Les parents qui font ces 3 choses “nuisibles” sont plus susceptibles d’élever des enfants narcissiques, selon un neuroscientifique

En tant que neuroscientifique qui étudie le trouble de la personnalité narcissique, j’ai découvert que la dynamique familiale d’un enfant est l’un des prédicteurs les plus significatifs des tendances narcissiques, y compris la supériorité, la grandiosité, le droit et le manque d’empathie, à l’âge adulte. Pour être clair, les enfants et les adolescents sont naturellement plus égoïstes, pas narcissiques, car leur esprit est encore en développement. Il est donc normal qu’ils soient moins conscients d’eux-mêmes jusqu’à ce qu’ils aient acquis des compétences importantes comme la régulation émotionnelle et l’empathie. D’après mon expérience, les parents qui commettent ces trois erreurs néfastes sont plus susceptibles d’élever des enfants narcissiques :

1. Ne pas reconnaître vos propres comportements négatifs

Les enfants apprennent en observant et en réfléchissant, ce qui signifie qu’ils pourrait adopter vos actions négatives. Disons qu’un serveur gâche votre commande. Au lieu de gérer la situation avec grâce, vous humiliez et criez après le serveur. Votre enfant regarde et pense que la façon dont vous avez réagi est correcte. C’est pourquoi il est si important d’enseigner et de démontrer à vos enfants à quoi ressemble l’intelligence émotionnelle (ou QE), en particulier la composante empathie. Une bonne façon de commencer est de les aider à reconnaître ce qu’ils ressentent. Mettez un nom sur l’émotion que vous soupçonnez qu’ils ressentent. Par exemple : “Vous sentez-vous blessé ou déçu par ce que votre ami a fait ?” La pratique de l’EQ leur permettra d’exprimer plus facilement leurs sentiments et d’être conscient de ce que les autres ressentiront à l’avenir.

2. Ne pas refléter ou valider les émotions de votre enfant

Si vous faites honte, distrayez ou ignorez les émotions de votre enfant, vous lui apprenez essentiellement que ce qu’il ressent est mal. Par conséquent, ils auront du mal à réguler leurs comportements, ce qui peut entraîner une foule de problèmes à mesure qu’ils vieillissent – des comportements engourdissants comme la dépendance aux comportements protecteurs comme la grandiosité, qui est un trait narcissique courant. Études ont également constaté que la honte, l’insécurité et la peur sont à la racine du moi intérieur du narcissique. La mise en miroir nécessite que vous rencontriez votre enfant là où il se trouve et que vous aidiez à étiqueter ses émotions. Valider ses émotions signifie lui faire savoir que ce qu’il ressent est raisonnable. Imaginez que vous allez chercher votre enfant à l’école. Ils montent dans la voiture et claquent la porte avec un visage en colère. Au lieu de lui faire honte d’avoir une mauvaise attitude, imitez-le en disant : « On dirait que tu as passé une mauvaise journée à l’école ! Que s’est-il passé ? Une fois qu’ils vous ont dit ce qui s’est passé, validez-les et dites : « Ce n’est pas gentil. Je peux comprendre pourquoi tu es contrarié. Cela ne signifie pas que vous êtes d’accord ou pas d’accord avec sa réponse émotionnelle. Vous leur faites simplement savoir que ce qu’ils ressentent est acceptable. Avec le temps, ils apprendront à faire confiance à leurs sentiments.

3. Ne pas dénoncer les comportements narcissiques de votre enfant