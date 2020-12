LAKE OSWEGO, Oregon (AP) – L’activisme de Jennifer Dale a commencé quand elle a vu sa fille de troisième année lutter contre l’apprentissage à distance, donnant des coups de pied et des cris dans ses cours en ligne.

La mère de trois enfants a d’abord envoyé des courriels aux responsables de son école locale avec des vidéos des jours d’école désastreux pour sa deuxième fille, Lizzie, qui a le syndrome de Down. Au fil du temps, elle s’est connectée avec d’autres parents et s’est jointe à plusieurs manifestations appelant à la réouverture des bâtiments scolaires.

Maintenant, elle aide à organiser des événements et est devenue une voix pour ce qui est devenu un mouvement de parents à l’échelle de l’État appelant les enfants à retourner à l’école dans l’Oregon, l’un des rares États qui a exigé au moins une fermeture partielle des écoles aussi longtemps que locales. les infections à coronavirus restent au-dessus de certains niveaux.

«Ce n’est plus plausible. Ce n’est pas juste pour les enfants, qui, j’ai peur, ne reçoivent pas une éducation adéquate », a déclaré Dale lors d’une entrevue à son domicile à Lake Oswego alors qu’elle jonglait avec son travail et aidait ses enfants qui étudient à distance. «Quelque chose doit changer. Cela ne fonctionne pas et nos enfants sont les sacrifices.

Dans les débats à l’échelle nationale sur l’ouverture des écoles, les parents mécontents de l’apprentissage à distance jouent un rôle de plus en plus important en appelant à plus d’instruction en personne grâce à l’organisation de la base et aux défis juridiques.

Alors que la flambée des cas de coronavirus entraîne une nouvelle série de fermetures d’écoles, des poursuites intentées par des parents ont suivi dans des États tels que New York, la Californie et la Pennsylvanie, affirmant que l’apprentissage à distance ne répondait pas aux normes d’éducation de l’État et causait du tort aux étudiants.

Dans de nombreuses communautés, les parents se sont rendus aux manifestations pour la réouverture des écoles, souvent accueillis par des groupes d’autres manifestants, y compris des enseignants et leurs partisans syndicaux, demandant des mesures de sécurité améliorées avant le retour des élèves.

Le mouvement a gagné en popularité dans l’Oregon, où les parents ont organisé des manifestations dans tout l’État, dont une au Capitole de l’État en octobre qui a attiré des centaines de parents. Ils ont soumis des pétitions avec des milliers de signatures, publié des anecdotes sur les réseaux sociaux et écrit aux représentants de l’État.

Une coalition de groupes de parents dans l’État exige que les responsables de l’Oregon suppriment les obstacles à l’apprentissage en personne dans tout l’État d’ici le 6 janvier – le 300e jour depuis que la grande majorité des élèves étaient pour la dernière fois dans une salle de classe.

Sur la base des données du département de l’éducation de l’État, environ 9% des élèves des écoles publiques de l’Oregon sont revenus pour l’école en personne ou un horaire hybride, résultat en grande partie de mesures rigoureuses fixées par le gouverneur Kate Brown, une démocrate, pour la réouverture de l’école.

Au départ, les écoles n’étaient pas éligibles pour rouvrir leurs bâtiments, à quelques exceptions près, à moins que le taux de positivité de l’État ne soit resté pendant trois semaines consécutives en dessous de 5% – un nombre que l’État n’a pas rencontré depuis début juillet.

De nouvelles mesures de réouverture ont été annoncées en octobre, permettant aux comtés de faire la transition vers l’apprentissage en personne une fois qu’ils ont moins de 200 nouvelles infections pour 100 000 habitants. Mais quand même, les responsables de l’État ont déclaré qu’environ 20% seulement des étudiants de l’Oregon seraient éligibles à l’apprentissage en personne.

De même à New York, le maire Bill de Blasio a établi l’un des paramètres les plus stricts du pays – les écoles fermeraient dans toute la ville si la ville atteignait un taux de positivité de 3%. Mais, lorsque les entreprises de la ville ont rouvert leurs portes, les parents ont soutenu que la métrique devrait être revue et que les élèves devraient commencer à retourner en classe.

Dimanche, de Blasio a abandonné le seuil de 3%, annonçant que les élèves de la maternelle à l’école primaire, qui ont opté pour l’apprentissage en personne, retourneront dans les bâtiments scolaires le 7 décembre.

La fille de Dale, Lizzie, a été autorisée à commencer à assister à une partie de ses cours dans son école de l’Oregon en octobre, dans le cadre d’un arrangement pour les élèves en difficulté. Elle porte un écran facial et en tant que seule élève de la classe, elle ne voit aucun ami, mais elle préfère cela à «l’école d’informatique». Les autres enfants de Dale poursuivent leurs études à distance.

Les maladies graves causées par le virus chez les enfants et les adolescents sont rares, en particulier chez les plus jeunes, mais ils peuvent souvent propager la maladie sans présenter de symptômes. Les administrateurs scolaires disent qu’ils voient peu de preuves de propagation du virus à l’intérieur des écoles.

Alors que les responsables soulignent universellement l’importance de l’éducation en personne, les États ont adopté des approches différentes sur la tolérance au risque avec le virus.

Des États comme la Californie, Hawaï, le Nouveau-Mexique et la Caroline du Nord exigent également que les districts scolaires respectent des paramètres similaires afin de rouvrir pour l’apprentissage hybride ou en personne. À l’autre extrémité du spectre, les gouverneurs d’États tels que l’Arkansas, la Floride, l’Iowa et le Texas ont ordonné que les écoles rendent l’apprentissage en personne disponible.

Au cours d’une récente journée chez Dale, elle a jonglé avec le travail scolaire de ses enfants avec son propre travail et la préparation des repas. À la fin de la journée d’école, Lizzie a regardé la télévision, son fils Charlie a joué avec ses jouets et sa fille Maddi a joué avec une amie. Pour la première fois de la journée, elle s’est assise dans son bureau à domicile et s’est concentrée sur son travail.

Elle a examiné les cas les plus récents de COVID-19. Ils continuaient à augmenter.

«À ce stade, je suis nerveux qu’ils ne reviennent pas du tout cette année scolaire», a déclaré Dale. «Il est temps de commencer à apprendre à vivre avec COVID», dit-elle. «Nous avons appris comment faire cela ailleurs, comme les épiceries et les restaurants. Nous ne pouvons pas nous cacher pour toujours. »

