant que ce que l’État offrait, et que leurs préoccupations étaient rejetées parce que ses clients étaient traités comme des “théoriciens du complot”, a rapporté le Herald.

Les parents ont déclaré qu’ils avaient plus de 20 personnes non vaccinées prêtes à donner du sang, mais le New Zealand Blood Service ne les avait pas autorisés à en utiliser, a rapporté le Herald.

Plus de cinq milliards de personnes dans le monde ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus, selon le New York Timesles vaccins étant considérés comme sûrs pour un usage humain et efficaces contre le Covid-19.

La Service du sang néo-zélandais a déclaré qu’aucun reste du vaccin n’atteindrait quelqu’un par le biais d’un don de sang, car le vaccin est «décomposé» lorsqu’il pénètre dans la circulation sanguine et toute trace restante serait filtrée lorsqu’il est donné.