Les parents qui élèvent des enfants compatissants et conscients d’eux-mêmes font 4 choses lorsqu’ils parlent de race : Expert parental

De nombreux parents ne réalisent pas que les enfants reconnaissent la race à un très jeune âge. En fait, la recherche montre que à six mois, ils remarquent des différences raciales ; les enfants d’âge préscolaire font preuve d’un parti pris «en groupe» lorsqu’ils choisissent des camarades de jeu; et par école primaire, les enfants reconnaissent l’inégalité du pouvoir dans la couleur de la peau. Élever des enfants conscients des problèmes de justice sociale nécessite des conversations ouvertes et honnêtes et la modélisation de pratiques inclusives. Bien sûr, il n’y a pas de moyen infaillible de discuter des complexités de la race. C’est pourquoi, en tant que professeur qui enseigne le développement de l’identité raciale, je dis toujours aux parents de se préparer à une conversation continue et parfois désordonnée. Pourtant, l’effort pour créer plus d’appartenance, d’inclusion et de compassion dans le monde en vaut la peine. Voici quatre choses que font les parents qui élèvent des enfants compatissants, inclusifs et conscients d’eux-mêmes lorsqu’ils parlent de race :

1. Ils sont ouverts sur la race

Les enfants notent les différences physiques, y compris la couleur de la peau, les traits du visage, la couleur et la texture des cheveux. La création de catégories est la façon dont ils donnent un sens au monde et tentent de nommer et de rationaliser ces différences. Si votre enfant remarque et commente la couleur de la peau de quelqu’un, soutenez ses questions et commentaires curieux : « Hmmm, vous avez raison. C’est une excellente observation. C’est agréable de voir différents types de personnes et de peaux. » C’est aussi bien de parler du « pourquoi » et du « comment » : « Saviez-vous que la couleur de la peau de chacun est différente en raison de la quantité de mélanine dans son corps ? Plus vous en avez, plus votre peau est foncée. Quand vous avez moins de mélanine dans votre corps, votre peau paraîtra plus claire. »

2. Ils déballent les stéréotypes

Notre race et notre appartenance ethnique font partie de nos identités et nous apportent fierté et sentiment d’appartenance. Mais il est également important de noter que la race est un concept construit qui a changé au fil du temps. La race a été utilisée à travers l’histoire pour donner des privilèges injustes à certains groupes tout en nuisant à d’autres. Nous avons tous des préjugés et ces idées sont transmises à nos enfants par le biais d’interactions quotidiennes. Parlez de vos propres préjugés et des stéréotypes que vos enfants ont pu intérioriser : « Parfois, nous avons des suppositions sur les gens en fonction de leur race ou de leur sexe. Avez-vous déjà fait cela ? Laissez-moi vous parler d’une fois où j’ai fait et comment je me suis rappelé être conscient de cela. » Ces moments peuvent être un excellent moyen de pratiquer la vulnérabilité et la compassion avec vos enfants.

3. Ils créent un espace pour le changement

L’antiracisme est la pratique consistant à travailler activement pour éliminer le traitement injuste des personnes en raison de la couleur de leur peau. C’est le démantèlement des lois, des politiques, des attitudes, des comportements et des pratiques qui sont injustes et inéquitables. L’objectif est de lutter activement contre le racisme, de ne pas être complaisant dans votre position de croyance en l’équité. Soutenez le désir naturel de votre enfant d’aider les autres par des conversations réfléchies : « Parfois, nous devons parler quand les choses ne sont pas justes, même quand c’est difficile. C’est normal de me dire que vous avez peur. J’ai peur aussi. » Un autre exemple de ce que vous pourriez dire : « Lorsque vous défendez des personnes différentes de vous et que vous souhaitez que le monde soit meilleur pour elles, vous devenez un allié. Un allié est comme un bon ami qui s’assure toujours que vous est traité équitablement et est toujours à vos côtés. » L’action, aussi petite soit-elle, est le fondement du travail antiraciste.

4. Ils prolongent la conversation