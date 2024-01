Les parents recherchent un donneur de rein « héros » pour leur garçon de 2 ans

Un garçon de 2 ans qui a déjoué tous les pronostics survivre à une anomalie congénitale très rare est maintenant à la recherche d’un donneur de rein “héros” pour lui sauver la vie.

“Ils vivent leur vie en ce moment, et ils sont son partenaire idéal, et un jour… ils vont se manifester et donner leur rein à Conrad”, Austyn Evansla maman de Conrad, 2 ans, a déclaré “Bonjour Amérique” “Et c’est tellement incroyable de penser que le héros de mon enfant se promène dans le monde.”

Conrad, qu’Evans partage avec son mari Branden Williams, est née avec une anomalie congénitale rare connue sous le nom d’obstruction des voies urinaires inférieures, ou LUTO, qui affecte ses reins et sa vessie. Cette maladie, qui touche seulement 1 naissance sur 5 000 à 7 000, empêche le passage de l’urine, ce qui peut entraîner des lésions rénales et nuire au développement pulmonaire du fœtus. selon l’hôpital pour enfants de Philadelphie.

Dans le cas de Conrad, la partie de drainage de son rein n’a pas été développée correctement à la naissance, ce qui a entraîné une maladie rénale terminale, qui représente près d’une maladie sur un million chez les nourrissons, selon Dr Joshua Zaritskynéphrologue pédiatrique à l’hôpital pour enfants Studer Family à Ascension Sacred Heart à Pensacola, en Floride, et médecin qui supervise actuellement les soins de Conrad.

Evans a déclaré qu’elle avait appris la rare anomalie congénitale de son fils alors qu’elle était enceinte. Elle et son mari ont déménagé de Floride à Houston alors qu’Evans en était à son troisième trimestre afin de pouvoir recevoir des soins spécialisés au Texas Children’s Hospital.

Conrad a passé les six premiers mois de sa vie dans l’unité de soins intensifs néonatals, ou USIN, du Texas Children’s Hospital, où il a été placé sous ventilateur immédiatement après la naissance et a ensuite passé des heures chaque jour connecté à un appareil de pointe. appareil de dialyse spécialement conçu pour les nourrissons.

Austyn Evans/Hôpital pour enfants du Texas

Lorsqu’il est sorti de l’USIN en juin dernier, Evans et son mari sont devenus les principaux soignants de Conrad, le connectant chaque nuit à un appareil de dialyse à la maison et entretenant le tube de gastrostomie, ou tube G, qui lui donne des médicaments et de la nutrition directement à son ventre.

“Conrad est sous dialyse huit heures chaque nuit, et en plus de cela, nous prenons sa tension artérielle et nous prenons son poids et sa température deux fois par jour”, a déclaré Evans. “Il prend plus de 13 médicaments parce que la dialyse ne fonctionne pas comme un rein… nous devons lui donner des médicaments supplémentaires pour qu’il reste en bonne santé, qu’il grandisse et qu’il prospère.”

En raison du cathéter utilisé pour la dialyse, Conrad ne peut pas prendre de bain ni se mouiller, et doit rester particulièrement propre, ce qui signifie qu’il ne peut pas jouer dehors et se salir comme un enfant de 2 ans typique, selon Evans.

“Il est très difficile de dire à un enfant ‘non'”, a déclaré Evans à propos des limites auxquelles son fils est confronté. “Je dirais que son enfance lui est continuellement volée.”

Austyn Evans

Depuis sa naissance, les médecins ont déclaré que Conrad aurait besoin d’une greffe de rein pour rester en vie, selon Evans. Elle, son mari et les autres membres de la famille n’étaient pas compatibles avec Conrad. Depuis plus d’un an, la famille cherche le bon étranger pour donner un rein à Conrad.

“Le besoin pour Conrad d’obtenir un rein est assez immédiat”, a déclaré Evans. “Nous continuons de voir son petit corps nous donner des signes indiquant que la dialyse ne donne pas la meilleure filtration. Sa croissance et son développement sont deux des choses pour lesquelles nous constatons beaucoup de souffrance pendant qu’il est sous dialyse.”

Conrad, qui a eu 2 ans en décembre, a besoin d’un rein provenant d’un donneur adulte vivant à la fois parce que le rein d’un donneur vivant offrira plus de longévité et parce qu’un donneur vivant laisse plus de temps pour planifier la greffe, selon Zaritsky.

Austyn Evans

La recherche montre qu’un rein provenant d’un donneur vivant durera cinq à dix ans de plus qu’un rein provenant d’un donneur décédé. De plus, le temps d’attente pour un organe pour un donneur décédé peut être de plusieurs années, temps dont ne dispose pas un enfant dans la situation de Conrad.

“Pour la plupart, la majorité des enfants qui reçoivent un organe reçoivent un organe d’adulte”, a déclaré Zaritsky à “GMA”, soulignant qu’avec une greffe de rein, il est plus facile de travailler avec un rein d’adulte qu’avec un rein d’enfant. “Si vous regardez la liste des donneurs, les patients pédiatriques ont en quelque sorte la préférence pour les reins de la plus haute qualité parce que nous, en tant que société, avons décidé que ce sont eux, les enfants, qui en auront le plus pour leur argent pour une greffe de rein et nous “Je vais essayer de leur donner la priorité pour les meilleurs reins de la liste.”

Une opération de transplantation rénale dure généralement de trois à quatre heures et implique deux opérations, une pour retirer le rein du donneur et une autre pour placer le rein donné chez le receveur. Le donneur de rein et le receveur restent généralement à l’hôpital pendant « plusieurs jours » après la greffe, selon les National Institutes of Health.

Zaritsky a déclaré que pour un jeune patient comme Conrad, sa santé s’améliorerait immédiatement après la greffe. En plus de ne plus avoir besoin d’être sous dialyse, Zaritsky a déclaré qu’une greffe de rein contribuerait à tout améliorer, depuis les yeux de Conrad jusqu’à sa capacité à grandir, à parler et à être indépendant.

“Imaginez un don qui pourrait potentiellement augmenter la durée de vie de cette personne”, a-t-il déclaré. “Vous doublez la durée de vie de cette personne et, dans certains cas, vous la triplez.”

Austyn Evans

Evans a déclaré qu’elle espère que partager l’histoire de sa famille contribuera à sensibiliser non seulement le besoin de Conrad à un donneur de rein, mais aussi le besoin accru de donneurs d’organes à travers les États-Unis.

Actuellement, plus de 103 000 enfants et adultes sont sur la liste nationale d’attente pour une transplantation, et 17 personnes meurent chaque jour en attendant un don d’organes. selon l’Administration américaine de la santé et des ressources.

Selon Evans, l’un des aspects les plus difficiles de la recherche d’un donneur pour Conrad a été d’informer les gens que lui, comme de nombreux enfants sur la liste d’attente pour une greffe, a besoin d’un rein adulte.

“Tout au long de cette recherche, je ne peux pas vous dire combien de personnes ont contacté et ont dit : ‘J’aimerais pouvoir faire un don. Mais je suis un adulte. Mon rein sera trop gros'”, a-t-elle déclaré. “On ne réalise tout simplement pas qu’un donneur adulte est exactement ce dont Conrad a besoin pour pouvoir [have] une greffe de rein.

Austyn Evans

Evans a poursuivi : “Le meilleur rein que nous pouvons obtenir pour Conrad en ce moment le prépare à une vie longue et bien remplie qui n’est pas remplie d’admissions à l’hôpital de manière constante, ni de recherche d’un donneur à plusieurs reprises.”

Peu après la naissance de Conrad, Evans a ouvert une page Facebook pour partager des informations sur la façon de postuler pour devenir donateur, car elle a dit qu’elle souhaitait que son histoire soit partagée largement.

“On ne sait jamais où est le héros de Conrad”, a déclaré Evans. “Plus cela peut toucher de personnes, plus nous avons de chances de sauver Conrad.”