Ross, 35 ans, et Jade Dallas, 31 ans, disent que leur petit fils Carter est comme un « lapin Duracell »

Le couple de Glasgow voyage en Asie et a escaladé l’Everest pendant 12 jours







Les parents qui ont emmené leur fils de deux ans au camp de base de l’Everest insistent sur le fait qu’ils n’ont « aucun regret » en ripostant aux critiques qui « ne quittent pas la maison ».

Ross Dallas, 35 ans, et sa femme Jade, 31 ans, ont été critiqués après avoir emmené leur tout-petit Carter dans une aventure éclair incluant l’Everest ainsi que des voyages en Inde, au Sri Lanka et aux Maldives.

Le couple de Glasgow a quitté son emploi pour un voyage épique à travers l’Asie – avant de faire face à des réactions négatives de la part de personnes les accusant de mettre leur fils en danger.

Mais M. Dallas a maintenant déclaré à Mail Online qu’il n’avait « absolument aucun regret » – et a condamné ses agresseurs en ligne comme « des gens qui ne quittent pas la maison ».

Le directeur commercial principal, M. Dallas, a insisté sur le fait que tous ceux qu’ils ont rencontrés au cours de leur voyage étaient “très heureux pour nous, solidaires et positifs”, en décrivant leur prochaine destination après leur escalade de 12 jours sur la plus haute montagne du monde.

Carter Dallas, qui a eu trois ans en décembre dernier, a été emmené en tournée d’un an en Asie par ses parents Ross et Grace, originaires de Glasgow.

Carter Dallas a été décrit comme ayant une énergie semblable à celle d’un « lapin Duracell ».

Jade, 31 ans, et Ross Dallas, 35 ans, photographiés avec leur fils Carter, trois ans, n’ont “aucun regret”

Les deux hommes affirment que les médecins ont été “étonnés” que Carter ne souffre pas du mal de l’altitude lorsqu’ils l’ont emmené du côté sud du pic au Népal – porté sur le dos de son père.

Après avoir révélé les détails de leur voyage – Carter prétendant être la plus jeune personne à avoir atteint le camp de base de l’Everest – des critiques ont soulevé des inquiétudes.

Mais, s’exprimant depuis leur dernière escale au Cambodge, M. Dallas a déclaré aujourd’hui à Mail Online : « Absolument aucun regret de l’avoir fait.

“Emmener un enfant en bas âge au camp de base de l’Everest, cela va toujours susciter une certaine controverse – j’ai parcouru les commentaires en ligne et ils étaient presque tous négatifs. Mais ce sont des gens qui ne sortent pas de chez eux.

« Cela ne nous dérange pas. Famille, amis, tous ceux que nous avons rencontrés jusqu’à présent – ​​aucun d’entre eux n’a été négatif, ils sont tellement heureux pour nous, solidaires et positifs. C’est le point de vue qui me tient à cœur.

Carter a atteint le camp de base de l’Everest, à 17 598 pieds au-dessus du niveau de la mer, le 25 octobre, battant un record détenu auparavant par un enfant de quatre ans originaire de la République tchèque.

Son père, l’ancien directeur commercial principal Ross, a insisté sur le fait que Carter « s’en sortait mieux » que lui et l’ex-agent de logement Jade, car ils souffraient d’un « léger mal d’altitude ».

M. Dallas a également décrit comment deux médecins des villages voisins ont effectué des analyses de sang “pour vérifier qu’il allait bien”, ajoutant : “Ses résultats étaient bien meilleurs que les nôtres – ils étaient étonnés”.

Le couple marié a loué leur maison en Écosse et a acheté trois billets aller simple pour un an de voyage en août dernier.

Ils se sont envolés pour l’Inde avant de visiter le Sri Lanka et les Maldives, avec des voyages de retour en Inde entre les deux, puis se sont rendus au Népal avant de se rendre en Malaisie pour un mariage.

Ils se sont ensuite rendus à Singapour où ils ont passé l’anniversaire de Carter aux studios Universal, suivis de Noël à Penang avant de traverser la frontière thaïlandaise et de fêter le Nouvel An sur l’île thaïlandaise de Koh Lanta.

L’aventure Everest était une idée impulsive.

Carter Dallas et ses parents Ross et Jade se sont lancés dans une tournée d’un an en Asie, partant pour la première fois de leur domicile de Glasgow en août dernier avec d’autres pays à explorer.

Ross Dallas porte son petit fils Carter dans son sac à dos lors de leurs voyages d’aventure

Le voyage de Carter Dallas a jusqu’à présent inclus la visite de l’Inde, des Maldives, du Népal et du Sri Lanka.

Ross Dallas, photographié avec son fils Carter et sa femme Jade, dit que le couple est “très chanceux” que leurs employeurs leur aient gardé leur emploi après un congé sabbatique de 12 mois.

Carter Dallas et ses parents sont actuellement au Cambodge, où ils ont visité Angkor Wat.

Carter a été décrit par son père Ross Dallas comme restant « plein de haricots »

Le père et le fils ont profité des rencontres avec des animaux exotiques comme ce crocodile

Carter Dallas a fêté son troisième anniversaire en décembre dernier aux studios Universal de Singapour

LIRE LA SUITE : HUITIÈME fois chanceux ! Comment Edmund Hillary et Tenzing Norgay sont devenus les premiers hommes à gravir l’Everest il y a 70 ans après sept tentatives britanniques infructueuses… et la nouvelle est arrivée au Royaume-Uni à l’occasion du couronnement de la Reine !

M. Dallas a déclaré aujourd’hui : « Nous n’avions même pas prévu d’aller au Népal lorsque nous avons commencé à voyager, en commençant par l’Inde et en sortant.

« Mais lorsque nous avons traversé la frontière avec le Népal pour faire du bénévolat, nous avons été soudainement inspirés par la lecture des blogs des gens pour faire un camp de base.

« Mon père m’a élevé en m’emmenant au-dessus des montagnes Munro en Écosse et m’a toujours dit de m’arrêter et de faire demi-tour pour admirer l’environnement et toute la beauté – et nous avons veillé à le faire sur l’Everest.

« Nous n’avions pas planifié ce voyage – nous avons été très flexibles tout au long. Mais une fois que nous avons réservé, nous avons réalisé que nous n’aurions peut-être plus jamais cette opportunité.

« Évidemment, nous avons pris toutes les précautions. Il y avait un hélicoptère du premier village et Carter a également fait vérifier son oxygène et son niveau d’énergie.

«En fait, il semblait avoir encore plus d’énergie à mesure que nous avancions, ce qui rendait encore plus difficile pour nous, ses parents, de suivre le rythme.»

« Nous y sommes restés 12 jours au total – huit jours en montant, quatre jours en descendant. Nous devons avoir facilement franchi au moins 30 000 marches chaque jour.

«C’était comme flotter sur un nuage. Et il faut du temps pour s’imprégner, regarder en arrière et réaliser ce que nous avons fait – et avec beaucoup de gens partageant la même expérience, le même buzz, une très bonne ambiance.

Le Dr Ann Nainan, médecin basée à Londres, connue sous le nom de « The Travelling Doc », a souligné les risques potentiels liés aux voyages pour les jeunes, tels que le mal de l’altitude, les nausées, la déshydratation et les écarts entre la chaleur brûlante du soleil pendant la journée et les frissons glacials la nuit.

Elle a déclaré à MailOnline: “Je serais inquiète, d’autant plus que les jeunes enfants ne peuvent pas verbaliser leurs plaintes – ils ne sont pas capables de dire: “J’ai froid”, “J’ai le vertige” ou “Je me sens essoufflé”. “.’

Ross, le père de Carter Dallas, a déclaré avoir vu des rats « de la taille d’un chien » à Siem Reap, au Cambodge.

La famille a atteint le camp de base de l’Everest au Népal, à plus de 5 000 mètres d’altitude.

Carter Dallas, alors âgé de deux ans, serait la plus jeune personne à atteindre le camp de base de l’Everest.

Le père de Carter, Ross Dallas, dit que le garçon a passé tous les contrôles de santé avec brio

Ross Carter, photographié tenant son fils Carter dans ses bras, dit qu’il pense qu’ils étaient bien préparés pour le voyage car ils pratiquent régulièrement des « techniques de respiration » et ils plongent tous dans un bain de glace froide.

Carter, sur la photo, aurait battu le record de la plus jeune personne à atteindre le camp de base de l’Everest à un enfant de quatre ans originaire de la République tchèque.

Carter Dallas et ses parents ont passé 12 jours sur l’Everest – et son père Ross dit que le jeune semblait “avoir encore plus d’énergie, plus nous avancions”.

Ross, 35 ans, directeur principal des ventes, et Jade Dallas, responsable du logement, 31 ans, ont loué leur maison à Glasgow pendant leur année à l’étranger.

LIRE LA SUITE : Je suis un influenceur du voyage qui a visité plus de 159 pays. Voici les meilleures destinations pour les routards débutants (et pourquoi ils devraient éviter Hawaï et l’Australie)

Mais M. et Mme Dallas ont été soutenus aujourd’hui par José Gonzalez-Alonso, professeur d’exercice et de physiologie cardiovasculaire à l’Université Brunel de Londres.

Il a déclaré : “L’enfant est monté dans un camp situé à 5 363 m du niveau de la mer, et non au sommet de l’Everest qui culmine à 8 848 m – il semble que ses parents et lui ont eu le temps de s’acclimater à la haute altitude.

«Ils ont probablement été exposés à une altitude élevée pendant plusieurs semaines et ont acquis une adaptation physiologique significative, illustrée par une augmentation de la masse des globules rouges et de la capacité de transport de l’oxygène dans le sang.»

«Ces adaptations sont associées à une tolérance accrue à cet environnement hypoxique.

“Il y a une ville dans les Andes péruviennes, La Rinconada, située à 5 100 m d’altitude, qui est l’établissement permanent le plus haut du monde. Le fait que des familles y vivent place la réussite de cet enfant dans le bon contexte.”

M. Dallas a décrit les processus de réflexion derrière la décision familiale de voyager pendant un an tout en louant leur maison à Glasgow.

Il a dit : ‘ÔVos employeurs nous ont accordé à tous les deux un an sabbatique – nous avons eu beaucoup de chance qu’ils nous gardent nos emplois.

«En tant que jeune garçon, j’ai toujours voulu voyager à travers le monde – fasciné par différentes cultures – et une fois que j’ai rencontré Jade, j’ai réalisé qu’elle était également d’accord avec ça.

« Nous avons effectué un essai l’hiver dernier en traversant l’Albanie, la Macédoine du Nord et le Monténégro.

« J’ai aussi fait la surprise à Jade d’un voyage en Inde pour son 30ème anniversaire. À notre retour à Heathrow, c’était une période de pessimisme dans l’actualité – guerre en Ukraine, récession, Covid, crise énergétique.

« C’est à ce moment-là que nous avons soudainement pensé que nous pourrions nous évader pendant un an et, en trois mois, nous avions réservé nos vols et avons commencé à mettre nos plans à exécution.

« En fait, j’envisageais d’acheter une deuxième propriété, mais la crise hypothécaire a également frappé et j’ai pensé qu’il serait préférable de passer un an avec Jade et mon fils à faire quelque chose de spécial qui nous plairait.

“Nous travaillons tous les deux très dur, mais j’avais l’impression qu’une année entière à voyager avec Carter serait très importante pour nous tous.”

Ross Dallas, photographié sur l’Everest avec son fils Carter et sa femme Jade, a déclaré que leur voyage en montagne était une décision impulsive après avoir traversé la frontière entre l’Inde et le Népal.