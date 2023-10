Les parents qui élèvent des enfants dotés d’une intelligence émotionnelle élevée n’utilisent jamais 3 phrases : expert en neurosciences à Harvard

En tant que diplômé de Harvard neuropsychologue J’enseigne aux gens des styles de communication qui favorisent la connexion et l’indépendance, deux éléments essentiels si vous souhaitez avoir des relations solides, saines et empathiques.

Que dire à la place : Le cerveau des enfants est programmé pour l’autonomie et le besoin d’explorer le monde en fonction de leur propre identité, et non de vos convictions sur qui ils devraient être.

Je vois souvent des parents tirer des conclusions générales – et catastrophiques – sur le comportement de leur enfant en se basant sur leurs propres insécurités.

Un couple m’a dit : « Notre adolescent ne nous respecte pas », parce qu’ils n’ont pas écouté quand on leur a dit de finir leurs devoirs de sciences. Mais une fois que les parents ont fait part de leurs inquiétudes lors d’une conversation sûre et à faibles enjeux, leur adolescent a répondu avec insistance : « Je vous respecte ! La science est tout simplement difficile pour moi. »

Que dire à la place : L’approche la plus intelligente sur le plan émotionnel face aux craintes que votre enfant ne vous respecte est de poser des questions spécifiques et sans jugement, puis d’affirmer explicitement votre volonté d’écouter.

Cela pourrait ressembler à ceci : « J’ai remarqué que vous avez obtenu un score de 64 % à votre dernier test de sciences. Seriez-vous prêt à en parler ? Je veux juste entendre parler de votre expérience.

Les sentiments des enfants déteignent sur nous. Quand ils sont secoués, nous sommes secoués. Ainsi, lorsque de grandes émotions surviennent, il est naturel de vouloir contrôler les sentiments de votre enfant en lui disant de se taire, de se calmer ou d’écouter plus attentivement. Mais en tant que parent, votre travail ne consiste pas à contrôler les émotions de vos enfants, mais à maîtriser les vôtres.

Dr Julia DiGangiPhD, est neuropsychologue et auteur de «Energy Rising : la neuroscience du leadership avec le pouvoir émotionnel.» Elle a effectué sa résidence à la Harvard Medical School, à la Boston University School of Medicine et au Département américain des Anciens Combattants. Elle a étudié la génétique, les traumatismes et la résilience à Columbia, à l’Université de Chicago et à Georgetown. Suivez-la sur Instagram @drjuliadigangi.

