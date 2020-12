Une jeune mère a averti les autres parents d’éviter un événement du village du Père Noël « décevant » coûtant près de 60 $ dans un entrepôt vide.

«Entrez dans le village d’hiver du Père Noël et profitez d’activités festives amusantes à chaque tournant», a déclaré une promotion pour l’événement, organisée au centre commercial Colannades à Adélaïde.

« C’était censé être un pays des merveilles hivernal … en regardant les photos, tout ce que vous voyez, ce sont des décorations de Noël bon marché et collantes, donc très déçues. » dit Ellie, mère de deux enfants.

Le matériel promotionnel pour l’événement (photo), les invités annoncés pouvaient « voir le train Polar Express »

Une jeune mère a exprimé sa déception face à l’événement (photo)

Une affiche de promotion pour l’événement (photo) montrant que le Père Noël est un repaire cher

L’événement à Noarlunga, dans le sud de la ville, a promis un «sentier enneigé à travers une forêt enchantée» avec «l’atelier du Père Noël» et le «train express polaire».

Ce qu’ils ont réellement obtenu pour les frais d’entrée de 60 $ dans un ancien entrepôt de matériel de Masters vide a été comparé au tristement célèbre Festival Fyre.

Les photos publiées par Ellie mercredi montrent un scooter de mobilité rouge garé avec des voitures attachées à l’arrière et un labyrinthe composé de barrières de sécurité métalliques d’un mètre de haut drapées de guirlandes.

«Juste un avertissement, n’achetez pas de billets pour le village d’hiver du Père Noël. Nulle part il n’a été dit que ce serait une main faite de palettes, de lanternes, de guirlandes, d’assiettes en plastique et de carton.

«Je dois essayer de récupérer mon argent … tant de critiques d’une étoile. On dirait que ça n’arrivera pas. Je n’ai même pas encore assisté à l’événement moi-même, mais on m’a déjà refusé un remboursement.

Ellie a déclaré qu’elle avait reçu les photos d’amis et d’autres personnes qui avaient déjà assisté à l’événement, les billets étant vendus via Eventbrite et coûtant 58,50 $ par adulte.

L’événement (photo) a eu lieu dans un entrepôt de matériel Masters vide dans le sud d’Adélaïde

Une personne a posté l’événement lui rappelant le tristement célèbre Festival Fyre

L’événement a annoncé un « labyrinthe incroyable », mais les images montrent des barrières de sécurité drapées dans des guirlandes (photo)

L’atelier du Père Noël lors de l’événement (photo) avec une affiche d’une cheminée

Un « Candy Land » a également été annoncé lors de l’événement de 58,50 $ par adulte (photo)

Une autre mère d’Adélaïde a déclaré qu’elle avait payé 120 dollars pour que sa famille se rende à l’événement lors de leur première sortie en trois mois.

« J’ai immédiatement ressenti un sentiment de choc et de déception dès que nous sommes entrés et que l’expérience a continué de s’aggraver », a déclaré Mme Long.

« Le Père Noël qu’ils avaient était si mal habillé et un acteur que mon enfant de 6 ans a commencé à se demander s’il était le Père Noël. Pas cool de prendre l’éclat et la magie d’elle si jeune.

«Si vous allez créer un événement qui est annoncé, énumère des fonctionnalités incroyables et coûte autant qu’il le fait, vous devez vous assurer qu’il répond à la norme.

La liste de l’événement, à partir du 12 décembre, a été supprimée du site Web d’Eventbrite jeudi matin.

Il y avait aussi une configuration « Putt-putt golf sur le thème de Noël » pour les invités (photo)

Ellie a déclaré qu’après avoir appelé Eventbrite, on lui avait initialement refusé un remboursement, mais après avoir rappelé, on lui a dit qu’ils enquêteraient sur les plaintes concernant l’événement et lui répondraient.

Les commentateurs des photos ont été amusés par la configuration du village d’hiver du Père Noël.

«Cela ressemble au festival Fyre des événements du Père Noël pour enfants», a déclaré une personne en ligne.

« Wow, mon amie allait envoyer ses enfants là-bas le week-end, heureuse qu’ils ne l’aient pas fait. » dit un autre.

«Plus comme un cauchemar de Noël», a ajouté un troisième.

Daily Mail Australia a contacté Vicinity Centers, les propriétaires du centre commercial Colonnades et d’Eventbrite pour obtenir leurs commentaires.