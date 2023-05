Les parents qui ont laissé le poids de leur fille atteindre 23 ans avant qu’elle ne meure dans la crasse couverte d’asticots passeront plus de temps en prison

Une maman et un papa qui ont laissé le poids de leur fille atteindre 23 ans avant de mourir dans la misère couverte d’asticots passeront plus de temps en prison.

Kaylea Titford, 16 ans, a été laissée pour morte dans une pièce sale chez elle à Newton, au Pays de Galles, le 10 octobre 2020.

Sarah Lloyd-Jones a laissé sa fille mourir dans la misère

La literie de l'adolescente était horriblement sale et elle avait des asticots qui se nourrissaient d'elle

Papa Alan Titford a négligé Kaylea en la laissant devenir obèse morbide

L’écolière mangeait cinq plats à emporter par semaine au point qu’elle était « dangereusement obèse » et « vivait dans des conditions non adaptées aux animaux ».

Sa mère, Sarah Lloyd-Jones, avait déjà été emprisonnée pendant six ans après avoir plaidé coupable d’homicide involontaire coupable par négligence grave et d’avoir causé ou permis la mort d’un enfant.

Papa Alun Titford, 45 ans, a été reconnu coupable d’avoir négligé l’adolescente en lui permettant de devenir obèse morbide et emprisonné pendant sept ans et six mois.

Les parents ont aujourd’hui tous deux vu leurs peines de prison alourdies devant la cour d’appel.

Titford purgera désormais dix ans, tout Lloyd-Jones passera huit ans en prison.

Lord Justice Popplewell a déclaré aujourd’hui: « Les circonstances ne peuvent être qualifiées que d’extrêmes, Kaylea vivait dans une misère inimaginable. »

Le juge Griffiths a déclaré précédemment que les parents avaient causé la mort de Kaylea par « une négligence choquante et prolongée du verrouillage ».

Il a ajouté: « Je trouve impossible de dire que plus de parents étaient à blâmer que l’autre.

« Ils étaient tous les deux également responsables et ils étaient tous les deux également coupables. »

Au cours d’un procès déchirant, les jurés ont appris que Kaylea était farouchement indépendante » avant la pandémie – prenant part à des cours d’éducation physique dans son fauteuil roulant.

Mais lorsque le verrouillage a frappé, l’adolescent, qui avait le spina bifida, a été laissé mourir dans une pièce sale.

L’adolescente a été forcée d’utiliser des « tampons pour chiots » pour aller aux toilettes sur son sol imbibé d’urine.

Ses ongles n’avaient pas non plus été coupés depuis six mois et des asticots « bien développés » ont été trouvés sur son corps.

Les cheveux de l’adolescente étaient emmêlés et Kaylea, qui avait besoin d’aide pour les tâches quotidiennes, n’était pas allée aux toilettes ni ne s’était lavée depuis six mois.

Il y avait des traces d’excréments de mouches sur son treuil de chaise avec des images horribles montrant « la misère et la dégradation » dans lesquelles vivait Kaylea.

Au moment de sa mort, Kaylea pesait 22,9 pierres et était « obèse morbide » avec un IMC de 70.

Au cours des trois mois précédant sa mort, ses parents avaient dépensé 1 035,76 £ en plats à emporter.

Cela comprenait 62 repas de restauration rapide en juillet 2020, 82 en août et 93 en septembre.

Caroline Rees KC, poursuivante, a déclaré: « Au moment de sa mort entre le 9 et le 10 octobre, Kaylea Titford vivait dans des conditions inadaptées à tout animal, sans parler d’une jeune fille vulnérable de 16 ans qui dépendait des autres pour ses soins .

« Kaylea a vécu et est morte dans la misère et la dégradation. »

Les équipes d’urgence ont été appelées chez elle à la suite d’un appel au 999 passé par la grand-mère de Kaylea.

Lorsque la police est arrivée, une policière était « presque malade » à cause de la puanteur des matières fécales non lavées dans sa salle de bain.

Les ambulanciers paramédicaux l’ont trouvée assise dans son lit, ses vêtements souillés et son dos couvert de plaies.

Les aisselles de Kaylea étaient presque noires et elle avait des ulcères « pleurants, crus » si profonds qu’ils descendaient jusqu’à l’os.

Il y avait des asticots sur son corps aussi bien là où elle s’était « couchée dans sa propre crasse » que sur ses draps souillés et ses serviettes absorbantes.

Les asticots semblaient « se nourrir du corps lui-même » pendant au moins 48 heures.

Une autopsie a révélé qu’elle était décédée des suites d’une inflammation et d’une infection dans de vastes zones d’ulcération résultant de l’obésité et de ses complications et de l’immobilité d’une fille atteinte de spina bifida et d’hydrocéphalie.

Lors de son arrestation, Titford a affirmé être « choqué » par la mort de sa fille et a affirmé que Kaylea était la responsabilité de maman Lloyd-Jones.

Il a également blâmé sa « paresse » pour l’état de la chambre de Kaylea et a déclaré aux policiers : « Je ne suis pas un très bon père ».

S’exprimant après la condamnation, la famille de l’adolescente a déclaré qu’elle était « incroyablement attristée » par sa mort.

L’inspecteur-détective en chef Jon Rees a ajouté: « Les conditions dans lesquelles Kaylea a été retrouvée étaient incompréhensibles, et l’impact de ce qu’ils ont vu et vécu sera durable pour les officiers et le personnel des services d’ambulance qui y ont assisté.

« Penser que Kaylea a pu aller à l’école quelques mois seulement avant sa mort est déchirant.

« Bien que nous ayons fait tout ce que nous pouvions pour obtenir justice pour Kaylea, rien n’enlèvera la perte d’une adolescente qui a été si durement abandonnée par ceux-là mêmes qui auraient dû s’occuper d’elle. »

Lloyd-Jones avait plaisanté sur les mouches dans la chambre de sa fille

La chambre sordide de Kaylea était encombrée d'ordures et de serviettes pour chiots

Des images choquantes montrent la misère à l'intérieur de la maison

Il y avait des mouches mortes partout et des asticots se nourrissaient de Kaylea

Kaylea a été retrouvée avec les cheveux emmêlés et n'avait pas été lavée depuis « plusieurs semaines »